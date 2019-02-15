1TB oyuncu SSD fiyatları yarı yarıya düştü

Uzun bir süre bileşen sıkıntılarından dolayı yüksek seyreden NAND bellek fiyatları 2018 yılının ortalarına doğru bir düşüş trendine girdi. Sistem toplamak isteyenleri sevindiren bu düşüş artarak devam ediyor.

Talep artıyor fiyat düşüyor

Sektörden gelen bilgilere göre oyuncu odaklı 1 TB SSD fiyatı 2018 yılı başlarında ortalama 324$ civarında iken hemen sonrasında 260$ civarına düştü. 2018 sonlarına doğru 160$ civarına inen birim fiyatları hali hazırda 100$ seviyesine değmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-9990XE işlemcisi açık arttırma ile satılıyor"

Kaynaklar 1 TB kapasiteli SSD modellerinin fiyatı düştüğü için oyuncu SSD segmentinde 512GB-1TB kapasitelerinin ana akım olacağını düşünüyor. Böylece oyuncular daha yüksek kapasitelere sahip olma şansına kavuşacak.

NAND bellek yongalarına olan genel talebin artmasına karşın bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 civarında bir fiyat düşüşü bekleniyor. Bunun en büyük sebebi PC odaklı SSD ürünlerine olan talebin düşüş göstermesi.

Diğer taraftan Intel işlemcilerin üretiminde yaşanan sıkıntılar AMD’ye alan açmaya devam ediyor. DDR 3200MHz üzerinde olan oyuncu belleklerine olan talep Intel işlemcilerindeki yetersizlik nedeniyle düşüşe geçti. Bu yüzden oyuncular AMD odaklı sistemler kurmaya başladı. AMD işlemcilerinin oyuncu pazarında yüzde 17 civarında büyüme yaşadığı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak DDR4 3200MHz ve altı belleklere olan talep de arttı.