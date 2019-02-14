Intel Core i9-9990XE işlemcisi açık arttırma ile satılıyor

Intel’in geçtiğimiz günlerde Core X serisine amiral gemisi olarak tanıttığı ancak çekirdek sayısı bakımından kırpılmış hali olan yeni Intel Core i9-9990XE işlemcisinin açık arttırma ile satıldığı ortaya çıktı.
Intel Core i9-9990XE özellikleri ve fiyatı
Intel’in sadece OEM odaklı olarak tasarladığı işlemciyi özel sistem toplayan şirketlere sunduğu ve bunu da çevrim içi gizli açık arttırmalar ile yaptığı ifade ediliyor. Şirketler belirli bir sayı üzerinden işlemci başına fiyat vererek yeni ürünü almaya çalışıyor.Ayrıca Bkz. "Güneş enerjili yapay zekâ yongası Xnor devrim yapmaya geliyor"
Kısa bir süre önce yapılan açık arttırmada iş istasyonları için sistem toplayan Purget firmasının yeni işlemciyi 2300$ seviyesinden almayı başardığı ifade ediliyor. Bu rakam i9-9980XE işlemcisine göre yüzde 21 daha fazla.
14 çekirdek ve 28 izlek birimi olan Intel Core i9-9990XE işlemcisi daha küçük bir ölçeklendirmeye sahip ancak 255W TDP değeri ile en çok enerji tüketeni durumunda. Lightroom gibi pek çok render uygulamasında işlemci zirveye tırmanmayı başarıyordu.
Aslında Intel Core i9-9990XE işlemcisi aşağı yukarı Core i9-9940X işlemcisi ile benzer özellikler sunuyor ancak hız tarafında 5.1GHz seviyesini görüyor ve TDP değeri yüksek. Yine de yüzde 65 daha pahalı olması biraz dikkat çekici.
https://www.techpowerup.com/252566/intel-core-i9-9990xe-oem-only-even-then-its-a-lottery Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. Firma adi icin +1000$
2. Sogutma icin +2000$
3. Guc gereksinimi icin +1000$ ekleyerek fiyat cikarir
Hadi kurumsal firma alacak diyelim, bu sekilde guc tuketen bir sistemi alipta niye kullansin? Sistemin tuketim maliyetleri urettigi ise ne kadar arti katacakki bu islemci tercih sebebi olsun?
Bu tarz haberler, intelin sacma sapan core mimarisinin sonuna geldigini ve yerine koyacagi urunu gelistirene kadar suni gundem olusturdugunun gostergesi olarak goruluyor artik. Cunku ana kalem olan, icerik ureticilerinin kullandigi, cinema4d yada 3dsmax uygulamalarinda istenilen cekirdek sayisi ustunlugunu kaybediyor. Panik halinde cikardigi adi degisik ama temelde ayni yapiya sahip islemciler, firmanin bunca yil yatip piyasadaki liderligin verdigi rahatlikla hicbir ilerleme kaydetmedigini gosteriyor. Son 2 yildir yaptigi yeni mimari ataklarinin meyvesini vermesine daha 2 yil var. Bu iki yil boyunca bol bol bu tarz haberler gorecegiz demekki.
Ne diyelim, reklam izlemeye devam.