God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir

PlayStation'ın oyun dünyasında en çok tanınan markalardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. PlayStation'ın rakiplerine göre öne çıktığı yer ise elbette özel oyunları. PlayStation 1'den bu yana birçok özel oyun gördük ve çoğu tarihe geçen, birçok oyuncunun beğendiği başarılı yapımlar oldu.İlginizi Çekebilir God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor
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Eski oyunları seven, yenilenmiş grafiklerle tekrar oynamak isteyen ya da hiç oynamamış oyuncular için heyecanlandıran bir haber paylaşıldı. Sony San Diego Studio'nun eski başkanı Michael Mumbauer, Sony'den ayrılmadan önce bazı eski PlayStation oyunlarının remake'leri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Hatta bu tarz oyunlar için özel ekipler bile kurulmuş. Ancak kendisi ayrıldıktan sonra bu fikirlere ne olduğu bilinmiyor. Kendisinin özellikle Uncharted ve God of War'un ilk oyunları üzerinde çalışmak gibi bir planı varmış.
Sony San Diego Studio'nun eski başkanı Michael Mumbauer'in bu söylediklerinin birkaç yıl önce olduğunu hatırlatmakta fayda var, yani şu anda Sony'nin hala bu tarz projeleri olup olmadığı bilinmiyor.
Aslında bu haberin çok da hayal olmadığını söylemek lazım. Sony zaten birkaç yıldır remaster ve remake oyunlar üzerinde çalışıyor. PlayStation 5'in çıkış oyunlarından Demon's Souls Remake de büyük övgüler aldı. Bu yüzden remaster'dan ziyade eski oyunların remake'ini görebiliriz. Remaster'ın sadece iyileştirilen oyunlara dendiğini, remake'in ise baştan yapılan oyunlara dendiğini hatırlatalım. Yani Demon's Souls gibi. Bu yüzden birçok oyuncu remake'lere karşı çıkmayacaktır.
https://www.dualshockers.com/god-of-war-and-uncharted-remakes-explored-by-playstation/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Açıklayayım: İlk Oyundan, atıyorum dördüncü oyuna kadar gelmiş bir seri düşünün. Oyuncuların isteği ve yapımcıların kazandığı tecrebübeyle oyundaki hatalar ve eksiklikler giderilir üstüne bir çok güzel özellik ekleyerek oyun son seriye kadar getirilir (Geneli öyle; istisnalar var, kabul).
Şimdi çok sevilen, diğer serilere lokomotif olmuş 1. oyunu alıyorlar; kahramanlarını ve senayoyu koruyarak en iyi oynanışla, grafikle, arayüzle, loot sistemiyle vs. donatıp piyasaya sürüyorlar. Bu seriyi seven oyuncuya da zevkle oyunu alıp oynamak kalıyor. Çok akıllıca bir metod. Garip olan ise, bu güzel metodun bu kadar geç farkedilmesi.