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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı acil kullanım onayı aldı

    ''Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'' kurumu Cumartesi günü tek dozluk Johnson & Johnson aşısına acil kullanım onayı verdi. Yeni onay ile birlikte Amerikan pazarında 3 farklı aşı kullanıma sunulmuş oldu.
    28 Şubat 2021, 18:15 (6 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı acil kullanım onayı aldı
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken Pfizer ile Moderna aşıları Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlanmış ve Johnson & Johnson gibi firmalar ise tek dozluk aşıları geliştirmişti.

    Şimdi ise The US Food and Drug Administration ( FDA ) yani ''Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'' kurumu Cumartesi günü tek dozluk Johnson & Johnson aşısına acil kullanım onayı verdi. Yeni onay ile birlikte Amerikan pazarında 3 farklı aşı kullanıma sunulmuş oldu.

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    FDA

    Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı acil kullanım onayı aldı
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    Şubat ayında resmi kanallar tarafından tek doz Johnson & Johnson aşısının küresel pandemiyi önlemede %66 oranında etkili olduğu açıklanmış ve firma yetkilileri onay içind FDA kurumuna başvurmuştu.

    Aralık ayında Pfizer ve Moderna aşılarının ( sırasıyla %95, %94 etkinlik oranları olduğu öne sürülen ) kullanımını onaylayan FDA kurumu şimdi tek dozluk Johnson & Johnson aşısının kullanımının onayladı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir"

    Ağır formlara karşı %85, hastaneye yatışlara ve mortaliteye ( ölüm ) karşı %100 etkili olduğu öne sürülen tek dozluk Johnson & Johnson aşısının kullanıma sunulması planlanıyor. Firma yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri iç pazarına Haziran sonuna kadar toplamda 100 milyon doz aşı sağlayabileceklerini iddia etti. Yeni aşı haftaya Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanmaya başlayacak.

    Yeni haber The New York Times adlı gazetede yayımlandı.



    Kaynakça https://www.nytimes.com/2021/02/27/health/covid-vaccine-johnson-and-johnson.html https://www.cnet.com/news/fda-panel-gives-johnson-johnson-one-shot-covid-19-vaccine-green-light/ https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/johnson-johnson-covid-19-vaccine.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    B bytkgb 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen WB
    Biz nasıldık acaba vakaları gizlemeye çalış bir gece ansızın sokağa çıkma yasağı ilan et sonra çık istifa et sonra cb kabuletmesin cenazelere gitmeyin de ama 100’lerce kişilik cenazeye katıl he bide amerika 2 tane aşı üretti senin ülken daha bitane üretemedi he bide amerika zavallı olmuş senin devletin iban vermiş İBAN
    Biz nasıldık acaba vakaları gizlemeye çalış bir gece ansızın sokağa çıkma yasağı ilan et sonra çık istifa et sonra cb kabuletmesin cenazelere gitmeyin de ama 10...
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    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    WB 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerika’ya vurduk ses muhalefetten geldi iyi mi..
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    Artizt (Mert ) 29 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    Amerikanin bundan haberi var mı peki ahahahah kendi akvaryumunuzda takılıyorsunuz işte.
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    oly1786 (caner nebi) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    kodaman devletler doysa da sıra bize gelse.. çocuklar evde zombiye döndü
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    WB 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Denize dusen yilana sarilir gibi amerikanin hali :)) zavalli duruma dustuler ya saka maka su pandemide..
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    B bytkgb 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) WB
    Biz nasıldık acaba vakaları gizlemeye çalış bir gece ansızın sokağa çıkma yasağı ilan et sonra çık istifa et sonra cb kabuletmesin cenazelere gitmeyin de ama 100’lerce kişilik cenazeye katıl he bide amerika 2 tane aşı üretti senin ülken daha bitane üretemedi he bide amerika zavallı olmuş senin devletin iban vermiş İBAN
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    E Elektrikliarabasever 6 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Trump yüzünden bu kadar kötü duruma düştü abd ama şuanda aşılar sayesinde 70k nın altına düştü günlük bir ara günlük 250-300k vaka veriyorlardı. Batı ve biz genel olarak felaket sonuç çıkardık Japonya en başta iyiydi ama orda da halk pandemi koşullarından bıkıp salmaya başladığı için hastalık arttı G.Kore ve Çin genel olarak başarılı çıktılar aşı ile tamamen bitiren ilk ülkeler olacak (Çin hastalığı teknik olarak bitirmedi ama genel olarak 50 nin altında vaka veriyorlar 1.5 milyar insanın yaşadığı ülkede tabi doğru verileri sağlıyorlarsa...)
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )

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    E Elektrikliarabasever 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Solid State Disk
    Her ilaç şirketlerinin böyle vukuatları var ne yapacaksınız aspirin bile kullanmayacak mısınız?
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