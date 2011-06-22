1GHz işlemcili ilk telefon Toshiba TG-01 de Windows Phone 7 ile tanıştı

Toshiba'nın akıllı telefon pazarındaki söz sahibi isimlerden birini olduğu söylemek zor hatta firmanın çok sık yeni model çıkardığını söylemek te pek mümkün değil. Ancak tüm bunlara rağmen firma bir ilke imza atmayı başarmış ve Tsunagi kod adını taşıyan TG-01 modeliyle endüstride ilk defa 1GHz hızında işlemciye sahip akıllı telefonu pazara sürmüştü.

Microsoft'un Windows Phone 6.2 işletim sistemiyle gelen ve hem donanım hem de yazılım özellikleri açısından HTC HD2 ile benzerlikler gösteren TG-01, aynı HD2 gibi resmi olmayan Windows Phone 7 buluşmasını gerçekleştirdi. Windows Phone platformu için Microsoft'un zorunlu kıldığı minimum sistem gereksinimlerini karşılamayı başaran TG-01 (Aynı Windows Phone 7'li en düşük bellek kapasitesine sahip telefon Dell Venue Pro gibi 256MB RAM'e sahip) programcıların ellerinde eskimeye yüz tutmayacak gibi görünüyor zira üzerinde çalışan çeşitli modlar sayesinde aynı telefona daha Android işletim sistemi de uyarlanmıştı.