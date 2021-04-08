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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    1998 yapımı SaGa Frontier'in mobil cihazlar için yayınlanacak olan yenilenmiş versiyonundan video paylaşıldı

    1998'de yayınlanan, dönemin sevilen oyunlarından SaGa Frontier'in yenilenmiş versiyonu mobil cihazlara geliyor. SaGa Frontier Remastered, 15 Nisan'da yayınlanacak.
    08 Nisan 2021, 23:59 (5 gün)
    1,3b
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1998 yapımı SaGa Frontier'in mobil cihazlar için yayınlanacak olan yenilenmiş versiyonundan video paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı JRPG türündeki SaGa Frontier'in yenilenmiş versiyonu SaGa Frontier Remastered'dan oynanış videosu paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Strateji oyunu The Walking Dead: Survivors, 12 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak"

    Orijinali 1998 yılında yayınlanan SaGa Frontier'in yenilenmiş versiyonu SaGa Frontier Remastered, 15 Nisan'da iOS ve Android için yayınlanacak. Ayrıca oyunun PlayStation 4 ve Nintendo Switch için yayınlanacağını da belirtelim. Ne yazık ki oyunun mobilde mağaza sayfaları açılmış değil. Bu yüzden oyunun detayları bilinmiyor. Oyunun bahsi geçen videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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    Tanıtım Yazısı

    1998'in sevilen RYO klasiği SaGa Frontier; yenilenen grafikler, ek özellikler ve yeni bir ana karakterle yeniden doğdu! Her biri kendi hikâyesine ve hedeflerine sahip sekiz kahramandan birini seçerek rol yapma macerasını onun gözünden deneyimle. Free Scenario sistemiyle kendi eşsiz maceranı oluştur. Dramatik savaşlarda yer al, Glimmer sistemini kullanarak yeni beceriler kazan ve müttefiklerininkilerle eşzamanlı saldırılar yap!

    Yeni Özellikler

    • Yeni Ana Karakter Fuse!

    Gerekli şartlar yerine getirildikten sonra yeni ana karakter Fuse ile oynayabileceksin! Fuse'un bir sürü yeni içerikle dolup taşan hikâyesine Kenji Ito'dan harika yeni müzikler de eşlik ediyor! Diğer ana karakterlerin farklı bir yanını keşfedeceksin.

    • Phantom Ara Sahneleri Sonunda Eklendi

    Asellus'un hikâyesine bazı ara sahneler eklendi. Hikâyeyi hiç olmadığı kadar derinlemesine deneyimle.

    • Gelişmiş Grafikler ve Yepyeni Özellikler

    Gelişmiş yüksek çözünürlüklü grafiklerin yanı sıra kullanıcı arayüzü de güncellendi ve geliştirildi. İki kat hız modu da dahil olmak üzere daha akıcı bir oynanış deneyimi sunan birçok yeni özellik eklendi.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/xpa3pF

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