Ethereum Name Service (ENS) kayıtları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Ethereum Name Service (ENS), karmaşık Ethereum ağ adreslerini çok daha okunabilir bir hâle getiren bir çözüm. Geçtiğimiz ay, Ethereum Name Service (ENS) kayıtları 2 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak ve artmaya devam etti.

Çin, dijital yuan denemesini başarıyla tamamladı 1 gün önce eklendi

Eylül'de en yüksek artış yaşandı

Dune Analytics verilerine göre, Eylül ayında yeni kaydedilen ENS adreslerinin sayısı, tarihte aylık tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 427 bin 325’e çıktı. Ethereum Merge yükseltmesinden kaynaklı olarak yüksek artış yaşandı. Veriler, bugüne dek toplam 2,59 milyon ENS adresi oluşturulduğunu gösterdi.

Aylık olarak oluşturulan yeni adres sayılarında ise Mayıs 2022’de bir düşüş yaşansa da günümüzde yeniden yükseliş söz konusu. Öyle ki Eylül ayı boyunca 34.715 adres, Ethereum adreslerine tanımlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

ENS kayıtları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor