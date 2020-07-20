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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    20 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının kişisel verileri internete sızdırıldı

    UFO VPN ve Rabbit VPN gibi popüler VPN uygulamalarında büyük bir veri sızıntısı yaşandığı ortaya çıktı. Güvenlik uzmanlarına göre 20 milyon kullanıcının kişisel verileri internete düştü.
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    Güvenlik
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    20 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının kişisel verileri internete sızdırıldı
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    VpnMentor isimli araştırma şirketi, 20 milyon ücretsiz VPN uygulaması kullanıcısına ait kişisel verilerin internete sızdırıldığını ortaya koyan bir rapor yayınladı.

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    Veritabanında e-posta adresleri, düz metin hesap şifreleri, IP ve ev adresleri, akıllı telefon model verileri, cihaz kimlikleri ve diğer teknik detayların yer aldığı bildiriliyor.

    20 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının kişisel verileri internete sızdırıldı
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    Listede 7 VPN uygulaması var

    Rapora göre UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN ve Rabbit VPN kullanıcılarının verileri internet sızdırıldı. Uzmanlar veritabanının yaklaşık 1.2 terabayt boyutunda olduğunu söylüyor.

    DeviceLock'un kurucusu Ashot Hovhannisyan, çalınan verilerin kullanıcıların aynı bilgilerle kaydoldukları diğer hesapları hack'lemek için kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca bu veriler, yasaklı sitelere erişim sağlayan VPN kullanıcılarına şantaj yapmak için de kullanılabilir.

    20 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının kişisel verileri internete sızdırıldı
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    Güvenlik uzmanları tüm sitelere aynı kullanıcı adı ve şifreyle kaydolan kullanıcıların büyük bir hata yaptığının altını çiziyor. Zira bu durum bilgisayar korsanlarının deyim yerindeyse ekmeğine yağ sürüyor.



    https://www.vpnmentor.com/blog/report-free-vpns-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokoko_TR 10 dk. yeni yorumcu
    vpn in bir güvenligi yok anca girilemeyen sitelere girersin izin verdikleri için oda,zaten kimse devlete devlet büyüklerine söverken vpn'e güvenmesin yatakta basarlar :)
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    danlabilic (Danla Bilic) 16 dk.
    hiç bi türk için sıkıntı değil, 2016 yılında bu programların sızdırdığı şeylerden daha önemli olan tc kimlik numaraları ev adresleri thanksgiving isimli sitede paylaşılmıştı:) 50 milyon kişilik dev bi listeydi zamanında indiren indirmiştir mutlaka o arşivi. halkımız unutkan olduğu için bu bile unutuldu, üstü kapatıldı:D
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    Bay Robot ( tunc) 24 dk.
    Hiçbirisini duymadım.
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