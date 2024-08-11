Intel Nova Lake-S serisi sızdı: Arrow Lake-S'in yerini alacak

Nova Lake-S işlemciler sızdı: Arrow Lake-S'in yerini alacak
Bildiğiniz gibi Intel, daha önce tüm segmentler için tek bir ürün grubuna sahipti ancak bu durum Tiger Lake mobil ve masaüstü bilgisayarlar için Rocket Lake ile değişmeye başladı. Günümüzde ise özellikle ince ve hafif "AI PC" segmenti için tasarlanmış yeni nesil Lunar Lake CPU'ların yolda olduğu konuşuluyor. Hatta bunun yanında Arrow Lake Core Ultra 200 serisi ile (masaüstü, mobil) karşılaşacağız.
2025 yılında çıkacak Intel Panther Lake işlemciler ise, son raporlara göre yalnızca mobil cihazlarla uyumlu olacak. 2026 yılında da Nova Lake'e geçiş yapılması bekleniyor. "Nova Lake'in Dell'in sızdırılan yol haritalarında zaten göründüğünü hatırlatmakta fayda var. Şirket, bu Intel mimarisine sahip ilk dizüstü bilgisayarları en erken 2027'de piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Intel CPU mimarileri:
- Alder Lake (Mobil, Masaüstü) 2021
- Raptor Lake (Mobil, Masaüstü) 2022
- Meteor Gölü (Mobil) 2023
- Raptor Lake (Mobil, Masaüstünü Yeniledi) 2023
- Lunar Lake (Premium Mobil) 2024
- Arrow Lake (Mobil, Masaüstü) 2024
- Panther Lake (Premium Mobil) 2025
- Arrow Lake (Mobil, Masaüstünü Yeniliyor) 2025
- Nova Lake (Mobil, Masaüstü) 2026+
Kaçıranlar için Panther Lake işlemcilerin yeni Cougar Cove P-Core, güncellenmiş E-Core'lar ve Celestial "Xe3" GPU ile tanıtılması bekleniyor. Daha sonrası için planlanan Nova Lake serisi şu an için belirsiz. Ancak Intel'in Nova Lake CPU'ların üretimi için hem TSMC'yi hem de 14A işlem teknolojisini değerlendirdiğine dair erken raporlar var.
Üstelik Intel, Arrow Lake CPU'lar ile LGA 1851 formunda yeni bir soket ve platform sunacak. Dolayısıyla Nova Lake serisinin de bu soketle uyumlu olduğunu görebiliriz. Diğer tarafta AMD'nin en yeni AM5 soketi için 2027 ve sonrası için destek planı bulunduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.