1998'de PS1 için duyurulan oyun, tam 23 yıl sonra yayınlandı

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Oyun dünyasının oluşmaya başladığından bu yana birçok oyun gördük. Sadece gördüğümüz oyunlar da değil elbette, birçok oyunun da ya duyurusunu gördük sonra iptal oldu ya da hiçbir zaman haberimiz olmadan rafa kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde de bu tarz bir oyun gün yüzüne çıktı.

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Ayrıca Bkz. "God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir"

1998 yılında küçük bir Japon geliştirici ekip yaklaşık 8 ay üzerinde çalıştığı oyun olan Magic Castle'ı, aralarında Sony'nin de dahil olduğu birkaç yayıncı şirkete göndermiş. Ne yazık ki oyunun geliştirme süreci devam etmemiş ve oyun 1998 yılında duyurulduğuyla kalmış.

Oyunun duyurulmasının ve rafa kaldırılmasının üzerinden yaklaşık 20 yıl sonra da eski ekip üyelerinden PIROWO, oyunun kaynak kodlarını bulmuş ve oyunu tamamlamış. Kısaca Magic Castle, duyurulmasından yaklaşık 23 yıl sonra çıkışını gerçekleştirdi. Oyun için 1998'de yayınlanan oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz. Oyunu da buradan ücretsiz bir şekilde indirerek deneyebilirsiniz.

https://kotaku.com/unfinished-japanese-ps1-game-completed-released-two-de-1845981372

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