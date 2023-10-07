Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve oyuncu ekipmanları var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, oyuncu ekipmanlarından depolama ürünlerine ve elektrikli mutfak aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

12 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

12 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 65 inçlik Ultra HD akıllı televizyon modeli yer alıyor. 2x USB ve 3X HDMI bağlantıları olan Android TV modeli 17499TL olarak satılacak.

5 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Alternatif olarak yine Toshiba markasına ait 58 inçlik Android TV modeli de 13999TL fiyat etiketine sahip. Lenovo markasına ait 15.6 inçlik HD ekran, Celeron N4120 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD olan dizüstü bilgisayar modeli 6299TL.

Oyuncu ekipmanları tarafında Piranha markasına ait oyuncu koltuğu 1990TL fiyat etiketine sahipken oyuncu masası ise 1090TL. Bunun haricinde oyuncu faresi 129TL, oyuncu klavyesi 199TL, oyuncu kulaklığı 239TL, oyuncu fare matı 99.90TL, oyun kolu 44.90TL şeklinde ürünler mevcut.

Son olarak SanDisk markasına ait 64GB kapasiteli microSD kart 159TL iken 128GB USB 3.2 flash bellek 279TL, 240GB SATA SSD modeli de 499TL olarak alıcılarını bekliyor olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

12 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var?