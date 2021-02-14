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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor

    Mars gezgini Perseverance, 2,5 milyon Türk'ün isminin yazıldığı mikroçiplerle birlikte 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e ulaşacak.
    14 Şubat 2021, 00:00 (4 gün)
    4,8b
    1
    21
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    4

    2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor
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    NASA'nın büyük bir heyecanla beklenen tarihi Mars görevi Perseverance, önümüzdeki hafta Mars'a ulaşıyor. Geçtiğimiz yaz Dünya'dan kalkışa geçen uzay aracı, yaklaşık yedi aylık uzun bir uzay macerasının ardından artık nihayet Kızıl Gezegen'e ulaşmak üzere. Mars'ta birçok ilki gerçekleştirecek olan Perseverance, ayrıca iki buçuk milyondan fazla Türk'ün ismini de Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirecek.

    10,9 milyon isim mikroçiplere yazılmıştı

    NASA, Perseverance görevi için geçtiğimiz yıl "İsmini Mars'a gönder" isimli güzel bir kampanya düzenlemişti. Kampanya sürecinde dünyanın her tarafından milyonlarca insan NASA'nın internet sitesinden kayıt yaptırarak ismini Mars'a göndermeye hak kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan NASA, tam 10.932.295 kişinin isimlerinin üç farklı mikroçipe yazıldığını ve bu çiplerin Perseverance gezginiyle birlikte Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirileceğini duyurdu.

    NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalandı. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazıldı. NASA, milyonlarca ismin bir mikroçipe sığdırılabileceğini söylüyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatımıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor

    "İsmini Mars'a Gönder" projesi özellikle de ülkemizden çok büyük ilgi görmüştü. NASA'nın yayınladığı verilere göre Türkiye, açık ara farkla en çok kayıt yaptıran ülke konumunda bulunuyor. 2,5 milyondan fazla kişi ülkemizden ismini kaydettirmiş. Listenin ikinci sırasında 1,3 milyarlık bir nüfusa sahip olan Hindistan, üçüncü sırasında ise Perseverance görevinin sahibi olan ABD var. 

    2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor
    Tam Boyutta Gör

    NASA, Mars'ta helikopter uçuracak

    Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars, bildiğiniz gibi bu ay yoğun bir trafiğe sahne oluyor. Geride bıraktğımız günlerde önce BAE, sonrasında ise Çin Mars'ın yörüngesine ulaşmayı başarmıştı. Şimdiyse bu yılın üçüncü ve son görevi olan Persevarance isin son günlere girmiş durumdayız. Her tarafıyla çok ilginç detaylara sahip olan Perseverance, son dönemlerin en heyecan verici Mars görevi olarak dikkat çekiyor.

    Perseverance görevinde NASA'nın en büyük amacı, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap bulmak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance'ın 18 Şubat'ta iniş yapacağı Jezero Krateri bu anlamda araştırma yapmak için çok uygun bir konum olacak. Jezero Krateri'nin geçmişte büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.

    Perseverance'ın belki de en ilginç kısmı ise aslında gezginin kendisi değil, NASA'nın Perseverance ile birlikte Mars'a fırlattığı Ingenuity isimli helikopter olacak. Ingenuity'nin, başka bir gezegende uçuşa geçen ilk insan yapımı araç olması bekleniyor. NASA, Ingenuity'de başarıya ulaşırsa Kızıl Gezegen'in keşif sürecinde bambaşka bir dönemin kapıları aralanmış olacak.

    2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor
    Tam Boyutta Gör

    Perseverance görevinde ayrıca karbondioksiti oksijene çeviren MOXIE ekipmanı, Mars'tan Dünya'ya toprak getirme hedefinin ilk adımlarının atılması ve Mars'a iniş sürecinin ilk kez yüksek kaliteli bir videosunun çekilecek olması gibi diğer bazı ilginç detaylar da yer alıyor. Görevle ilgili tüm bunları ve daha fazlasını detaylı bir şekilde bu haberimizde okuyabilirsiniz. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Licox (Rıza Ekinci) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haber başlığını gördükten sonra tıklayıp direkt yorum kısmına gelip bu yorumu bırakıyorum. Kesin tıklanma için kelime oyunu içeren bir haber bu adım gibi eminim nokta
    Haber başlığını gördükten sonra tıklayıp direkt yorum kısmına gelip bu yorumu bırakıyorum. Kesin tıklanma için kelime oyunu içeren bir haber bu adım gibi eminim...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    Mr.Legend (Berkin ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapacağınız habere sokayım rezilsiniz. DHyi ana sayfamdan çıkarıyorum giderim technopat okurum daha iyi
    Yanıtla +25
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    H hopeyoung 4 gün ( Mesaj Silindi )
    2023'te aya gidiş böyle bir şey olmasın?
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    M meLek122 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bidaki ay uranüs
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyide biz zaten marsta yaşamıyormuydu, bırdaki kafa mars kafası
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    çürükdiş (Burak Demir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tıklamanın ardından gelen 5 dakikalık sinir bozukluğu kaynaklı kahkaha😂😂
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    WB 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hukumet 2023’te henuz sert inis yapabilecek. O kadar ilerleyemedi.



    Bu 2.5 milyon dedigi imamoglunun metrobusle goturdukleri
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    nükleer batarya koyun şuna !
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    Ussuz (mehmet ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzaylılar gerçekten varsa ilk kimleri öldüreceklerini biliyorlar artık :D
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    buraxus (Burak Tüzen ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İyice milliyet.com a döndürüyorsunuz burayı, galeri haber moduna geçin tam olsun...
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    SuperVisör (mahir cam) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Anti grative sevk motorları bulunmalı bunu türkiye yaparsa ilk ne güzel olur
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    axiprens (Erhan Cılız) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Haber başlığına bakıp habere kizanlar var, salakmisiniz oğlum siz. Yok hakkaten gidiyorlar
    Yanıtla +5
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    Mr.Legend (Berkin ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapacağınız habere sokayım rezilsiniz. DHyi ana sayfamdan çıkarıyorum giderim technopat okurum daha iyi
    Yanıtla +25
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    4810 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ismini mars'a gönder, perseverance ve
    4 etiket daha MARS mars görevleri uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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