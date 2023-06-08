Bir genç ailesinin 64.000 dolarlık birikimini akıllı telefondaki oyunlara harcadı

Harcamalardan sonra geriye 7 cent kaldı
Belirtilenlere göre genç kız, annesinin banka kartını ele geçirip telefonuna bağlamayı başarmış. Parayla oynanan oyunlara 'bağımlı' olduğu söylenen genç kız, akran baskısıyla paranın önemli bir kısmını da en az 10 sınıf arkadaşına vermiş durumda. Gencin annesi şimdi 7 cent ile baş başa kaldı ve dikkatsiz kızı tarafından harcanan 64,000 doları geri almak için her türlü çabayı gösteriyor. Şu anda, ödeme platformları henüz bu işlemleri tersine çevirmedi, ancak dikkatli bir incelemeden sonra şirketlerin parayı iade edebileceği söyleniyor.
Çocuklar teknoloji kullanımı konusunda eğitilmeli
Bu tür haberler sıklıkla gündeme konu olsa da bunlar arka plandaki ciddi sorunu görmemizi engellememeli. Özellikle küçük çocuklarda akıllı telefon, sosyal medya vb. kullanım ciddi sorunlara neden olabiliyor. Maddi sorunlar ise olayın en basit ilk basamağı konumunda. Uzmanlar, ailelerin etkin bir şekilde çocuklarının teknoloji kullanımını denetlemesi gerektiğini öneriyor. Aynı zamanda teknolojinin kullanımı ve riskleri konusunda çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi