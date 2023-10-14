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    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar var

    19 Ekim aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar, Tecno Spark GO 2023 akıllı telefon modeli, Volta VS2 elektrikli moped yer alıyor.
    19 Ekim aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, kablosuz kulaklıklardan depolama ürünlerine ve elektrikli mopedlere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    19 Ekim aktüel teknoloji ürünleri

    19 Ekim aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı kategorilerde akıllı televizyonlar satılacak. Toshiba markasına ait 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı TV modeli 13299TL seviyesinden satılacak.

    Alternatif olarak 43 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 8399TL iken 32 inçlik HD ekran, 2x HDMI, 1x USB, dahili uydu alıcısı gibi özellikleri olan akıllı televizyon ise 5299TL.

    Diğer taraftan Onvo markasına ait yapay destekli webOS işletim sistemi, 4 çekirdekli işlemci, 50 inçlik 4K çözünürlük, Dolby Audio ses, HDR desteği gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli de 9199TL olarak satılacak.

    Son olarak Canon markasına ait çok fonksiyonlu yazıcı 1049TL, Tecno Spark GO 2023 akıllı telefon modeli 3999TL, 60Km menzili olan Volta VS2 elektrikli moped modeli de 24990TL fiyatla satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 20 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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