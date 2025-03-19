Nvidia, genel amaçlı robotların çağını başlattı: GR00T N1 ile yeni dönem

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ve robotik teknolojilerindeki devrim hız kesmeden devam ediyor. Nvidia, GTC 2025 etkinliğinde yeni temel modeli Isaac GR00T N1’i duyurarak, “genel amaçlı robotların çağı başladı” mesajını verdi. Şirketin kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, bu modelin açık kaynaklı, önceden eğitilmiş ancak özelleştirilebilir yapısıyla insansı robotların gelişimini hızlandıracağını belirtti. GR00T esasındaki "Project GR00T" olarak geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Project Groot endüstriyel kullanım durumlarına yönelikti ancak Groot N1, odak noktasını çeşitli farklı form faktörlerindeki insansı robotlara genişletiyor.

İnsansı robotlarda dönüm noktası

Etkinlikte dikkat çeken gösterimlerden biri, 1X Technologies’in insansı robotu NEO Gamma oldu. GR00T N1 temel modeliyle çalışan robot, tamamen otonom olarak temizlik yaparak bu yeni teknolojinin potansiyelini gözler önüne serdi. 1X CEO’su Bernt Bornich, “İnsansıların geleceği uyarlanabilirlik ve öğrenmeyle ilgili. Nvidia’nın GR00T N1 modeli, robotların düşünme ve öğrenme yeteneklerinde çığır açıyor. Çok az miktarda eğitim sonrası veriyle NEO Gamma'yı tam olarak kullanabildik ve araç değil, insanlara anlamlı ve ölçülemez şekillerde yardımcı olabilecek yoldaşlar olan robotlar yaratma misyonumuzu ilerlettik” dedi.

GR00T N1: İki aşamalı zeka modeli

Tam Boyutta Gör Nvidia, GR00T N1’in insan bilişinden ilham alan çift sistemli bir mimariye sahip olduğunu açıkladı. İlk sistem, insan refleksleri ve sezgileri gibi çalışan, hızlı tepki veren bir modelden oluşuyor. Bu model, Nvidia’nın Omniverse platformunda üretilen sentetik veriler ve insan hareketlerinden elde edilen verilerle eğitildi. İkinci sistem ise görsel-işitsel verilerden güç alan, daha yavaş ama derinlemesine düşünen bir model. Çevreyi analiz edip talimatları yorumlayarak ilk sisteme uygun hareket planları sunuyor. Bu, bir nevi insanların bilişsel süreçlerinden esinleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu iki sistemin entegrasyonu sayesinde robotlar, nesneleri kavrama, çift kollu taşıma ve çok adımlı görevleri yerine getirme gibi gelişmiş hareketleri öğrenebiliyor. Nvidia, bu modeli Boston Dynamics, Agility Robotics, Mentee Robotics ve Neura Robotics gibi öncü şirketlerle birlikte test ettiğini duyurdu.

Nvidia, kişisel yapay zeka bilgisayarlarını tanıttı 6 sa. önce eklendi

GR00T N1, genel insansı robot becerileriyle önceden eğitilmiş olsa da, geliştiriciler bunu özel ihtiyaçlara göre yeniden eğitebiliyor. İnsan demonstrasyonları ve simülasyonlar aracılığıyla yeni yetenekler kazandırılabiliyor. Nvidia, modelin eğitim verilerini ve görev senaryolarını GitHub üzerinden erişime açtı. Nvidia'nın kişisel yapay zeka bilgisayarı DGX Spark da bu GR00T N1'i çalıştırabiliyor. Dolayısıyla daha küçük girişimler de insansı robotlar üzerinde uygun maliyetlerle çalışabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia, genel amaçlı insansı robotların çağını başlattı