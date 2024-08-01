1More markası açık tasarımlı kulaklığını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde de farklı fiyat segmentlerine yönelik ses ürünlerini gördüğümüz 1More markası açık tasarımlı kablosuz kuklalıklarına devam ediyor. 1More S51 orta seviyede iddialı özelliklerle geliyor.

1More S51 kablosuz kulaklık modeli elmas benzeri bir hareketli bobin barındıran diyafram sürücüler kullanıyor ve ses efekt algoritmaları ile bass zenginleştiriliyor. Dört mikrofon ile çağrılarda akıllı bir şekilde gürültü engelleniyor.

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Oyunlarda 80ms gecikme sağlanırken Bluetooth 5.3 ile de birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor. LUCA üst seviye ayarları destekleyen kulaklık altı adet ekolayzır efekti de sunuyor. Ayarlar uygulama üzerinden de yapılabiliyor.

Tek şarj ile kulaklık 11 saate kadar kullanılabilirken kutusu ile bu rakam 40 saate çıkıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik süre elde edilebiliyor. 1More S51 kablosuz kulaklık modeli 69$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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1More S51 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı