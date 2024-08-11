Intel Nova Lake-S serisi sızdı: Arrow Lake-S'in yerini alacak

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Tam Boyutta Gör 13. ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları nedeniyle sıkça gündeme gelen Intel, önümüzdeki haftalarda yeni işlemcilerini duyurmayı planlıyor. Bunlar arasından Panther Lake ise, Nova Lake-S'e taşınarak mobil cihazlarla sınırlı olabilir. İşte gelecek nesil Intel işlemciler ve dahası...

Nova Lake-S işlemciler sızdı: Arrow Lake-S'in yerini alacak

Bildiğiniz gibi Intel, daha önce tüm segmentler için tek bir ürün grubuna sahipti ancak bu durum Tiger Lake mobil ve masaüstü bilgisayarlar için Rocket Lake ile değişmeye başladı. Günümüzde ise özellikle ince ve hafif "AI PC" segmenti için tasarlanmış yeni nesil Lunar Lake CPU'ların yolda olduğu konuşuluyor. Hatta bunun yanında Arrow Lake Core Ultra 200 serisi ile (masaüstü, mobil) karşılaşacağız.

2025 yılında çıkacak Intel Panther Lake işlemciler ise, son raporlara göre yalnızca mobil cihazlarla uyumlu olacak. 2026 yılında da Nova Lake'e geçiş yapılması bekleniyor. "Nova Lake'in Dell'in sızdırılan yol haritalarında zaten göründüğünü hatırlatmakta fayda var. Şirket, bu Intel mimarisine sahip ilk dizüstü bilgisayarları en erken 2027'de piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Intel CPU mimarileri:

Alder Lake (Mobil, Masaüstü) 2021

(Mobil, Masaüstü) 2021 Raptor Lake (Mobil, Masaüstü) 2022

(Mobil, Masaüstü) 2022 Meteor Gölü (Mobil) 2023

(Mobil) 2023 Raptor Lake (Mobil, Masaüstünü Yeniledi) 2023

(Mobil, Masaüstünü Yeniledi) 2023 Lunar Lake (Premium Mobil) 2024

(Premium Mobil) 2024 Arrow Lake (Mobil, Masaüstü) 2024

(Mobil, Masaüstü) 2024 Panther Lake (Premium Mobil) 2025

(Premium Mobil) 2025 Arrow Lake (Mobil, Masaüstünü Yeniliyor) 2025

(Mobil, Masaüstünü Yeniliyor) 2025 Nova Lake (Mobil, Masaüstü) 2026+

Kaçıranlar için Panther Lake işlemcilerin yeni Cougar Cove P-Core, güncellenmiş E-Core'lar ve Celestial "Xe3" GPU ile tanıtılması bekleniyor. Daha sonrası için planlanan Nova Lake serisi şu an için belirsiz. Ancak Intel'in Nova Lake CPU'ların üretimi için hem TSMC'yi hem de 14A işlem teknolojisini değerlendirdiğine dair erken raporlar var.

Intel Arrow Lake serisi ertelenmedi ve yıl sonunda geliyor 18 sa. önce eklendi

Üstelik Intel, Arrow Lake CPU'lar ile LGA 1851 formunda yeni bir soket ve platform sunacak. Dolayısıyla Nova Lake serisinin de bu soketle uyumlu olduğunu görebiliriz. Diğer tarafta AMD'nin en yeni AM5 soketi için 2027 ve sonrası için destek planı bulunduğunu hatırlatalım.

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Intel Nova Lake-S işlemciler sızdı: Arrow Lake-S'in yerini alacak