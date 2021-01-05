God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir

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PlayStation'ın oyun dünyasında en çok tanınan markalardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. PlayStation'ın rakiplerine göre öne çıktığı yer ise elbette özel oyunları. PlayStation 1'den bu yana birçok özel oyun gördük ve çoğu tarihe geçen, birçok oyuncunun beğendiği başarılı yapımlar oldu.

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Eski oyunları seven, yenilenmiş grafiklerle tekrar oynamak isteyen ya da hiç oynamamış oyuncular için heyecanlandıran bir haber paylaşıldı. Sony San Diego Studio'nun eski başkanı Michael Mumbauer, Sony'den ayrılmadan önce bazı eski PlayStation oyunlarının remake'leri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Hatta bu tarz oyunlar için özel ekipler bile kurulmuş. Ancak kendisi ayrıldıktan sonra bu fikirlere ne olduğu bilinmiyor. Kendisinin özellikle Uncharted ve God of War'un ilk oyunları üzerinde çalışmak gibi bir planı varmış.

Sony San Diego Studio'nun eski başkanı Michael Mumbauer'in bu söylediklerinin birkaç yıl önce olduğunu hatırlatmakta fayda var, yani şu anda Sony'nin hala bu tarz projeleri olup olmadığı bilinmiyor.

Aslında bu haberin çok da hayal olmadığını söylemek lazım. Sony zaten birkaç yıldır remaster ve remake oyunlar üzerinde çalışıyor. PlayStation 5'in çıkış oyunlarından Demon's Souls Remake de büyük övgüler aldı. Bu yüzden remaster'dan ziyade eski oyunların remake'ini görebiliriz. Remaster'ın sadece iyileştirilen oyunlara dendiğini, remake'in ise baştan yapılan oyunlara dendiğini hatırlatalım. Yani Demon's Souls gibi. Bu yüzden birçok oyuncu remake'lere karşı çıkmayacaktır.

https://www.dualshockers.com/god-of-war-and-uncharted-remakes-explored-by-playstation/

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