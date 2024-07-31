Realme Buds T310 ses tutkunlarına hitap ediyor

Realme Buds T310 özellikleri ve fiyatı
Realme Buds T310 ses tutkunlarına uygun fiyatlı bir alternatif sunmak amacıyla geliştirilmiş. 12.4mm bass sürücüleri olan kulaklık 360 derecelik uzamsal ses desteği ile geliyor. Her parçadaki 3 mikrofon ile 46 desibel aktif gürültü engelleme yapılabiliyor.
Oyuncular için 45ms düşük gecikme süresi sunan kulaklık IP55 ile su sıçramalarına dayanıklı ve aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Kutusu ile toplamda 40 saate kadar kullanılabilen kulaklık 10 dakikalık şarj ile 5 saate yakın süre elde edebiliyor. Realme Buds T310 modeli 30$ civarında bir fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.