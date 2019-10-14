Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Porsche Taycan'ın daha uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı: Taycan 4S

    Alman otomotiv devi, fiyatıyla çok konuşulan Porsche Taycan Turbo ve Turbo S'in yanına Taycan 4S'i de ekledi. 2020 Porsche Taycan 4S, Turbo versiyonlara kıyasla daha uygun fiyat etiketine sahip.
    6 sa.
    1,3b
    4
    7
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Porsche Taycan'ın daha uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı: Taycan 4S
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Porsche Taycan Turbo ve Turbo S, sahip olduğu özellikleri kadar yüksek fiyat etiketleriyle de konuşulmuştu. Daha uygun fiyatlı versiyonların da yolda olduğunu belirten Porsche hiç zaman kaybetmedi. Alman otomotiv devi aradan geçen altı haftanın ardından elektrikli sedan ailesini genişletti ve 2020 Porsche Taycan 4S’i tanıttı.

    Şimdilik Taycan ailesinin en ucuz versiyonu olan 2020 Porsche Taycan 4S’teki güç aktarma organlarının düzeni diğer modellerle aynı. İki elektrik motoru (önde ve arkada birer) Taycan 4S’e dört tekerlekten çekiş özelliği kazandırırken, arka akstaki motor iki ileri şanzımanla kombine edilmiş durumda.

    İki farklı versiyonla satılacak

    2020 Porsche Taycan 4S tek bir model olmasına rağmen iki farklı güç ve batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Standart versiyondaki elektrik motorları toplam 429 beygir güç (kalkış kontrolü ile 522 beygir) ve 640 Nm tork üretirken, tek katmanlı 79.2 kWh’lık batarya paketi de aracın çalışır halde kalmasını sağlayacak. Performance Battery Plus adı verilen üst versiyonda ise çift katmanlı 93.4 kWh batarya paketi ve toplamda 482 beygir güç (kalkış kontrolü ile 563 beygir) ve 650 Nm tork üreten motorlar bulunacak.

    Porsche Taycan'ın daha uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı: Taycan 4S
    Tam Boyutta Gör

    2020 Porsche Taycan 4S’in her iki versiyonda da 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlayacağı açıklandı. Maksimum hızları ise 250 km/s ile sınırlanmış olacak. Hatırlanacak olursa, Taycan Turbo’nun 0-100 km/s hızlanması 3.2 saniye sürerken, Taycan Turbo S versiyonu ise 2.8 saniyede bu hıza ulaşabiliyordu. 2020 Porsche Taycan 4S’in standart versiyonu 407 km, Performance Battery Plus versiyonu ise 463 km sürüş menziline sahip.

    Ayrıca Bkz. "BMW yeni modellerde böbrek ızgarasını büyütmeye devam edecek"

    2020 Porsche Taycan 4S diğer versiyonlarla aynı şarj altyapısını kullanıyor. 800 volt şarj sistemiyle donatılan Taycan 4S’in standart versiyonu maksimum 225 kW, üst versiyonu ise maksimum 270 kW hızlı şarj desteğine sahip. Bu da bataryaların uygun koşullar altında yüzde 5’ten yüzde 80 doluluk oranına 22 dakikada ulaşabileceği anlamına geliyor.

    2020 Porsche Taycan 4S’i Turbo versiyonlardan ayıran tasarım değişiklikleri arasında 19 inçlik Taycan S Aero jantlar ve kırmızı fren kaliperleri bulunuyor. ‘Frozen blue metallic’ gövde rengi de yine Taycan 4S ile karşımıza çıkıyor. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) özelliğine sahip LED farlar da elektrikli sedanda standart olarak sunuluyor.

    Gelelim fiyata. 2020 Porsche Taycan 4S’in standart versiyondaki başlangıç fiyatı 103 bin 800 dolar. Performans Battery Plus seçeneğinde ise bu fiyat 110 bin 380 dolara yükseliyor. Yüksek performansa sahip Turbo ve Turbo S versiyonlarının fiyatları ise sırasıyla 150 bin 900 dolar ve 185 bin dolar şeklinde açıklanmıştı.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    xml-arif 1 sa.
    ön tasarım leş gibi carreradan alıp yapıştıraydınız bari
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mixenon 1 sa.
    Bu menzil nasıl ölçülüyor, Benzinli, mazotlu araçlardaki ortalama yakıt gibi belli şartlarda ölçülüyorsa, 407 km menzil 207 km ye düşebilir. Ona bakmak lazım, atıyorum 30km sabit hızla düz yolda 407km diye bir ölçüm varsa. Şöyle 150 km ortalama hızla otobanda menzili ölçmek lazım... Böyle bir araçla, otobanda 90km ye sabitleyip gitmek saçma olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SaB0 2 sa.
    Biz hala 100k’ya egea alalım. Dünyanın en iyi 5 ekonomisinden biriyiz diyenleri Lal etsin Allah
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 2 sa.
    ben hala elektrik motoruna nasil turbo oluyor, ordayim :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MrKattchup 4 sa.
    Rengi güzel duruyor, performanstan ziyade menzil daha ilgi çekici geliyor bana.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ruthless1986 4 sa.
    103.000$ şimdi alırım işte. çok uygun fiyata çıkmış cidden.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    blackzeros 5 sa.
    463 km iyiymis.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Huawei Enjoy 10'un tanıtım tarihi belli oldu 50 dk. Facebook'un Libra'sına bir darbe daha 1 sa. 20 bin euro'ya 300 km menzilli küçük şehir aracı: Uniti One 2 sa. Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı 2 sa. Türk araştırma ekibi, Mersin Anamur’da iki yeni canlı türü keşfetti 3 sa. HarmonyOS, 2020'de beşinci büyük işletim sistemi haline gelecek 3 sa. Google Pixel 4'ün ürün kutusu da ortaya çıktı 4 sa. Mobil uygulama gelirleri üçüncü çeyrekte 21.9 milyar dolara yükseldi 5 sa. Google’ın yeni dizüstü modeli inceleme videosunda ortaya çıktı 5 sa. Instagram hikayelerine davet etiketi geliyor 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Porsche Taycan'ın daha uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı: Taycan 4S Sonraki Microsoft'un yeni klavyelerinde Office ve Emoji tuşları olacak 7 sa. Havacılık devi Airbus, üç boyutlu baskı yöntemiyle dron ve otonom araç üretecek 8 sa. Apple, Çinli teknoloji devi Tencent'e kullanıcıların tarama verilerini gönderiyor 8 sa. Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak reklam gösteren 15 uygulama tespit edildi 8 sa. iPhone SE 2 fiyat tahminleri ortaya çıktı 8 sa. Ripple'ın CEO'su Bitcoin'e meydan okudu 9 sa. Honor 20 Lite ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı 13 sa. Joker, ikinci haftasında da gişede rakip tanımadı 17 sa. NASA, iyonosferi inceleyecek uyduyu bir uçak ve roket yardımıyla uzaya yolladı 17 sa. Diyabet ve kısa boy ilişkisi 18 sa. NVIDIA, klasik PC oyunlarına ışın izleme özelliği kazandırmaya devam edecek 18 sa. Domatesteki ''Lycopene'' adlı madde sperm kalitesini artırıyor 19 sa. macOS Catalina güncellemesi e-postaların silinmesine sebep oluyor 20 sa. Dünya’nın en büyük uçağını üreten Stratolaunch el değiştiriyor 21 sa. Meizu, 16S Pro Plus isminde yeni bir modelinin yolda olduğu iddialarını yalanladı 21 sa. Geleceğin kuantum bilgisayarları için yeni süper iletken çalışmaları 21 sa. Samsung Galaxy S10 serisi Android 10 tabanlı One UI 2.0 beta sürümünü almaya başladı 22 sa. İngiltere'nin 1 kg ağırlığındaki 'örümcek robotu' Ay'a gidiyor 22 sa. Uber, teslimat şirketi Cornershop'u satın alıyor 23 sa. İşte dünyanın en çok kullanılan 10 emojisi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Amd rx 5700 ve rx 5700xt ekran kartı (ANA KONU)
    DH Forum
    Kapali otoparka dadanan kediden nasil kurtulunur
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim