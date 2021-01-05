Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir

    Eski PlayStation yöneticilerinden Michael Mumbauer, şirketten ayrılmadan önce Sony'nin bazı büyük oyunların remake'leri üzerinde çalışıldığını açıkladı.
    5 gün
    3,6b
    1
    36
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation'ın oyun dünyasında en çok tanınan markalardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. PlayStation'ın rakiplerine göre öne çıktığı yer ise elbette özel oyunları. PlayStation 1'den bu yana birçok özel oyun gördük ve çoğu tarihe geçen, birçok oyuncunun beğendiği başarılı yapımlar oldu. 

    İlginizi Çekebilir Avatar God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor

    Ayrıca Bkz. "Kingdom Come geliştiricisi, Cyberpunk 2077'nin Skyrim'den daha iyi durumda olduğunu düşünüyor"

    Eski oyunları seven, yenilenmiş grafiklerle tekrar oynamak isteyen ya da hiç oynamamış oyuncular için heyecanlandıran bir haber paylaşıldı. Sony San Diego Studio'nun eski başkanı Michael Mumbauer, Sony'den ayrılmadan önce bazı eski PlayStation oyunlarının remake'leri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Hatta bu tarz oyunlar için özel ekipler bile kurulmuş. Ancak kendisi ayrıldıktan sonra bu fikirlere ne olduğu bilinmiyor. Kendisinin özellikle Uncharted ve God of War'un ilk oyunları üzerinde çalışmak gibi bir planı varmış.

    Sony San Diego Studio'nun eski başkanı Michael Mumbauer'in bu söylediklerinin birkaç yıl önce olduğunu hatırlatmakta fayda var, yani şu anda Sony'nin hala bu tarz projeleri olup olmadığı bilinmiyor.

    Aslında bu haberin çok da hayal olmadığını söylemek lazım. Sony zaten birkaç yıldır remaster ve remake oyunlar üzerinde çalışıyor. PlayStation 5'in çıkış oyunlarından Demon's Souls Remake de büyük övgüler aldı. Bu yüzden remaster'dan ziyade eski oyunların remake'ini görebiliriz. Remaster'ın sadece iyileştirilen oyunlara dendiğini, remake'in ise baştan yapılan oyunlara dendiğini hatırlatalım. Yani Demon's Souls gibi. Bu yüzden birçok oyuncu remake'lere karşı çıkmayacaktır.



    https://www.dualshockers.com/god-of-war-and-uncharted-remakes-explored-by-playstation/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    God of War 1 ve 2 remake yapılsa güzel olur gerçekten eskidi oyunlar
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mugetsuga 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Remake olacaksa kabul, remastered ayağına milleti düdükleyeceklerse yok kalsın.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Remake dediğimiz hadise oyuncular için başlı başına bir nimettir.

    Açıklayayım: İlk Oyundan, atıyorum dördüncü oyuna kadar gelmiş bir seri düşünün. Oyuncuların isteği ve yapımcıların kazandığı tecrebübeyle oyundaki hatalar ve eksiklikler giderilir üstüne bir çok güzel özellik ekleyerek oyun son seriye kadar getirilir (Geneli öyle; istisnalar var, kabul).
    Şimdi çok sevilen, diğer serilere lokomotif olmuş 1. oyunu alıyorlar; kahramanlarını ve senayoyu koruyarak en iyi oynanışla, grafikle, arayüzle, loot sistemiyle vs. donatıp piyasaya sürüyorlar. Bu seriyi seven oyuncuya da zevkle oyunu alıp oynamak kalıyor. Çok akıllıca bir metod. Garip olan ise, bu güzel metodun bu kadar geç farkedilmesi.
    Remake dediğimiz hadise oyuncular için başlı başına bir nimettir. Açıklayayım: İlk Oyundan, atıyorum dördüncü oyuna kadar gelmiş bir seri düşünün. Oy...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    KOEMAN32 2 gün ( Mesaj Silindi )
    uncharted remake gelecekse eger bence oyunun basi söyle olmali: nathan elena ve kizi oturmuslar bi köseye. nathan kizina yasadiklari hikayeyi anlatmaya basliyo. böylece 1. oyundan baslariz. arada bi arka planda nathanin sesi gelir surda böyle oldu söyle oldu. tabiki abartir olaylari biraz. elenada düzeltir nathani. espirili bisey olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NECO ksk (Neco ksk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Remaster olayına bende sıcak bakmıyorum,Fakat remake farklı birşey.Mesela shadow of the colosus oyunu ps2 döneminin baş yapıtıydı.O dönemin şartlarında grafikleri inanılmazdı.Ama yıllar geçti ve o inanılmaz grafikler oyunun güzelliğini göze batar hale getirdi.Blue point firması oyunu remake olarak çıkarınca kötümü oldu o dönemin ve bu dönemin insanlarına böylesine güzel bir oyunu yeniden yaşattı.

    god of war da oyun dünyasına damgasını vurmuş bir seridir.böylesine büyük bir seri kesinlikle shadow of colosus kadar remake edilmeyi sonuna kadar hak ediyor.

    istemeyen arkadaşlarıda anlamıyorum hoşunuza gitmiyorsa almazsınız olur biter.istememe gerekçeside yeni oyunlar yapsınlarmış...santamonica şuan ne yapıyor diye sorarım...zaten yeni oyunuda yapılıyor.Biraz açık görüşlü olun her şeyi kendinize göre ölçüp biçmeyin sen istemiyorsun diye nefret etmene gerek yok isteyenler var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi haber ancak şahsen bir kez daha GOW 1-2 veya Uncharted oynayacağımı sanmıyorum. PS şu Jak serisinin remake'i için bir el atsa güzel olurdu. Jak serisi de Naughty Dog'dan çıkma ama nedense üvey evlat muamelesi görüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nat Pagle (Haluk Karataş) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ya god of war a niye remastered yaparsın ki aklım almıyor şu sony nin remastered fulyasına
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alpalp84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    God Of War 1 'in yenilenmesini isterim fakat bu yeni oyunun çıkışını geciktirmeyecekse.

    Esasında gönlüm MGS ve SHill 1'den yana.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Source (Barış ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikle Uncharted remake'leri Temmuz ayında çıkacak filmden önce çıkarsa çok iyi olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NiTRocy (Cihan .) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Uncharted artık gelmesin mümkünse..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hamza5806 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Uncharted 1 2 çöp ya onlarla uğraşana kadar yeni bir seyler yapsalar daha iyi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kasatka 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gow olmaz arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki.

    Olmamasının sebeplerine gelince. Birincisi santa Monica nin remake icin zamanı yok. Başını kasimaya zamanı yoktur büyük ihtimalle o yüzden remakeyi büyük ihtimal yapılsa blue point e paslarlardi. Işte burda ortaya problem çıkıyor ki gow ün ilk 3 lemesi sabit kamera açısına sahip. Remakeyi bu şekilde yapamazsınız. Yani sabit kameralı 4k görünen bir remake olmaz. O yüzden mejaniklerini de bastan yapmanız gerekir. Yani yapacakları bir gow remake görüntü ve makanik olarak son çıkan gow a benzemelidir ki bunun altından kalkmak kalksa bile o emeği karşılamak çok zor. O emeğe bütçeye yeni oyun yapılır o derece yani. Mesela deamons soul remake grafiek upgrade animasyon iyilistirmesi ve veya menüler de küçük değişiklikler dışında eski oyunla yeni oyun mekanik anlamında aynı. Ancak gow da mecbur ( eski olduğu için) mekanigin 0 dan değişmesi lazım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Teemo Erdoğan (İsmail Öztepe) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    God of war 1 ve 2 remakeleri güzel olabilir, olsa alır oynarım fakat hala çok güzel ve eğlenceli oyunlar şu an bile bence. Açıkçası zamansız olduklarını düşünüyorum, o yüzden bence olmasa da olur; o bütçe ile yeni bir oyun yapılmasını tercih ederim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Abdülhak Hamit Tarhan ilk kez +728 2 Mr. Jingles 5. kez +487 3 Holk ilk kez +353
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3646 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    god of war, ucharted ve
    3 etiket daha remake playstation Yazılım
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları 4 gün 2020'de Vodafone TV'de çok izlenen içerikler açıklandı 4 gün Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: PES 2021, Injustice 2 ve daha fazlası 4 gün AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti 4 gün AirPods Max’e rakip Huawei FreeBuds Studio Türkiye’de satışta 4 gün sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası... 4 gün Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu 4 gün Işıklı mışıklı oyuncu klavyesi incelemesi (CORSAIR K60 RGB PRO) 4 gün Asus yeni yıla zamlarla girdi 4 gün Twitter yeni bir podcast girişimi satın aldı 4 gün Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 4 gün HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı 4 gün Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor 4 gün Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı 4 gün Zack Snyder, Justice League Snyder Cut'tan sonra DC filmlerini bırakacak 4 gün Instagram masa üstünde Hikayeler için yeni bir tasarım test ediyor 4 gün PS Plus Ocak 2021 oyunları indirmeye sunuldu 4 gün Turksat 5A'nın yeni fırlatma tarihi belli oldu 4 gün FCA ve PSA birleşmesinde sona doğru: Yönetim katından Stellantis'e onay çıktı 4 gün Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir Sonraki Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik] 5 gün Bütçe dostu 5G telefonları mümkün kılacak Snapdragon 480 tanıtıldı! 5 gün Türkiye'de geçen sene 10 milyonun üzerinde telefon satıldı 5 gün Xbox oyunlarında "Son Şans İndirimi": %70'e varan fırsatlar 5 gün 158 TL değerinde altı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 5 gün Türkiye’de bilgisayar satışları yüzde 80 artış gösterdi 5 gün Marvel dizisi WandaVision, 9 bölümden oluşacak; yeni fragman yayınlandı 5 gün Hankook'un akıllı lastiği ile tanışın: Hexonic 5 gün SpaceX'ten çılgın plan: Dünyanın en büyük roketini 'kuleyle yakalamaya' çalışacak 5 gün G.Kore, 2029 yılı itibariyle dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldıracak 5 gün 2020'de gişe hasılatıları %72 düştü: Çin ilk kez dünya lideri oldu 5 gün Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti 5 gün Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı 5 gün Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy 11 Ocak'ta başlıyor 5 gün Galaxy M02s önümüzdeki günlerde tanıtılıyor 5 gün Samsung 870 EVO SSD modeli geliyor 5 gün Samsung dizüstüler için OLED panellerini çeşitlendirecek 5 gün SolarWinds saldırısı bilinenden çok daha büyük 5 gün Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı 5 gün Dünyanın en çok satan oyuncaklarından Rubik Küpü'nün filmi geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız