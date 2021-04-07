Strateji oyunu The Walking Dead: Survivors, 12 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Elex ve Skybound'un birlikte yaptığı The Walking Dead markasının yeni üyesi The Walking Dead: Survivors'ın çıkış tarihi açıklandı.

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Geçtiğimiz haftalarda duyurulan oyun, duyurulmasının ardından erken erişime açılmıştı. Bu süreçte 1.5 milyon kişi oyuna ön kayıt yaptırdı. Oyun için beklentinin yüksek olduğunu söylemek gerek. Oyunun erken erişim versiyonunu hala mağazalarda bulabilirsiniz.

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Oyun, 12 Nisan'da Android ve iOS cihazlar için ücretsiz olarak yayınlanacak. Oyunun mağaza sayfalarını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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The Walking Dead: Survivors'da çizgi romandan tanıdığımız karakterler bulunacak ve oyun strateji tabanlı bir hayatta kalma oyunu olacak. Bu tarz diğer oyunlarda olduğu gibi karakterlerinizi hayatta tutmak ve bölgesini genişletebilmesi adına çeşitli yapılar inşa etmeniz gerekecek. Yalnızca yapılar için değil karakterleriniz için de çeşitli yükseltmeler yapabileceksiniz.

Oyunda buluancak karakterler, çizgi roman ve dizilerden tanınan Rick, Maya, Vayne, Glenn, Dwight ve çok daha fazla karakterden oluşacak. Oyunun ana amacı etrafı keşfederken, çeşitli yapılar inşa ederek güvenli bir bölge oluşturmak.

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