1More Penta Driver P50 ayrılabilir kulaklıklar ile geliyor

Tam Boyutta Gör Ülkemizde daha çok bütçeye uygun kulaklıkları ile bilinen 1More markası premium tarzda kulaklıklar da üretiyor. 1More Penta Driver P50 firmanın en üst düzeydeki ürünlerinden birisi olacak.

1More Penta Driver P50 firmanın 1More DLC dinamik sürücülerini kullanıyor ve 4 adet dengeli armatür sürücü ile entegre ediliyor. Bu tasarımın patenti firmaya ait. Böylece hassas ve dengeli ses çıkışı elde ediliyor.

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Kulaklık 105 desibel hassasiyet ve 32 ohm dirence sahipken 20-40000Hz frekans aralığını kapsıyor. 28 desibele kadar gürültü engelleyebilen kulaklık oksijensiz bakır alaşımlı kablosu sayesinde ses aktarımını da kayıpsız olarak gerçekleştiriliyor. Kablo üzerinde bir kontrol ünitesi de var.

Hi-Res Audio sertifikası olan kulaklık 3.5mm jak girişinin yanında MMCX bağlantısı ile parçaları ayırabilmenizi sağlıyor ancak MMCX için evrensel bir ürün desteği var mı açıklanmamış. 1More Penta Driver P50 kulaklık modeli 170$ fiyat etiketi ile satılacak.

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1More Penta Driver P50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı