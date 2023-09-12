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    1More Penta Driver P50 ayrılabilir kulaklıklar ile geliyor

    1More Penta Driver P50 kulaklık modeli üçlü dinamik sürücü ve dörtlü armatür sürücü ile ses seviyesini yukarıya taşıyor. 1More Penta Driver P50 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1More Penta Driver P50 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde daha çok bütçeye uygun kulaklıkları ile bilinen 1More markası premium tarzda kulaklıklar da üretiyor. 1More Penta Driver P50 firmanın en üst düzeydeki ürünlerinden birisi olacak.

    1More Penta Driver P50 özellikleri ve fiyatı

    1More Penta Driver P50 firmanın 1More DLC dinamik sürücülerini kullanıyor ve 4 adet dengeli armatür sürücü ile entegre ediliyor. Bu tasarımın patenti firmaya ait. Böylece hassas ve dengeli ses çıkışı elde ediliyor.

    Kulaklık 105 desibel hassasiyet ve 32 ohm dirence sahipken 20-40000Hz frekans aralığını kapsıyor. 28 desibele kadar gürültü engelleyebilen kulaklık oksijensiz bakır alaşımlı kablosu sayesinde ses aktarımını da kayıpsız olarak gerçekleştiriliyor. Kablo üzerinde bir kontrol ünitesi de var.

    Hi-Res Audio sertifikası olan kulaklık 3.5mm jak girişinin yanında MMCX bağlantısı ile parçaları ayırabilmenizi sağlıyor ancak MMCX için evrensel bir ürün desteği var mı açıklanmamış. 1More Penta Driver P50 kulaklık modeli 170$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 23 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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