2010 Dünya Kupası boyunca hergün 1 maç 3D olarak yayınlanacak

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
FIFA'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada, bu yıl yaz aylarında düzenlenecek Afrika'nın ev sahipliğini yapacağı 2010 Dünya Kupası'nda her gün 1 maçın 3D olarak yayınlanacağı yer alıyor. Sony ve FIFA tarafından yayınlanacak olan karşılaşmalar dünya çapında ilk 3D deneyimi olarak lanse ediliyor. Sony'nin profesyonel HDC kameralarının ve çoklu görüntü işleme birimlerinin 3D yayın akışını sağlayacağı belirtiliyor.
2010 Dünya Kupasının oynanacağı 10 stadyumdan 5 tanesinde 3D yayın yapılacağı açıklandı. Bu statlar:
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Johannesburg'daki Soccer City ve Ellis Park stadyumları
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Durban, Cape Town ve Port Elizabeth stadyumları
Toplamda 25 maçın 3D olarak yayınlanacağı ve 3D Dünya Kupası deneyiminin 11 Haziran'da Güney Afrika-Meksika karşılaşmasıyla başlatılacağı açıklandı. Dünya Kupası boyunca yayınlanacak olan 25 karşılaşma şu şekilde listelendi.
- 11 Haziran, 16:00 - Güney Afrika - Meksika
- 12 Haziran, 16:00 - Arjantin - Nijerya
- 13 Haziran, 20:30 - Almanya - Avustralya
- 14 Haziran, 13:30 - Hollanda - Danimarka
- 15 Haziran, 20:30 - Brezilya - Kuzey Kore
- 16 Haziran, 16:00 - İspanya - İsviçre
- 17 Haziran, 13:30 - Arjantin - Güney Kore
- 18 Haziran, 16:00 - Slovenya - ABD
- 19 Haziran, 13:30 - Hollanda - Japonya
- 20 Haziran, 20:30 - Brezilya - Fil Dişi Sahilleri
- 21 Haziran, 20:30 - İspanya - Honduras
- 22 Haziran, 20:30 - Nijerya - Kuzey Kore
- 23 Haziran, 20:30 - Gana - Almanya
- 24 Haziran, 16:00 - Slovakya - İtalya
- 25 Haziran, 16:00 - Portekiz - Brezilya
- 27 Haziran, 20:30 - B grubu 1. - A grubu 2.
- 28 Haziran, 16:00 - E grubu 1. - F grubu 2.
- 28 Haziran, 20:30 - G grubu 1. - H grubu 2.
- 2 Temmuz, 20:30 - Çeyrek Final
- 3 Temmuz, 16:00 - Çeyrek Final
- 3 Temmuz, 20:30 - Çeyrek Final
- 6 Temmuz, 20:30 - Yarı Final
- 7 Temmuz, 20:30 - Yarı Final
- 10 Temmuz, 20:30 - Üçüncülük (3.) maçı
- 11 Temmuz, 20:30 - FİNAL
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