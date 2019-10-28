2000 yıllık lens problemi çözüldü, devrim yolda

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Günümüzde teknolojinin üstesinden gelemeyeceği bir problem yok gibi yansıtılır ancak yüzlerce veya binlerce yıllık problemlere henüz çözüm bulunabilmiş değil. 2000 yıllık lens problemi bunların en önemlilerinden.

Küresel sapma nedir?

Küresel sapma olarak da bilinen bu önemli lens problemi küresel yüzeye sahip olan lenslerde ve aynalarda yaşanıyor. Küresel yüzeylerin kenarlarının ve köşelerinin biraz daha yumuşak olması veya odak dışında kalması nedeniyle ışık kırılmaları farklılaşıyor. Bu nedenle görüntü kalitesi düşüyor. Ayrıca şekli ve materyallerinde de kusurlar yaşanıyor.

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Küresel sapma probleminin üstesinden gelebilmek için tasarımcılar farklı kaçınma çözümleri kullanıyor ve bu da üst seviye fotoğrafçılık ekipmanlarının maliyetinin artmasına neden oluyor. Doğrudan problemi çözen ise bugüne kadar çıkmamıştı.

Rafael G. González-Acuña adındaki Meksikalı bir fizikçi aylarca süren çalışmaların ardından küresel sapmayı lenslerden tamamen giderecek bir eşitlik bulduğunu duyurdu. Bu eşitlik boyutu, malzemesi veya amacı ne olursa olsun tüm lenslerde çalışıyor.

Rafael’in bulduğu eşitlik fotoğrafçılık ve görüntüleme alanında önemli bir devrimin kapısını aralayabilir. Eğer söylendiği gibi tüm lens çeşitlerine uygulanabilirse bugüne kadar kullanılan maliyetli kaçınma yollarının tarihe karışacağını söyleyebiliriz. Bunun sonucunda akıllı telefon kameralarından profesyonel kameralara kadar lens tasarımları hem mükemmel hem de daha ucuz olacak. Ayrıca mikroskop ve teleskop gibi farklı optik cihazlarda da aynı kalite yakalanmış olacak.

https://uber-facts.com/a-mexican-physicist-solved-a-2000-year-old-lens-problem-with-one-wild-equation/