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1998 model Toyota ile 2015 model Toyota çarpışırsa ne olur?

ANCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testi eski otomobillerle yapılan kazaların yolcular için ne kadar ölümcül olabileceğini ortaya koyuyor. Kaza videosu ve hasar durumları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
24,3b
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75
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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1998 model Toyota ile 2015 model Toyota çarpışırsa ne olur?
Otomobillerin zamanla daha güvenli hale geldiğini ya da en azından modern otomobillerin sahip olduğu güvenlik özelliklerinin giderek arttığını biliyoruz. Buna rağmen, ciddi bir kaza geçirmediğiniz sürece bu gerçeğe dair gerçek somut kanıtlar görmeniz zor. Neyse ki 1998 model Toyota Corolla ve 2015 model Corolla arasındaki çarpışmayı gösteren bir video "kaza geçirmeden" otomobil teknolojisindeki güvenlik ilerlemelerini fazlasıyla görmemizi sağlıyor.
Avustralasya'nın önde gelen Yeni Araç Değerlendirme Programı (ANCAP) tarafından düzenlenen ve gerçekleştirilen test, eski bir araçla yapılan kazaların yolcular için ne kadar ölümcül olabileceğini ortaya koymuş durumda. 1998 model Corolla'nın geldiği hale bakarsak, testin amacına ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Skoda Karoq önümüzdeki Perşembe sahneye çıkacak"
Yayınlanan videoda gösterilen araba kazası istatistiklerine göre Yeni Zelanda yollarında meydana gelen ölümlerin %50'sinden fazlası 2000 yılı öncesinde üretilen araçlarda meydana gelmiş durumda. 1998 model Corolla'nın 2015 modele göre dümdüz olduğunu gözler önüne seren çarpışma testi, bu istatistiklerin nasıl oluştuğu kolayca görmemizi sağlıyor.
İki Toyota marka otomobilin çarpıştırıldığı kazada, 2015 model araç çarpmanın darbesini absorbe eden ön ve yan hava yastıklarıyla takdire şayan bir performans gösteriyor. Ayrıca otomobildeki burkulma bölgesinin (crumple zone) araç içindekilerin daha az zarar görmesi adına darbeyle birlikte oluşan kinetik enerjiyi nasıl emdiğini de net şekilde görüyoruz. Hava yastığı ve burkulma bölgesi gibi yapısal bir özelliğe sahip olmayan 1998 model araç ise muhtemelen kazada ölen sürücüde büyük miktarda travma oluşmasına neden oluyor.

https://www.youtube.com/watch?v=zxDHuthGIS4 Yorum Yaz
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Front-Back 2 yıl en beğenilen
Çıtır hasarlı 98 model Toyota Corolla satılır. Bilgi için özel mesaj :)
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nehuse 2 yıl
Türkiyede ki ölümlerin çoğu aynı nedenden düşük modelli hiç bir güvenlik önlemi olmayan konserve kutusu gibi araçlar yüzünden bu fiyatlar devam ettikçe yeni araçlara geçmemizde imkansiz .
Türkiyede ki ölümlerin çoğu aynı nedenden düşük modelli hiç bir güvenlik önlemi olmayan konserve kutusu gibi araçlar yüzünden bu fiyatlar devam ettikçe yeni ara...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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WarSaw 2 yıl
Aslında 98 modelde şöförü arka koltuğa alsalar hiç sorun kalmazmış :))
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ramis78 1 ay
bu videodan sonra klasik araç piyasası düşüşte :)
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urugakhina 1 ay
Bu videolar ncap ve benzeri testlerin ne denli önemli olduğunu gösteriyor.
Firmalar daha düne kadar emniyet kemerini koymuyordu araca, hatta sag taraftaki ayna bile opsiyoneldi.
Daha eski araçta hiç bir denetim olmadığından daha az güvenli olması normal.
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sistemli adam 1 ay
Enerji açığa çıkar.
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öküzbaş 2 yıl
Aynı markanın farklı segmentlerini de görmek isterim ben açıkçası. 208 vs 308 , micra vs qashqai gibi...
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hitman 2 yıl
burda önemli bir noktada hızların 64 olması. çoğumuz mahalle arasında yapıyoruz bu hızı.
ulan teyze sonunda diyorki Always buy the safest car you can afford, Safety is not a luxuary
ah teyze ah, bilsen burda nasıl lüks.
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akyurt 2 yıl
Karşılaştırmak bile yanlış..
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uzakdağ 2 yıl
2 tane 98 corolla çarpışsa ne sonuç çıkar, daha az mı zarar görürler
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gamesteacher 2 yıl
motor gücüne değil eksoz emisyon testine göre vergi sistemi ülkeye gelmediği siürece daha çok efsane kasaya bineriz aracım: volvo 2001 s40
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enrique 2 yıl
boşverin 98'i 1956 impala ile denesenize bide onu atomlarına ayırsın 2015'i :)
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TurkishDrifter 2 yıl enrique
enrique
boşverin 98'i 1956 impala ile denesenize bide onu atomlarına ayırsın 2015'i :)


Öyle olmuyo işte
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DH Misafiri 2 yıl
şaka gibi bide videonun sonunda hangisini seçerdiniz diyor sanki amerikada fln yaşıyoruz da ucuz fiyata son model araba sahibi olacağız millette biliyor aradaki farkı ama işte maddi imkanların neyse ona göre uzatırsın ayağını türkiyede aliminyum folyodan arabalar bile ateş pahası halk ne yapsın
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cesmuru 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
şaka gibi bide videonun sonunda hangisini seçerdiniz diyor sanki amerikada fln yaşıyoruz da ucuz fiyata son model araba sahibi olacağız millette biliyor aradaki farkı ama işte maddi imkanların neyse ona göre uzatırsın ayağını türkiyede aliminyum folyodan arabalar bile ateş pahası halk ne yapsın

Maddi imkansızlıklardan 25 bin lira veriyorlar efsane kasaya evet
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HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, toyota ve
11 etiket daha kaza 2015 Popüler hava yastığı burkulma bölgesi 1998 MPopüler çarpışma testi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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