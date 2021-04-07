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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Strateji oyunu The Walking Dead: Survivors, 12 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak

    2010'lu yılların en popüler markalarından biri olan The Walking Dead'in yeni mobil oyunu The Walking Dead: Survivors'ın mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.
    07 Nisan 2021, 23:30 (Güncellendi, 08 Nisan, 18:48)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Strateji oyunu The Walking Dead: Survivors, 12 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Elex ve Skybound'un birlikte yaptığı The Walking Dead markasının yeni üyesi The Walking Dead: Survivors'ın çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Fantastik temalı bulmaca oyunu Tower of Wishes, iOS cihazlara geliyor"

    Geçtiğimiz haftalarda duyurulan oyun, duyurulmasının ardından erken erişime açılmıştı. Bu süreçte 1.5 milyon kişi oyuna ön kayıt yaptırdı. Oyun için beklentinin yüksek olduğunu söylemek gerek. Oyunun erken erişim versiyonunu hala mağazalarda bulabilirsiniz.

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    Oyun, 12 Nisan'da Android ve iOS cihazlar için ücretsiz olarak yayınlanacak. Oyunun mağaza sayfalarını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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    The Walking Dead: Survivors'da çizgi romandan tanıdığımız karakterler bulunacak ve oyun strateji tabanlı bir hayatta kalma oyunu olacak. Bu tarz diğer oyunlarda olduğu gibi karakterlerinizi hayatta tutmak ve bölgesini genişletebilmesi adına çeşitli yapılar inşa etmeniz gerekecek. Yalnızca yapılar için değil karakterleriniz için de çeşitli yükseltmeler yapabileceksiniz.

    Oyunda buluancak karakterler, çizgi roman ve dizilerden tanınan Rick, Maya, Vayne, Glenn, Dwight ve çok daha fazla karakterden oluşacak. Oyunun ana amacı etrafı keşfederken, çeşitli yapılar inşa ederek güvenli bir bölge oluşturmak. 



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/xpa3pF

    Yepyeni oyunlar bu sitede ilgilenenler linke tıklayarak ulaşabilirler.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun muhteşem. Şiddetle tavsiye ederim.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım P2W bir oyun değildir, aynı temadaki pekçok oyun var Rot coc vb, hikaye geçmişinden dolayı öne çıkabilir "belki"..
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    WeDneS (Ercan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz oyunları sevemedim bir türlü, clash of clans vardı severek oynuyorduk benziyor biraz
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    strathmorea (alper ozan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    7 yıldır clash of clans oynuyorum, oyunlar birbirinden farklı gibi olsa da temelde aynılar ve inanılmaz emek istiyorlar. Yani bu tür bir oyun oynayan biri bir başka oyuna kolay kolay geçiş yapmıyor. Oynamayı bıraksa bile bir yenisine geçmeye pek meyilli olmuyor çünkü dediğim gibi hep toplama, üretme ve yapılan birimleri yükseltmeye yönelik. Bir süre sonra da monotonlaşacağını biliyorsun ayrıca.
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