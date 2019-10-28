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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2000 yıllık lens problemi çözüldü, devrim yolda

    Küresel sapma olarak da bilinen lenslerin yapısı nedeniyle ışığı mükemmel bir şekilde kıramaması, fotoğrafçılık ürünlerinde yüksek maliyetli çözümlere yol açıyordu.
    9 sa.
    6,4b
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    17
    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2000 yıllık lens problemi çözüldü, devrim yolda
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    Günümüzde teknolojinin üstesinden gelemeyeceği bir problem yok gibi yansıtılır ancak yüzlerce veya binlerce yıllık problemlere henüz çözüm bulunabilmiş değil. 2000 yıllık lens problemi bunların en önemlilerinden.

    Küresel sapma nedir?

    Küresel sapma olarak da bilinen bu önemli lens problemi küresel yüzeye sahip olan lenslerde ve aynalarda yaşanıyor. Küresel yüzeylerin kenarlarının ve köşelerinin biraz daha yumuşak olması veya odak dışında kalması nedeniyle ışık kırılmaları farklılaşıyor. Bu nedenle görüntü kalitesi düşüyor. Ayrıca şekli ve materyallerinde de kusurlar yaşanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Trump yönetimi, teknoloji kopyalayan Çinli şirketleri kara listeye alabilir"

    Küresel sapma probleminin üstesinden gelebilmek için tasarımcılar farklı kaçınma çözümleri kullanıyor ve bu da üst seviye fotoğrafçılık ekipmanlarının maliyetinin artmasına neden oluyor. Doğrudan problemi çözen ise bugüne kadar çıkmamıştı.

    Rafael G. González-Acuña adındaki Meksikalı bir fizikçi aylarca süren çalışmaların ardından küresel sapmayı lenslerden tamamen giderecek bir eşitlik bulduğunu duyurdu. Bu eşitlik boyutu, malzemesi veya amacı ne olursa olsun tüm lenslerde çalışıyor.

    Rafael’in bulduğu eşitlik fotoğrafçılık ve görüntüleme alanında önemli bir devrimin kapısını aralayabilir. Eğer söylendiği gibi tüm lens çeşitlerine uygulanabilirse bugüne kadar kullanılan maliyetli kaçınma yollarının tarihe karışacağını söyleyebiliriz. Bunun sonucunda akıllı telefon kameralarından profesyonel kameralara kadar lens tasarımları hem mükemmel hem de daha ucuz olacak. Ayrıca mikroskop ve teleskop gibi farklı optik cihazlarda da aynı kalite yakalanmış olacak.



    https://uber-facts.com/a-mexican-physicist-solved-a-2000-year-old-lens-problem-with-one-wild-equation/ Yorum Yaz
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    onatba 5 sa. en beğenilen
    Adam objektifteki küresel kırılmayı çözmüş biz formülü okunur yüklemeyi çözemedik.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    darkaura 8 sa.
    kac ay oncesinin haberi. nerdiyse sene olmus. donanimhaber iyice hantallasti.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    WarSaw 4 sa.
    onu zaten çözmüşlerdi kendi cukkaları düşmesin diye duyurmuyorlardı onca zaman sonra halktan biri çözmüş bunca vakit ettikleri kara saysınlar artık
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    EzioAditore 4 sa.
    Kaç ay oldu bu haber çıkalı daha yeni mi haberiniz oldu
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    SEO19 5 sa.
    görüntü odağı bozulmayan dürbün !
    askeri amaçlı işlere çok fazla olanak veriyor.
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    onatba 5 sa. en beğenilen
    Adam objektifteki küresel kırılmayı çözmüş biz formülü okunur yüklemeyi çözemedik.
    1 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    t1g1n 4 sa. onatba
    19 temmuz tarihli haber
    cydnoticias.mx/...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    obsesoz 6 sa.
    50 yıl sonra uygulamaya girer
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    alaz1903 6 sa.
    Osym bunu görmesin direkt olarak soru kitapçığına aktarabilir.
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    Şeref60 7 sa.
    Adam işi çözmüş gerçekden helal olsun
    Yanıtla +2
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    ezimuse 7 sa.
    Daha firmalar eldeki köhnemiş teknolojiyi kakalayacak ondan sonra belki yaparlar :)

    Canon 6d, sigma 24-105f4art ve sigma 85f1.4 art ile selamlar 😇
    Yanıtla +2
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    smart1978 7 sa.
    Formulun okunabilir halinin kaynaginda bile olmamasi kibir midir ? Merak edip inceleyecektim formulu -.- ...

    Duz dunyacilara malzeme cikmayacak artik :) .... Vah vah :) ...
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    c36ab7c4 8 sa.
    Bu çözülmüş hali mi? : D
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    lens, spherical aberration ve
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