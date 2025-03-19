Nvidia, genel amaçlı robotların çağını başlattı: GR00T N1 ile yeni dönem

Etkinlikte dikkat çeken gösterimlerden biri, 1X Technologies’in insansı robotu NEOGamma oldu. GR00T N1 temel modeliyle çalışan robot, tamamen otonom olarak temizlik yaparak bu yeni teknolojinin potansiyelini gözler önüne serdi. 1X CEO’su Bernt Bornich, “İnsansıların geleceği uyarlanabilirlik ve öğrenmeyle ilgili. Nvidia’nın GR00T N1 modeli, robotların düşünme ve öğrenme yeteneklerinde çığır açıyor. Çok az miktarda eğitim sonrası veriyle NEO Gamma'yı tam olarak kullanabildik ve araç değil, insanlara anlamlı ve ölçülemez şekillerde yardımcı olabilecek yoldaşlar olan robotlar yaratma misyonumuzu ilerlettik” dedi.
GR00T N1: İki aşamalı zeka modeli
GR00T N1, genel insansı robot becerileriyle önceden eğitilmiş olsa da, geliştiriciler bunu özel ihtiyaçlara göre yeniden eğitebiliyor. İnsan demonstrasyonları ve simülasyonlar aracılığıyla yeni yetenekler kazandırılabiliyor. Nvidia, modelin eğitim verilerini ve görev senaryolarını GitHub üzerinden erişime açtı. Nvidia'nın kişisel yapay zeka bilgisayarı DGX Spark da bu GR00T N1'i çalıştırabiliyor. Dolayısıyla daha küçük girişimler de insansı robotlar üzerinde uygun maliyetlerle çalışabilir.
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!