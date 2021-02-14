2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor

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NASA'nın büyük bir heyecanla beklenen tarihi Mars görevi Perseverance, önümüzdeki hafta Mars'a ulaşıyor. Geçtiğimiz yaz Dünya'dan kalkışa geçen uzay aracı, yaklaşık yedi aylık uzun bir uzay macerasının ardından artık nihayet Kızıl Gezegen'e ulaşmak üzere. Mars'ta birçok ilki gerçekleştirecek olan Perseverance, ayrıca iki buçuk milyondan fazla Türk'ün ismini de Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirecek.

10,9 milyon isim mikroçiplere yazılmıştı

NASA, Perseverance görevi için geçtiğimiz yıl "İsmini Mars'a gönder" isimli güzel bir kampanya düzenlemişti. Kampanya sürecinde dünyanın her tarafından milyonlarca insan NASA'nın internet sitesinden kayıt yaptırarak ismini Mars'a göndermeye hak kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan NASA, tam 10.932.295 kişinin isimlerinin üç farklı mikroçipe yazıldığını ve bu çiplerin Perseverance gezginiyle birlikte Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirileceğini duyurdu.

NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalandı. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazıldı. NASA, milyonlarca ismin bir mikroçipe sığdırılabileceğini söylüyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatımıştı.

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NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor

"İsmini Mars'a Gönder" projesi özellikle de ülkemizden çok büyük ilgi görmüştü. NASA'nın yayınladığı verilere göre Türkiye, açık ara farkla en çok kayıt yaptıran ülke konumunda bulunuyor. 2,5 milyondan fazla kişi ülkemizden ismini kaydettirmiş. Listenin ikinci sırasında 1,3 milyarlık bir nüfusa sahip olan Hindistan, üçüncü sırasında ise Perseverance görevinin sahibi olan ABD var.

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NASA, Mars'ta helikopter uçuracak

Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars, bildiğiniz gibi bu ay yoğun bir trafiğe sahne oluyor. Geride bıraktğımız günlerde önce BAE, sonrasında ise Çin Mars'ın yörüngesine ulaşmayı başarmıştı. Şimdiyse bu yılın üçüncü ve son görevi olan Persevarance isin son günlere girmiş durumdayız. Her tarafıyla çok ilginç detaylara sahip olan Perseverance, son dönemlerin en heyecan verici Mars görevi olarak dikkat çekiyor.

Perseverance görevinde NASA'nın en büyük amacı, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap bulmak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance'ın 18 Şubat'ta iniş yapacağı Jezero Krateri bu anlamda araştırma yapmak için çok uygun bir konum olacak. Jezero Krateri'nin geçmişte büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.

Perseverance'ın belki de en ilginç kısmı ise aslında gezginin kendisi değil, NASA'nın Perseverance ile birlikte Mars'a fırlattığı Ingenuity isimli helikopter olacak. Ingenuity'nin, başka bir gezegende uçuşa geçen ilk insan yapımı araç olması bekleniyor. NASA, Ingenuity'de başarıya ulaşırsa Kızıl Gezegen'in keşif sürecinde bambaşka bir dönemin kapıları aralanmış olacak.

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Perseverance görevinde ayrıca karbondioksiti oksijene çeviren MOXIE ekipmanı, Mars'tan Dünya'ya toprak getirme hedefinin ilk adımlarının atılması ve Mars'a iniş sürecinin ilk kez yüksek kaliteli bir videosunun çekilecek olması gibi diğer bazı ilginç detaylar da yer alıyor. Görevle ilgili tüm bunları ve daha fazlasını detaylı bir şekilde bu haberimizde okuyabilirsiniz.

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