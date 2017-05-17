1998 model Toyota ile 2015 model Toyota çarpışırsa ne olur?

Otomobillerin zamanla daha güvenli hale geldiğini ya da en azından modern otomobillerin sahip olduğu güvenlik özelliklerinin giderek arttığını biliyoruz. Buna rağmen, ciddi bir kaza geçirmediğiniz sürece bu gerçeğe dair gerçek somut kanıtlar görmeniz zor. Neyse ki 1998 model Toyota Corolla ve 2015 model Corolla arasındaki çarpışmayı gösteren bir video "kaza geçirmeden" otomobil teknolojisindeki güvenlik ilerlemelerini fazlasıyla görmemizi sağlıyor.

Avustralasya'nın önde gelen Yeni Araç Değerlendirme Programı (ANCAP) tarafından düzenlenen ve gerçekleştirilen test, eski bir araçla yapılan kazaların yolcular için ne kadar ölümcül olabileceğini ortaya koymuş durumda. 1998 model Corolla'nın geldiği hale bakarsak, testin amacına ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Yayınlanan videoda gösterilen araba kazası istatistiklerine göre Yeni Zelanda yollarında meydana gelen ölümlerin %50'sinden fazlası 2000 yılı öncesinde üretilen araçlarda meydana gelmiş durumda. 1998 model Corolla'nın 2015 modele göre dümdüz olduğunu gözler önüne seren çarpışma testi, bu istatistiklerin nasıl oluştuğu kolayca görmemizi sağlıyor.

İki Toyota marka otomobilin çarpıştırıldığı kazada, 2015 model araç çarpmanın darbesini absorbe eden ön ve yan hava yastıklarıyla takdire şayan bir performans gösteriyor. Ayrıca otomobildeki burkulma bölgesinin (crumple zone) araç içindekilerin daha az zarar görmesi adına darbeyle birlikte oluşan kinetik enerjiyi nasıl emdiğini de net şekilde görüyoruz. Hava yastığı ve burkulma bölgesi gibi yapısal bir özelliğe sahip olmayan 1998 model araç ise muhtemelen kazada ölen sürücüde büyük miktarda travma oluşmasına neden oluyor.

https://www.youtube.com/watch?v=zxDHuthGIS4