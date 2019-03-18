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19 yıllık WinRAR açığı yeni bir saldırı dalgası başlattı

500 milyon kişinin kullandığı WinRAR yazılımındaki açık hackerların elinden kurtulamadı. Şimdiye kadar WinRAR açığını kullanarak saldırı yapan 100 civarı dosya tespit edildi.
2 ay
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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19 yıllık WinRAR açığı yeni bir saldırı dalgası başlattı

Uzun yıllardır dosya sıkıştırma dendiğinde akla ilk gelen yazılım olan WinRAR bugünlerde önemli bir açık ile gündeme geliyor. 19 yıllık açığı kapatan WinRAR ne yazık ki yeni bir siber saldırı dalgasına sebep olmuş durumda.

Sayı artabilir

Güvenlik araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılan WinRAR açığı kısa sürede yamandı ancak bu süre saldırganları durdurmaya yetmedi. Açığı kullanan yaklaşık 100 zararlı yazılımın kullanıcı bilgisayarlarında cirit attığı tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "Facebook mobil uygulamasına oyun sekmesi geldi"

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen WinRAR açığı; zararlı yazılımlara RAR uzantısı verilmesine ve açıldığında otomatik olarak başlangıç klasörüne kurulmasına neden oluyor. Kullanıcının bilgisi olmadan bu yazılımlar sürekli olarak çalışabilme imkânı buluyor.

Zararlı yazılımların daha çok devlet destekli gruplar tarafından kullanıldığı ve ABD vatandaşlarını hedef aldığı belirtiliyor. Saldırganlar WinRAR teknolojisinin korsan içerik endüstrisindeki konumunu fark etmiş durumda. Zararlı yazılımlardan bir tanesi Ariana Grande’nin Thank U, Next albümünün korsan indirmelerine bulaşmış durumda.

Dünya çapında 500 milyon kullanıcısı olan WinRAR bu bakımdan kolay hedef haline geliyor. Henüz 5.70 sürümüne güncelleme yapmayan ve korsan içeriklerle haşır neşir olan kullanıcıların tehlikede olduğu ifade ediliyor.

 

https://www.slashgear.com/19-years-old-winrar-vulnerability-leads-to-over-100-malware-exploits-16569928/ Yorum Yaz
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myhotyro 2 ay en beğenilen
WinRAR'da başka açıklar olmadığından emin olamayacağımız gibi 7zip'de de birsürü açık olma olasılığını göz ardı edemeyiz. 7zip kullanıyorum, kafam rahat kısmı fakir avuntusundan öteye bir anlam ifade etmez.
WinRAR'da başka açıklar olmadığından emin olamayacağımız gibi 7zip'de de birsürü açık olma olasılığını göz ardı edemeyiz. 7zip kullanıyorum, kafam rahat kısmı f...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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myhotyro 2 ay SEO-Uzmanı
Evet eveet, Windows-MacOS-Linux-... tüm işletim sistenleri içinde Photoshop, AutoCAD vb envay çeşit herşeyi ama her şeyi içermeli. Photoshop, AutoCAD, ... gibi tüm programlar da bu şeyler için arayüzden ibaret olmalı. Zaytung efendi böyle buyurdular :))
Fikir mantık olarak saçma ötesi orası zaten çok net de, hadi diyelim oldu, yapıldı. İşletim sisteminde olan bu fonksiyonaliteler de açık olmayacak mı? MS, Apple, ... hiç açıksız şeyler mi hazıyorlar. Bu kafayı ben de yaşamak istiyorum.
Evet eveet, Windows-MacOS-Linux-... tüm işletim sistenleri içinde Photoshop, AutoCAD vb envay çeşit herşeyi ama her şeyi içermeli. Photoshop, AutoCAD, ... gibi ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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myhotyro 2 ay
Evet eveet, Windows-MacOS-Linux-... tüm işletim sistenleri içinde Photoshop, AutoCAD vb envay çeşit herşeyi ama her şeyi içermeli. Photoshop, AutoCAD, ... gibi tüm programlar da bu şeyler için arayüzden ibaret olmalı. Zaytung efendi böyle buyurdular :))
Fikir mantık olarak saçma ötesi orası zaten çok net de, hadi diyelim oldu, yapıldı. İşletim sisteminde olan bu fonksiyonaliteler de açık olmayacak mı? MS, Apple, ... hiç açıksız şeyler mi hazıyorlar. Bu kafayı ben de yaşamak istiyorum.
Evet eveet, Windows-MacOS-Linux-... tüm işletim sistenleri içinde Photoshop, AutoCAD vb envay çeşit herşeyi ama her şeyi içermeli. Photoshop, AutoCAD, ... gibi ...
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batyaz 2 ay
Ben yıllardır winrar kullanıyorum.Bir açık nelere yol açıyormuş meğer.
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9unkarekoku 2 ay
Exe falan tamam da artık altyazı dosyası ile bile sisteme erişilebilir olduğunun haberleri de çıktı ya o günden beri neye güveneceğimizi şaşırmış durumdayız. En iyisi internete girmemek.
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V4LKyR 2 ay
Şimdi kontrol ettim de, benim bilgisayarımda WinRAR 5.61 yüklüymüş...
Lütfen beni heklemeyin :(
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interwap 2 ay
Ne kadar tecrübeli kullanıcı olursanız olun bu açık sizi de yiyebilir. Fidye yazılımı istilasına hazır olun.
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myhotyro 2 ay en beğenilen
WinRAR'da başka açıklar olmadığından emin olamayacağımız gibi 7zip'de de birsürü açık olma olasılığını göz ardı edemeyiz. 7zip kullanıyorum, kafam rahat kısmı fakir avuntusundan öteye bir anlam ifade etmez.
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yhackup 2 ay myhotyro
Şu forumda böyle mantıklı yorumları görünce 2000li yılların ortalarındaki kaliteli forumculuk aklıma geliyor... Nerede o günler...
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atarlı.ergen 2 ay myhotyro
ona bakacak olursak işlemcilerde bile açıklar var milletin yaptığı daha az açık bulunduran yazılımı/donanımı seçmek.
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esmerbuyucu 2 ay
7zip varken WinRAR kullanan da ne bileyim.
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The Hollow 2 ay
Betası çıktığında güncellemiştim. Daha sonra v5.70 çıktığında stabil sürümüne güncelledim. Korsan içeriklerle haşır neşir olanlar da bir zahmet güncelleselermiş. Bu açıklar sadece WinRAR'a özel değil. Her programda güncellemeleri takip etmek gerekiyor.
https://www.cisecurity.org/advisory/a-vulnerability-in-7-zip-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2018-049/
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intel7mix 2 ay
7zip geçme vakti çoktan gelmiş geçiyor demek ki...
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enja 2 ay
kaç kişi etkilenmiş şimdiye kadar
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sosisvesalam 2 ay
bayadır winrar kullanmıyorum 7zip kullanıyorum
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