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    1Password, 2023'ün ilk büyük güncellemesini alıyor: İşte gelecek yenilikler

    1Password, iOS kullanıcılarına yeni güncelleme sunmaya hazırlanıyor. 1Password8 güncellemesinin ardından yayınlanacak yeni sürüm ile gelecek yenilikler duyuruldu.
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    1Password8 büyük güncelleme geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler parola yöneticisi 1Password, son büyük güncellemeyi 2022 yazında almıştı. Yeni arayüz ve daha fazla özelleştirme seçeneği ekleyen 1Password8, App Store’da ayrı bir uygulama olarak yayınlanmıştı. Parola yönetimi uygulaması yakında iOS için kapsamlı bir güncelleme daha alacak.

    1Password, güncelleme ile kullanıcıların öğeler içinde alanları ve bölümleri yeniden sıralamasına izin verecek. Kullanıcıların en çok istediği özelliklerden birisi (herhangi bir öğe listesinde arama yapabilme) 1Password 8 ile kaldırılmıştı. Şirket, bu özelliğin geri geleceğini söyledi.

    İlk kurulum süreci daha kolay olacak. Kimlik doğrulama tarafında da PIN kodu seçeneği geliyor. Kullanıcıların yetkisiz kişilerce uygulamanın açılmasını önlemek için Face ID, Touch ID veya PIN kodu ekleyebilecek. Kaydedilen öğeler için varsayılan kasa ayarlama seçeneği de geliyor.

    Yeni 1Password8 güncellemesi ile gelecek diğer geliştirmeler arasında; parolaları içe aktarma, kullanıcı adı önerileri, güvenlik anahtarlarıyla iki adımlı doğrulama, kasaya eklenecek öğeler öneren uygulama kataloğu, iyileştirilmiş VoiceOver var.

    1Password, 14 gün ücretsiz deneme sürümüyle geliyor. Bu süre sonunda bir abonelik gerektiriyor. 1Password8, iOS ve watchOS için indirilebiliyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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