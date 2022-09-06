sahibinden.com verilerine göre ikinci el araba fiyatlarındaki düşüş yok denecek kadar az

Kısa süre önce yürürlüğe giren '6 ay ve 6 bin km' sınırlamasının ikinci el fiyatlarına ne kadar yansıyacağı büyük merak konusu. Bu konuyla alakalı birçok fikir ortaya atılırken sahibinden.com'un ağustos ayına ilişkin verileri bizlere fikir verebilir.

sahibinden.com’da yayınlanan ilan verilerinden hazırlanan sahibindex Ağustos Vasıta raporuna göre bazı araçların fiyatlarında düşüş yaşandı. Ancak bu düşüşün model yılı 2019 ve üzeri olan yani daha genç olan araçlarda ve sadece yüzde 1,3 oranında olduğu gözlemlendi. Model yılı 2016 - 2018 aralığında olan araçlarda ise değişim olmadı.

sahibindex Vasıta raporuna göre genç araçların fiyatlarındaki düşüş, bu araçların yayından kaldırılan ilanlar içerisindeki oranının da artmasına neden oldu. 0-6 yaş aralığındaki otomobillerin içerisindeki payı, Temmuz ayına göre %22,3’ten %24,6’ya yükseldi. Yaşı daha büyük otomobillerin payı ise %77,7’den %75,4’e düştü.

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Rapora göre, verilen ilanlar arasında Marka & Model sıralamasının lideri Renault – Clio oldu. Sıralama, Volkswagen Passat, Renault – Megane, Opel – Astra ve Ford Focus ile devam etti. Arazi/ SUV & Pick-up kategorisinin marka sıralaması ise Nissan, Volkswagen, Peugeot, Hyundai ve Land Rover oldu.

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sahibindex Vasıta raporuna göre Ağustos ayında en çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve model yılı 2016 olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanların %31’ini yüz bin kilometre altındaki araç ilanları oluşturdu. Fiyatlara baktığımızda ise 250.0001- 500.000 TL aralığı %37,8 ‘le en çok ilan yayınlanan fiyat aralığı oldu.

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2. el oto fiyatlarında düşüş var mı? İşte sahibinden.com verileri