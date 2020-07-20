20 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının kişisel verileri internete sızdırıldı

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VpnMentor isimli araştırma şirketi, 20 milyon ücretsiz VPN uygulaması kullanıcısına ait kişisel verilerin internete sızdırıldığını ortaya koyan bir rapor yayınladı.

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Veritabanında e-posta adresleri, düz metin hesap şifreleri, IP ve ev adresleri, akıllı telefon model verileri, cihaz kimlikleri ve diğer teknik detayların yer aldığı bildiriliyor.

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Listede 7 VPN uygulaması var

Rapora göre UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN ve Rabbit VPN kullanıcılarının verileri internet sızdırıldı. Uzmanlar veritabanının yaklaşık 1.2 terabayt boyutunda olduğunu söylüyor.

DeviceLock'un kurucusu Ashot Hovhannisyan, çalınan verilerin kullanıcıların aynı bilgilerle kaydoldukları diğer hesapları hack'lemek için kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca bu veriler, yasaklı sitelere erişim sağlayan VPN kullanıcılarına şantaj yapmak için de kullanılabilir.

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Güvenlik uzmanları tüm sitelere aynı kullanıcı adı ve şifreyle kaydolan kullanıcıların büyük bir hata yaptığının altını çiziyor. Zira bu durum bilgisayar korsanlarının deyim yerindeyse ekmeğine yağ sürüyor.

https://www.vpnmentor.com/blog/report-free-vpns-leak/

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