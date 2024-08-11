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    Anlık Bildirim

    Intel Nova Lake-S serisi sızdı: Arrow Lake-S'in yerini alacak

    Son raporlara göre Intel Nova Lake işlemciler masaüstünde Arrow Lake'in yerini alacak. Uzun süredir gündemde olan Panther Lake'in ise yalnızca mobil cihazlarda kullanılacağı bildiriliyor.
    Intel Nova Lake-S işlemciler sızdı: Arrow Lake-S'in yerini alacak Tam Boyutta Gör
    13. ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları nedeniyle sıkça gündeme gelen Intel, önümüzdeki haftalarda yeni işlemcilerini duyurmayı planlıyor. Bunlar arasından Panther Lake ise, Nova Lake-S'e taşınarak mobil cihazlarla sınırlı olabilir. İşte gelecek nesil Intel işlemciler ve dahası...

    Nova Lake-S işlemciler sızdı: Arrow Lake-S'in yerini alacak

    Bildiğiniz gibi Intel, daha önce tüm segmentler için tek bir ürün grubuna sahipti ancak bu durum Tiger Lake mobil ve masaüstü bilgisayarlar için Rocket Lake ile değişmeye başladı. Günümüzde ise özellikle ince ve hafif "AI PC" segmenti için tasarlanmış yeni nesil Lunar Lake CPU'ların yolda olduğu konuşuluyor. Hatta bunun yanında Arrow Lake Core Ultra 200 serisi ile (masaüstü, mobil) karşılaşacağız. 

    2025 yılında çıkacak Intel Panther Lake işlemciler ise, son raporlara göre yalnızca mobil cihazlarla uyumlu olacak. 2026 yılında da Nova Lake'e geçiş yapılması bekleniyor. "Nova Lake'in Dell'in sızdırılan yol haritalarında zaten göründüğünü hatırlatmakta fayda var. Şirket, bu Intel mimarisine sahip ilk dizüstü bilgisayarları en erken 2027'de piyasaya sürmeyi hedefliyor.

    Intel CPU mimarileri:

    • Alder Lake (Mobil, Masaüstü) 2021
    • Raptor Lake (Mobil, Masaüstü) 2022
    • Meteor Gölü (Mobil) 2023
    • Raptor Lake (Mobil, Masaüstünü Yeniledi) 2023
    • Lunar Lake (Premium Mobil) 2024
    • Arrow Lake (Mobil, Masaüstü) 2024
    • Panther Lake (Premium Mobil) 2025
    • Arrow Lake (Mobil, Masaüstünü Yeniliyor) 2025
    • Nova Lake (Mobil, Masaüstü) 2026+

    Kaçıranlar için Panther Lake işlemcilerin yeni Cougar Cove P-Coregüncellenmiş E-Core'lar ve Celestial "Xe3" GPU ile tanıtılması bekleniyor. Daha sonrası için planlanan Nova Lake serisi şu an için belirsiz. Ancak Intel'in Nova Lake CPU'ların üretimi için hem TSMC'yi hem de 14A işlem teknolojisini değerlendirdiğine dair erken raporlar var.

    Üstelik Intel, Arrow Lake CPU'lar ile LGA 1851 formunda yeni bir soket ve platform sunacak. Dolayısıyla Nova Lake serisinin de bu soketle uyumlu olduğunu görebiliriz. Diğer tarafta AMD'nin en yeni AM5 soketi için 2027 ve sonrası için destek planı bulunduğunu hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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