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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2000'lerin tartışmalı filmi American Psycho'nun dizisi geliyor

    2000 yılında yayınlanan ve hem yayınlandığı yıl hem de genel olarak film dünyasında popüler olan American Psycho'nun dizisinin geldiği açıklandı.
    26 Nisan 2021, 20:30 (7 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2000'lerin tartışmalı filmi American Psycho'nun dizisi geliyor
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    Yayınlandığı yıl olan 2000'de birçok tartışmaya yol açan popüler film American Psycho'nun Lionsgate tarafından geliştirilen bir dizisi duyuruldu.

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    Bret Easton Ellis'in 1991 yılında yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlanan American Psycho filmi hem kitap ile hem de film ile büyük tartışmalara yol açmıştı. Özellikle Bret Easton Ellis'in okuyucuları ikiye bölen tarzda kitaplar yazdığı zaten biliniyordu. Film ise sahneleri ile günümüzde bile her yerde karşımıza çıkabiliyor.

    Lionsgate Televizyonu başkanı Kevin Beggs'in açıkladığına göre kitaba ve filme dayanan bir American Psycho dizisi şu anda geliştirme aşamasında. Kevin Beggs daha öncesinde yine böyle bir projeyi düşündüklerini ancak yıllar önce iptal edildiğini de ekledi. Dizide yine ana karakter Patrick Bateman olacak ancak Christian Bale'in oynayıp oynamayacağı belli değil. Büyük bir ihtimalle oynamayacağını söyleyebiliriz. 

    Film ile ilgili ne yazık ki başka bir detay bilinmiyor. 2000 yılında yayınlanan filmin yönetmenliğini Mary Harron, senaristliğini ise Mary Harron üstleniyordu. Oyuncu kadrosunda ise Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas, Jared Leto ve Willem Dafoe bulunuyordu.



    https://screenrant.com/american-psycho-tv-show-development-lionsgate/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    volcy123 (Your soul is mine...) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Let's see Paul Allen's card....

    "Look at that subtle colouring. The tasteful thickness."

    "Oh my God. It even has a watermark."
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






    Bale nin Patrick Bateman rolünün üstüne çıkabilecek oyuncu bulmaları çok zor, Bale kesin kabul etmeyecektir rolü.

    Bateman'in morning routine'nin de çalan John Cole'nin efsane monologue sini de tekrar hatırlayalım.

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    madonos 4 sa. ( Mesaj Silindi ) volcy123
    Bale'in hangi filminden onun üstünde oynayacak oyuncu varki zaten :)
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