Yeni Nissan X-Trail'in Avrupa'da satılacak versiyonu tanıtıldı

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Yeni Nissan X-Trail konusunda yapboz tamamlanıyor. Yeni nesliyle 2020 yılında önce ABD pazarında (Rogue) çıkışını yapan modelden uzun süre ses çıkmadı. Ta ki bu yılın temmuz ayında Japonya'da 'yeni nesil X-Trail' olarak tanıtılana kadar... Yenilenen Nissan X-Trail, bu tanıtım yolculuğunun ardından şimdi de Avrupa'da satılacak versiyonuyla karşımızda.

2022 Nissan X-Trail özellikleriyle neler sunuyor?🚙

Aslına bakılırsa Avrupalı Nissan X-Trail'in iki ay önce Japonya'da tanıtılan versiyondan tasarım ve özellik olarak pek bir farkı yok. Bunun dışında kaputun altına baktığımızda ise e-POWER hibrit sistemin yanı sıra 1.5 litre VCR turbo motor seçeneğine de yer verildiğini görmekteyiz.

e-POWER

Nissan'ın e-Power sistemine yeni Qashqai de olmak üzere diğer modellerden aşinayız. Hatırlanacak olursa bu sistem değişken sıkıştırma oranına sahip turbo benzinli motor, güç jeneratörü, inverter, ön aks üzerine yerleştirilen 150 kW'lık elektrik motoru ve yüksek voltajlı bataryanın birleşiminden meydana geliyor.

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Nissan'ın e-POWER hibrit sistemle ilgili iddiası şöyle: Tekerleklere sadece 150 kW (204 PS) güç üreten elektrik motoru güç veriyor. Benzinli motor ise bataryayı doldurmak için kullanılıyor. Bu sayede içten yanmalı motor sürekli optimum düzeyde çalışmayı sürdürdüğü için yakıt ve emisyon konusunda tasarruf sağlıyor.

Ayrıca, tekerleklere elektrik motoru güç verdiği için hızlanma ve sürüş deneyimi konusunda sıfır emisyonlu olarak da adlandırılan tamamen elektrikli araçlarla benzer düzeyde doğrusallık ve akıcılık elde ediliyor. Ayrıca Nissan, benzinli motor optimum düzeyde çalıştığı için kabine yansıyan gürültünün de diğer hibritlere göre daha az (40 km/s hızda -8db) olduğunu belirtiyor.

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e-4ORCE

e-POWER sisteminin 'e-4ORCE' adı verilen yeni dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edildiği versiyonlar da mevcut. 2022 Nissan X-Trail'in bu versiyonlarında arka aks üzerine entegre edilen 94 kW'lık elektrik motoru ile toplamda 157 kW (213 PS) güç sunuluyor. Bu sayede SUV'un 0-100 km/s hızlanması - 5 koltuklu versiyonda - 7 saniyeye kadar düşüyor. Nissan, e-4ORCE'un arka tork tepkisinin mekanik sistemlere göre 10 bin kat daha hızlı olduğunu belirtiyor.

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e-Pedal Step

Nissan X-Trail'ın e-Pedal Step özelliği aslında diğer markalardan da tanıdığımız tek pedallı sürüş özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Günlük sürüşlerin %70'inin şehir trafiğinde gerçekleştiğini belirten Nissan, bu konuda sürücünün yükünü hafifletmek istemiş. Bu sistem tahmin edeceğiniz üzere sürücü gaz pedalından ayağını çektiğinde elektrik motoruna fren uygulamaya başlıyor. Sistem aracı 0.2g kuvvetiyle yavaşlatıyor ve bu esnada fren lambalarını yakıyor. Ancak aracı tamamen durdurmak yerine belli bir hıza kadar yavaşlatıyor.

Hafif hibrit versiyon

2022 Nissan X-Trail, Avrupa'da e-POWER'ın yanı sıra benzinli versiyonla da satışa sunacak. 12V hafif hibrit ve hatta mikro hibrit olarak adlandırabileceğimiz elektrik desteğini arkasına alan motor 163 PS güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bu sistem, hızlanma esnasında 6 Nm tork desteği gibi çeşitli fonksiyonlara sahip.

Araçta küçük bir lityum iyon batarya bulunuyor ve frenden kazanılan enerjiyle dolduruluyor. Bataryadaki enerji daha sonra - örneğin kırmızı ışıkta beklerken - motorun durdurulduğu esnada araçtaki sistemlerin çalışmaya devam etmesini sağlıyor. X-Trail'in 12V mikro hibrit versiyonu yalnızca önden çekişli olarak sunuluyor.

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Diğer özellikler

2022 Nissan X-Trail, tıpkı kardeşi Qashqai gibi ittifakın CMF-C platformunu temel alıyor. Yapı olarak daha hafif materyallerin kullanıldığı araçta sağlamlığı artırmak ve ağırlığı azaltmak adına yeni pres ve kaynak tekniklerine yer verilmiş. Bagaj kapağı ilk kez kompozit materyalden yapılırken diğer kapılar, ön çamurluklar ve motor kaputu alüminyumdan yapılmış.

Yeni nesil X-Trail'in ön tarafında güncellenen Macpherson süspansiyon sistemi görev yaparken arkada ise gelişmiş multi-link sisteme yer verilmiş. Ayrıca direksiyon sistemi de daha tepkisel olacak biçimde elden geçirilmiş.

Yenilenen SUV'un iç mekanında 12.3'er inçlik gösterge ve multimedya ekranları, 10.8 inç head-up display, kablosuz Apple CarPlay, yedi cihaza kadar dahili WiFi bağlantı noktası ile önde ve arkada USB-A ile USB-C girişleri gibi özellikler mevcut. 7 kişilik versiyonda en arkadaki koltuklar 160 cm boyundaki yolculara uygun olarak tasarlanmış. Yine bu versiyonda ikinci sıra koltuklar ileri-geri kaydırılabiliyor.

Üçüncü sıra koltuklar kullanılmadığında arkada 585 litre bagaj hacmi sunuluyor. Bu da eskiye göre 20 litre artış anlamına geliyor. Avrupa'da siparişe açılan modelin fiyatı 38 bin euro civarında.

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Yeni nesil 2022 Nissan X-Trail tasarımı ve özellikleri