1More markası açık tasarımlı kulaklığını duyurdu

1More S51 özellikleri ve fiyatı
1More S51 kablosuz kulaklık modeli elmas benzeri bir hareketli bobin barındıran diyafram sürücüler kullanıyor ve ses efekt algoritmaları ile bass zenginleştiriliyor. Dört mikrofon ile çağrılarda akıllı bir şekilde gürültü engelleniyor.
Oyunlarda 80ms gecikme sağlanırken Bluetooth 5.3 ile de birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor. LUCA üst seviye ayarları destekleyen kulaklık altı adet ekolayzır efekti de sunuyor. Ayarlar uygulama üzerinden de yapılabiliyor.
Tek şarj ile kulaklık 11 saate kadar kullanılabilirken kutusu ile bu rakam 40 saate çıkıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik süre elde edilebiliyor. 1More S51 kablosuz kulaklık modeli 69$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.