Realme Buds T310 ses tutkunlarına hitap ediyor

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Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklık pazarında hamlelerine devam eden realme markası, biraz daha maliyete odaklandığı yeni kulaklığını duyurdu. Realme Buds T310 yine de beklentilerin üzerinde performans sunuyor.

Realme Buds T310 özellikleri ve fiyatı

Realme Buds T310 ses tutkunlarına uygun fiyatlı bir alternatif sunmak amacıyla geliştirilmiş. 12.4mm bass sürücüleri olan kulaklık 360 derecelik uzamsal ses desteği ile geliyor. Her parçadaki 3 mikrofon ile 46 desibel aktif gürültü engelleme yapılabiliyor.

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Oyuncular için 45ms düşük gecikme süresi sunan kulaklık IP55 ile su sıçramalarına dayanıklı ve aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Kutusu ile toplamda 40 saate kadar kullanılabilen kulaklık 10 dakikalık şarj ile 5 saate yakın süre elde edebiliyor. Realme Buds T310 modeli 30$ civarında bir fiyat etiketi ile satılacak.

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Realme Buds T310 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı