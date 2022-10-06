1inch, ENS'ye rakip projesi için Unstoppable Domains ile el sıkıştı

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Merkeziyetsiz borsa 1inch, NFT alan isim sağlayıcısı platformu Unstoppable Domains ile el sıkıştı. 1inch söz konusu bu ortaklık ile beraber Ethereum Name Service’e rakip olmayı amaçlıyor.

Unstoppable Domains Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kanal Şefi Sandy Carter, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“1inch, bir DeFi aşığının hayalidir ve durdurulamaz, DeFi meraklılarının finanslarını yönetmelerini ve Web3’te kimliklerine sahip olmalarını daha da kolaylaştırmaya yardımcı oluyor”

ENS kayıtları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor 5 gün önce eklendi

1inch Network’ün kurucu ortağı Sergej Kunz ise şu noktaları vurguladı:

“Unstoppable ile ortaklık, Web3’ü daha eğlenceli ve çekici hale getirerek bu engellerin üstesinden gelmek için fırsatlar yaratırken, kullanıcılar aynı zamanda daha kullanıcı dostu bir işlem yolundan da faydalanacak”

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1inch, ENS'ye rakip projesi için Unstoppable Domains ile anlaştı