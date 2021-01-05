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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    1998'de PS1 için duyurulan oyun, tam 23 yıl sonra yayınlandı

    1998'de yayıncı şirketlere gönderilen ve bu sayede de duyurulan Japon oyunu Magic Castle, tam 23 yıl sonra çıkışını gerçekleştirdi.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    3,8b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    1998'de PS1 için duyurulan oyun, tam 23 yıl sonra yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının oluşmaya başladığından bu yana birçok oyun gördük. Sadece gördüğümüz oyunlar da değil elbette, birçok oyunun da ya duyurusunu gördük sonra iptal oldu ya da hiçbir zaman haberimiz olmadan rafa kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde de bu tarz bir oyun gün yüzüne çıktı.

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    Ayrıca Bkz. "God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir"

    1998 yılında küçük bir Japon geliştirici ekip yaklaşık 8 ay üzerinde çalıştığı oyun olan Magic Castle'ı, aralarında Sony'nin de dahil olduğu birkaç yayıncı şirkete göndermiş. Ne yazık ki oyunun geliştirme süreci devam etmemiş ve oyun 1998 yılında duyurulduğuyla kalmış.

    Oyunun duyurulmasının ve rafa kaldırılmasının üzerinden yaklaşık 20 yıl sonra da eski ekip üyelerinden PIROWO, oyunun kaynak kodlarını bulmuş ve oyunu tamamlamış. Kısaca Magic Castle, duyurulmasından yaklaşık 23 yıl sonra çıkışını gerçekleştirdi. Oyun için 1998'de yayınlanan oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz. Oyunu da buradan ücretsiz bir şekilde indirerek deneyebilirsiniz.



    https://kotaku.com/unfinished-japanese-ps1-game-completed-released-two-de-1845981372 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kankixx123 (Samet Biçer) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam 20 yıl sonra içimde durup dert olacağına dışımda durup herkese dert olsun demiş
    Yanıtla +9
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    4k olsun bari 😂 55” tv de 480p oyun oynanmaz artık.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    A.E.M. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    23 yıl öncesine göre baya güzel görünüyor...
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    hareketliperde (tuluy ....) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İNDİrip oynayalım. emeğe saygı
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    kankixx123 (Samet Biçer) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam 20 yıl sonra içimde durup dert olacağına dışımda durup herkese dert olsun demiş
    Yanıtla +9
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    deoks 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk rüzgarı varken çıkaralım dediler heralde.
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    niye zahmet ettin, bir 20 yıl daha beklerdik...
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Rtxli ışıl ışıl
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    Denorath 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyunmuş :)
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    4k olsun bari 😂 55” tv de 480p oyun oynanmaz artık.
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    labtek38 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk gün yamasıyladır bir de 😄
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    mgundog (m gundog) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    O oyunu ps4 ps5 te çalıştırmaz bide ps1 mi aldıracak insanlara
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    3829 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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