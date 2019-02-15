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1TB oyuncu SSD fiyatları yarı yarıya düştü

NAND bellek fiyatlarında yaşanan düşüşler oyuncu sınıfını da olumlu etkiliyor. 1 TB kapasiteli oyuncu SSD modellerinin ortalama fiyatı 100$ seviyesine kadar inmiş durumda.
3 ay
18,5b
1
79
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun bir süre bileşen sıkıntılarından dolayı yüksek seyreden NAND bellek fiyatları 2018 yılının ortalarına doğru bir düşüş trendine girdi. Sistem toplamak isteyenleri sevindiren bu düşüş artarak devam ediyor.

Talep artıyor fiyat düşüyor

Sektörden gelen bilgilere göre oyuncu odaklı 1 TB SSD fiyatı 2018 yılı başlarında ortalama 324$ civarında iken hemen sonrasında 260$ civarına düştü. 2018 sonlarına doğru 160$ civarına inen birim fiyatları hali hazırda 100$ seviyesine değmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-9990XE işlemcisi açık arttırma ile satılıyor"

Kaynaklar 1 TB kapasiteli SSD modellerinin fiyatı düştüğü için oyuncu SSD segmentinde 512GB-1TB kapasitelerinin ana akım olacağını düşünüyor. Böylece oyuncular daha yüksek kapasitelere sahip olma şansına kavuşacak.

NAND bellek yongalarına olan genel talebin artmasına karşın bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 civarında bir fiyat düşüşü bekleniyor. Bunun en büyük sebebi PC odaklı SSD ürünlerine olan talebin düşüş göstermesi.

Diğer taraftan Intel işlemcilerin üretiminde yaşanan sıkıntılar AMD’ye alan açmaya devam ediyor. DDR 3200MHz üzerinde olan oyuncu belleklerine olan talep Intel işlemcilerindeki yetersizlik nedeniyle düşüşe geçti. Bu yüzden oyuncular AMD odaklı sistemler kurmaya başladı. AMD işlemcilerinin oyuncu pazarında yüzde 17 civarında büyüme yaşadığı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak DDR4 3200MHz ve altı belleklere olan talep de arttı.

 

https://www.digitimes.com/news/a20190214PD210.html?mod=2 Yorum Yaz
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_Dominic_Toretto_ 3 ay en beğenilen
Son 1 ayda yurt dışında ciddi düşüşler var. Döviz kurunun etkisinden sebep, Türkiye'ye bu minimum yansıyor.
Bu arada, oyuncu SSD'si diye bir şey yok. Her halta oyuncu damgası yapıştırıyorlar.
Son 1 ayda yurt dışında ciddi düşüşler var. Döviz kurunun etkisinden sebep, Türkiye'ye bu minimum yansıyor.Bu arada, oyuncu SSD'si diye bir şey yok. Her h...
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4 Yanıt Yanıtla +91
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DH Misafiri 3 ay
Adamlar bedava yaşıyor valla birde bizim halimize bak
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Xagdas 3 ay
SSD'nin fiyatı düşüyor da Doların fiyatı çıktığı için elde var sıfır oluyor
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white_predator 3 ay
Adata su650 960gb ssd sipariş geçtim. Şu an gittigidiyorda 700e satılıyor, f/p oranı oldukca iyi. Puanıydı, iadesi falan derken 380 tl ye geldi. 3 - 4 sene gitsin yeter.
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DH Misafiri 3 ay
amazondan baktım da doğru
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DH Misafiri 3 ay
daha beter ol fakir akıllı
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Angel of the Lord 3 ay
Yakında fabrikaları sel basar, yıldırım çarpar. Sonra nand bellek üretimi sıkıntıya girer yine.
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V2 3 ay
Oyuncu ayağına ne sağdılar çoluğu çocuğu. 150 tl lik kulaklığı 800 Tl ye mi satan ararsın, gürültüden başka hiçbir işe yaramayan mekanik klavyeleri 1000tl ye mi satan ararsın, 144hz mönitörler kennys olacağını sanan çocuk mu ararsın, 0 ekstra işlevi olan 2-3 kat fiyata satılan gamer anakartlar mı ararsın....
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Bloodin 3 ay
Ya bu özellikle dizüstü firmalarının nedir bu dönüşlü harddisk sevdası, madem bu kadar düştü fiyatlar, en azından, bari EN AZINDAN büyük ssd yerine ufak ssd+hdd koyun, tüm dizüstüler uçsun günlük performansta
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AREryilmaz 3 ay
yüksek hızlı bellek amdde esas işe yarıyo, intelde yaramıyor demiyorum ama ryzen işlemciler epey faydalanıyor yüksek hızlı bellekten. Mantığı çözemedim, bir hata var.
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Paetzold 3 ay
Biz kapsam dışıyız tabi
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Executor Arhentir 3 ay
Oyuncu ssd'si nedir aga ya?
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karayulun 3 hf. Executor Arhentir
en çoğu slc, mlc, tlc, qlc olarak ayırabiliriz. hava pompalıyorlar.
türk lirasındaki değer kaybının nedenlerini hikaye olarak anlatanlar gibi.
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Frobisher 3 ay
Oyuncu SSD'side ilk defa öğreniyorum DH sağolsun.
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