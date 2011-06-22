Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1GHz işlemcili ilk telefon Toshiba TG-01 de Windows Phone 7 ile tanıştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
1
6
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba'nın akıllı telefon pazarındaki söz sahibi isimlerden birini olduğu söylemek zor hatta firmanın çok sık yeni model çıkardığını söylemek te pek mümkün değil. Ancak tüm bunlara rağmen firma bir ilke imza atmayı başarmış ve Tsunagi kod adını taşıyan TG-01 modeliyle endüstride ilk defa 1GHz hızında işlemciye sahip akıllı telefonu pazara sürmüştü.
Microsoft'un Windows Phone 6.2  işletim sistemiyle gelen ve hem donanım hem de yazılım özellikleri açısından HTC HD2 ile benzerlikler gösteren TG-01, aynı HD2 gibi resmi olmayan Windows Phone 7 buluşmasını gerçekleştirdi. Windows Phone platformu için Microsoft'un zorunlu kıldığı minimum sistem gereksinimlerini karşılamayı başaran TG-01 (Aynı Windows Phone 7'li en düşük bellek kapasitesine sahip telefon Dell Venue Pro gibi 256MB RAM'e sahip) programcıların ellerinde eskimeye yüz tutmayacak gibi görünüyor zira üzerinde çalışan çeşitli modlar sayesinde aynı telefona daha Android işletim sistemi de uyarlanmıştı.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tekinsi 7 yıl
ilk 1 ghz lik işlemcili telefonu htc hd2 modelinde çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Húrin 7 yıl
İşte wp7nin bu olayı ayrı bi güzel 256 mb de çok akıcı bi şekilde çalışıyor. Android olsa allahını kaybederdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NowOrN3wer 8 yıl
toshiba için büyük insanlık için küçükbir adım =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl
Tasarım,kullanım çok iyi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 8 yıl
telefon sürümünde başlk 1ghz olarak kalmş .d.d.d güzel ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Numan 8 yıl
Toshiba'nın yıllar önce çıkardığı G500'ü hala kullanıyorum ama Toshiba bu telefona zerre yazılım desteği vermedi şimdi bu telefonun sonu da öyle olacak muhtemelen.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Acer Iconia Tab A500 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim