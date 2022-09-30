Ethereum Name Service (ENS) kayıtları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor

Ethereum Name Service (ENS), karmaşık Ethereum ağ adreslerini çok daha okunabilir bir hâle getiren bir çözüm. Geçtiğimiz ay, Ethereum Name Service (ENS) kayıtları 2 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak ve artmaya devam etti.
Eylül'de en yüksek artış yaşandı
Dune Analytics verilerine göre, Eylül ayında yeni kaydedilen ENS adreslerinin sayısı, tarihte aylık tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 427 bin 325’e çıktı. Ethereum Merge yükseltmesinden kaynaklı olarak yüksek artış yaşandı. Veriler, bugüne dek toplam 2,59 milyon ENS adresi oluşturulduğunu gösterdi.
Aylık olarak oluşturulan yeni adres sayılarında ise Mayıs 2022’de bir düşüş yaşansa da günümüzde yeniden yükseliş söz konusu. Öyle ki Eylül ayı boyunca 34.715 adres, Ethereum adreslerine tanımlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum