Facebook mobil uygulamasına oyun sekmesi geldi

Sosyal oyun alanında öncü olmayı başaran Facebook oyun yayıncılığı alanında da önemli adımlar atıyor. Tüm etkinliklerini tek bir platform altında toplayan firma şimdi bu platformu öne çıkarmaya başladı.

Önemli hamle

Facebook mobil uygulamasında yapılan yeni bir güncelleme ile ana menü sekmeleri arasına Oyun da eklendi. Oyun sekmesi ile kullanıcılar bilindik yapımların olduğu Hızlı Oyunlar bölümüne ulaşabilirken popüler oyunların yayınlarına, yayıncılarına ve gruplara da ulaşabiliyor. Ana menü yanında kullanıcılar Oyun sekmesini özelleştirilmiş gezinti çubuğuna da ekleyebiliyor.

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Yeni değişiklik ile Oyun platformu artık kullanıcıların gözünün önüne gelmiş olacak. Böylece platformun etkileşiminin artması, yayıncıların yeni abone kazanması ve yeni içeriklerin keşfedilmesi daha da kolaylaşacak. Oyun sekmesi bölge bölge dağıtıma başladı.

Facebook ayrıca Gaming adında bağımsız bir uygulama daha geliştiriyor. Bu uygulama Oyun sekmesinin sunduklarından daha fazla ve geniş bir içerik barındıracak. Bu uygulama henüz test aşamasında. Windows için de bağımsız bir Gameroom uygulaması mevcut.