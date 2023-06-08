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    Bir genç ailesinin 64.000 dolarlık birikimini akıllı telefondaki oyunlara harcadı

    Çocuklarda gözetimsiz telefon kullanımı giderek büyüyen bir sorun haline geliyor. Bir genç kız, ailesinin 64.000 dolarlık birikimini uygulama içi satın almalarla akıllı telefon oyunlarına harcadı.
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    Bir genç, ailesinin 64 bin dolarını oyunlara harcadı Tam Boyutta Gör
    Gençlerin uygulama içi satın alımları kullanarak ve herhangi bir yetişkin gözetimi olmaksızın akıllı telefon oyunlarına yanlışlıkla binlerce dolar harcadığı çok sayıda olay yaşandı. Mobil oyunların yükselişte olması, reşit olmayan bireyler için eğlencenin kapısını aralıyor. Ancak bu örnekte olduğu gibi bunların aile üzerinde yıkıcı etkileri de olabiliyor.

    Harcamalardan sonra geriye 7 cent kaldı

    Bir genç, ailesinin 64 bin dolarını oyunlara harcadı Tam Boyutta Gör
    Bu olayların son örneği ise Çin’de yaşandı. 13 yaşındaki genç bir kız ailesinin 64.000 dolarlık birikimini oyun uygulamalarına harcayarak ailesini meteliksiz bıraktı. Genç kız paranın tamamını kendisi için de kullanmadı. Genç, paranın bir kısmını da sınıf arkadaşlarıyla paylaştı. Peki, 13 yaşındaki küçük bir çocuk ailesinin haberi olmadan 64,000 doları harcamayı nasıl başardı?

    Belirtilenlere göre genç kız, annesinin banka kartını ele geçirip telefonuna bağlamayı başarmış. Parayla oynanan oyunlara 'bağımlı' olduğu söylenen genç kız, akran baskısıyla paranın önemli bir kısmını da en az 10 sınıf arkadaşına vermiş durumda. Gencin annesi şimdi 7 cent ile baş başa kaldı ve dikkatsiz kızı tarafından harcanan 64,000 doları geri almak için her türlü çabayı gösteriyor. Şu anda, ödeme platformları henüz bu işlemleri tersine çevirmedi, ancak dikkatli bir incelemeden sonra şirketlerin parayı iade edebileceği söyleniyor.

    Çocuklar teknoloji kullanımı konusunda eğitilmeli

    Bu tür haberler sıklıkla gündeme konu olsa da bunlar arka plandaki ciddi sorunu görmemizi engellememeli. Özellikle küçük çocuklarda akıllı telefon, sosyal medya vb. kullanım ciddi sorunlara neden olabiliyor. Maddi sorunlar ise olayın en basit ilk basamağı konumunda. Uzmanlar, ailelerin etkin bir şekilde çocuklarının teknoloji kullanımını denetlemesi gerektiğini öneriyor. Aynı zamanda teknolojinin kullanımı ve riskleri konusunda çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyor.

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    Furkooo85 1 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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