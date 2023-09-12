1More Penta Driver P50 ayrılabilir kulaklıklar ile geliyor

1More Penta Driver P50 özellikleri ve fiyatı
1More Penta Driver P50 firmanın 1More DLC dinamik sürücülerini kullanıyor ve 4 adet dengeli armatür sürücü ile entegre ediliyor. Bu tasarımın patenti firmaya ait. Böylece hassas ve dengeli ses çıkışı elde ediliyor.
Kulaklık 105 desibel hassasiyet ve 32 ohm dirence sahipken 20-40000Hz frekans aralığını kapsıyor. 28 desibele kadar gürültü engelleyebilen kulaklık oksijensiz bakır alaşımlı kablosu sayesinde ses aktarımını da kayıpsız olarak gerçekleştiriliyor. Kablo üzerinde bir kontrol ünitesi de var.
Hi-Res Audio sertifikası olan kulaklık 3.5mm jak girişinin yanında MMCX bağlantısı ile parçaları ayırabilmenizi sağlıyor ancak MMCX için evrensel bir ürün desteği var mı açıklanmamış. 1More Penta Driver P50 kulaklık modeli 170$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.