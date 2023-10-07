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    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve oyuncu ekipmanları var

    12 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar, Piranha markasına ait oyuncu ekipmanları ve depolama ürünleri var.    
    12 Ekim A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, oyuncu ekipmanlarından depolama ürünlerine ve elektrikli mutfak aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    12 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

    12 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 65 inçlik Ultra HD akıllı televizyon modeli yer alıyor. 2x USB ve 3X HDMI bağlantıları olan Android TV modeli 17499TL olarak satılacak.

    Alternatif olarak yine Toshiba markasına ait 58 inçlik Android TV modeli de 13999TL fiyat etiketine sahip. Lenovo markasına ait 15.6 inçlik HD ekran, Celeron N4120 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD olan dizüstü bilgisayar modeli 6299TL.

    Oyuncu ekipmanları tarafında Piranha markasına ait oyuncu koltuğu 1990TL fiyat etiketine sahipken oyuncu masası ise 1090TL. Bunun haricinde oyuncu faresi 129TL, oyuncu klavyesi 199TL, oyuncu kulaklığı 239TL, oyuncu fare matı 99.90TL, oyun kolu 44.90TL şeklinde ürünler mevcut.

    Son olarak SanDisk markasına ait 64GB kapasiteli microSD kart 159TL iken 128GB USB 3.2 flash bellek 279TL, 240GB SATA SSD modeli de 499TL olarak alıcılarını bekliyor olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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