Porsche Taycan'ın daha uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı: Taycan 4S

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Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Porsche Taycan Turbo ve Turbo S, sahip olduğu özellikleri kadar yüksek fiyat etiketleriyle de konuşulmuştu. Daha uygun fiyatlı versiyonların da yolda olduğunu belirten Porsche hiç zaman kaybetmedi. Alman otomotiv devi aradan geçen altı haftanın ardından elektrikli sedan ailesini genişletti ve 2020 Porsche Taycan 4S’i tanıttı.

Şimdilik Taycan ailesinin en ucuz versiyonu olan 2020 Porsche Taycan 4S’teki güç aktarma organlarının düzeni diğer modellerle aynı. İki elektrik motoru (önde ve arkada birer) Taycan 4S’e dört tekerlekten çekiş özelliği kazandırırken, arka akstaki motor iki ileri şanzımanla kombine edilmiş durumda.

İki farklı versiyonla satılacak

2020 Porsche Taycan 4S tek bir model olmasına rağmen iki farklı güç ve batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Standart versiyondaki elektrik motorları toplam 429 beygir güç (kalkış kontrolü ile 522 beygir) ve 640 Nm tork üretirken, tek katmanlı 79.2 kWh’lık batarya paketi de aracın çalışır halde kalmasını sağlayacak. Performance Battery Plus adı verilen üst versiyonda ise çift katmanlı 93.4 kWh batarya paketi ve toplamda 482 beygir güç (kalkış kontrolü ile 563 beygir) ve 650 Nm tork üreten motorlar bulunacak.

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2020 Porsche Taycan 4S’in her iki versiyonda da 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlayacağı açıklandı. Maksimum hızları ise 250 km/s ile sınırlanmış olacak. Hatırlanacak olursa, Taycan Turbo’nun 0-100 km/s hızlanması 3.2 saniye sürerken, Taycan Turbo S versiyonu ise 2.8 saniyede bu hıza ulaşabiliyordu. 2020 Porsche Taycan 4S’in standart versiyonu 407 km, Performance Battery Plus versiyonu ise 463 km sürüş menziline sahip.

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2020 Porsche Taycan 4S diğer versiyonlarla aynı şarj altyapısını kullanıyor. 800 volt şarj sistemiyle donatılan Taycan 4S’in standart versiyonu maksimum 225 kW, üst versiyonu ise maksimum 270 kW hızlı şarj desteğine sahip. Bu da bataryaların uygun koşullar altında yüzde 5’ten yüzde 80 doluluk oranına 22 dakikada ulaşabileceği anlamına geliyor.

2020 Porsche Taycan 4S’i Turbo versiyonlardan ayıran tasarım değişiklikleri arasında 19 inçlik Taycan S Aero jantlar ve kırmızı fren kaliperleri bulunuyor. ‘Frozen blue metallic’ gövde rengi de yine Taycan 4S ile karşımıza çıkıyor. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) özelliğine sahip LED farlar da elektrikli sedanda standart olarak sunuluyor.

Gelelim fiyata. 2020 Porsche Taycan 4S’in standart versiyondaki başlangıç fiyatı 103 bin 800 dolar. Performans Battery Plus seçeneğinde ise bu fiyat 110 bin 380 dolara yükseliyor. Yüksek performansa sahip Turbo ve Turbo S versiyonlarının fiyatları ise sırasıyla 150 bin 900 dolar ve 185 bin dolar şeklinde açıklanmıştı.