2000'lerin tartışmalı filmi American Psycho'nun dizisi geliyor

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Yayınlandığı yıl olan 2000'de birçok tartışmaya yol açan popüler film American Psycho'nun Lionsgate tarafından geliştirilen bir dizisi duyuruldu.

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Bret Easton Ellis'in 1991 yılında yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlanan American Psycho filmi hem kitap ile hem de film ile büyük tartışmalara yol açmıştı. Özellikle Bret Easton Ellis'in okuyucuları ikiye bölen tarzda kitaplar yazdığı zaten biliniyordu. Film ise sahneleri ile günümüzde bile her yerde karşımıza çıkabiliyor.

Lionsgate Televizyonu başkanı Kevin Beggs'in açıkladığına göre kitaba ve filme dayanan bir American Psycho dizisi şu anda geliştirme aşamasında. Kevin Beggs daha öncesinde yine böyle bir projeyi düşündüklerini ancak yıllar önce iptal edildiğini de ekledi. Dizide yine ana karakter Patrick Bateman olacak ancak Christian Bale'in oynayıp oynamayacağı belli değil. Büyük bir ihtimalle oynamayacağını söyleyebiliriz.

Film ile ilgili ne yazık ki başka bir detay bilinmiyor. 2000 yılında yayınlanan filmin yönetmenliğini Mary Harron, senaristliğini ise Mary Harron üstleniyordu. Oyuncu kadrosunda ise Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas, Jared Leto ve Willem Dafoe bulunuyordu.

https://screenrant.com/american-psycho-tv-show-development-lionsgate/

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