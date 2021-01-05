1998'de PS1 için duyurulan oyun, tam 23 yıl sonra yayınlandı

Oyun dünyasının oluşmaya başladığından bu yana birçok oyun gördük. Sadece gördüğümüz oyunlar da değil elbette, birçok oyunun da ya duyurusunu gördük sonra iptal oldu ya da hiçbir zaman haberimiz olmadan rafa kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde de bu tarz bir oyun gün yüzüne çıktı.İlginizi Çekebilir Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening
Ayrıca Bkz. "God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir"
1998 yılında küçük bir Japon geliştirici ekip yaklaşık 8 ay üzerinde çalıştığı oyun olan Magic Castle'ı, aralarında Sony'nin de dahil olduğu birkaç yayıncı şirkete göndermiş. Ne yazık ki oyunun geliştirme süreci devam etmemiş ve oyun 1998 yılında duyurulduğuyla kalmış.
Oyunun duyurulmasının ve rafa kaldırılmasının üzerinden yaklaşık 20 yıl sonra da eski ekip üyelerinden PIROWO, oyunun kaynak kodlarını bulmuş ve oyunu tamamlamış. Kısaca Magic Castle, duyurulmasından yaklaşık 23 yıl sonra çıkışını gerçekleştirdi. Oyun için 1998'de yayınlanan oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz. Oyunu da buradan ücretsiz bir şekilde indirerek deneyebilirsiniz.
https://kotaku.com/unfinished-japanese-ps1-game-completed-released-two-de-1845981372 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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