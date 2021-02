Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı acil kullanım onayı aldı

Tam Boyutta Gör

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken Pfizer ile Moderna aşıları Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlanmış ve Johnson & Johnson gibi firmalar ise tek dozluk aşıları geliştirmişti.

Şimdi ise The US Food and Drug Administration ( FDA ) yani ''Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'' kurumu Cumartesi günü tek dozluk Johnson & Johnson aşısına acil kullanım onayı verdi. Yeni onay ile birlikte Amerikan pazarında 3 farklı aşı kullanıma sunulmuş oldu.

Şubat ayında resmi kanallar tarafından tek doz Johnson & Johnson aşısının küresel pandemiyi önlemede %66 oranında etkili olduğu açıklanmış ve firma yetkilileri onay içind FDA kurumuna başvurmuştu.

Aralık ayında Pfizer ve Moderna aşılarının ( sırasıyla %95, %94 etkinlik oranları olduğu öne sürülen ) kullanımını onaylayan FDA kurumu şimdi tek dozluk Johnson & Johnson aşısının kullanımının onayladı.

Ağır formlara karşı %85, hastaneye yatışlara ve mortaliteye ( ölüm ) karşı %100 etkili olduğu öne sürülen tek dozluk Johnson & Johnson aşısının kullanıma sunulması planlanıyor. Firma yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri iç pazarına Haziran sonuna kadar toplamda 100 milyon doz aşı sağlayabileceklerini iddia etti. Yeni aşı haftaya Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanmaya başlayacak.

Yeni haber The New York Times adlı gazetede yayımlandı.

