Intel Core i9-9990XE işlemcisi açık arttırma ile satılıyor

Intel’in geçtiğimiz günlerde Core X serisine amiral gemisi olarak tanıttığı ancak çekirdek sayısı bakımından kırpılmış hali olan yeni Intel Core i9-9990XE işlemcisinin açık arttırma ile satıldığı ortaya çıktı.

Intel Core i9-9990XE özellikleri ve fiyatı

Intel’in sadece OEM odaklı olarak tasarladığı işlemciyi özel sistem toplayan şirketlere sunduğu ve bunu da çevrim içi gizli açık arttırmalar ile yaptığı ifade ediliyor. Şirketler belirli bir sayı üzerinden işlemci başına fiyat vererek yeni ürünü almaya çalışıyor.

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Kısa bir süre önce yapılan açık arttırmada iş istasyonları için sistem toplayan Purget firmasının yeni işlemciyi 2300$ seviyesinden almayı başardığı ifade ediliyor. Bu rakam i9-9980XE işlemcisine göre yüzde 21 daha fazla.

14 çekirdek ve 28 izlek birimi olan Intel Core i9-9990XE işlemcisi daha küçük bir ölçeklendirmeye sahip ancak 255W TDP değeri ile en çok enerji tüketeni durumunda. Lightroom gibi pek çok render uygulamasında işlemci zirveye tırmanmayı başarıyordu.

Aslında Intel Core i9-9990XE işlemcisi aşağı yukarı Core i9-9940X işlemcisi ile benzer özellikler sunuyor ancak hız tarafında 5.1GHz seviyesini görüyor ve TDP değeri yüksek. Yine de yüzde 65 daha pahalı olması biraz dikkat çekici.