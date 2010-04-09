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2010 Dünya Kupası boyunca hergün 1 maç 3D olarak yayınlanacak

FIFA'nın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre turnuva boyunca 25 tane karşılaşma 3D olarak yayınlanacak
9 yıl
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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FIFA'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada, bu yıl yaz aylarında düzenlenecek Afrika'nın ev sahipliğini yapacağı 2010 Dünya Kupası'nda her gün 1 maçın 3D olarak yayınlanacağı yer alıyor. Sony ve FIFA tarafından yayınlanacak olan karşılaşmalar dünya çapında ilk 3D deneyimi olarak lanse ediliyor. Sony'nin profesyonel HDC kameralarının ve çoklu görüntü işleme birimlerinin 3D yayın akışını sağlayacağı belirtiliyor.
2010 Dünya Kupasının oynanacağı 10 stadyumdan 5 tanesinde 3D yayın yapılacağı açıklandı. Bu statlar:
  • Johannesburg'daki Soccer City ve Ellis Park stadyumları
  • Durban, Cape Town ve Port Elizabeth stadyumları

2010 Dünya Kupası boyunca hergün 1 maç 3D olarak yayınlanacak
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Toplamda 25 maçın 3D olarak yayınlanacağı ve 3D Dünya Kupası deneyiminin 11 Haziran'da Güney Afrika-Meksika karşılaşmasıyla başlatılacağı açıklandı. Dünya Kupası boyunca yayınlanacak olan 25 karşılaşma şu şekilde listelendi.
  • 11 Haziran, 16:00 - Güney Afrika - Meksika
  • 12 Haziran, 16:00 - Arjantin - Nijerya
  • 13 Haziran, 20:30 - Almanya - Avustralya
  • 14 Haziran, 13:30 - Hollanda - Danimarka
  • 15 Haziran, 20:30 - Brezilya - Kuzey Kore
  • 16 Haziran, 16:00 - İspanya - İsviçre
  • 17 Haziran, 13:30 - Arjantin - Güney Kore
  • 18 Haziran, 16:00 - Slovenya - ABD
  • 19 Haziran, 13:30 - Hollanda - Japonya
  • 20 Haziran, 20:30 - Brezilya - Fil Dişi Sahilleri
  • 21 Haziran, 20:30 - İspanya - Honduras
  • 22 Haziran, 20:30 - Nijerya - Kuzey Kore
  • 23 Haziran, 20:30 - Gana - Almanya
  • 24 Haziran, 16:00 - Slovakya - İtalya
  • 25 Haziran, 16:00 - Portekiz - Brezilya
  • 27 Haziran, 20:30 - B grubu 1. - A grubu 2.
  • 28 Haziran, 16:00 - E grubu 1. - F grubu 2.
  • 28 Haziran, 20:30 - G grubu 1. - H grubu 2.
  • 2 Temmuz,  20:30 - Çeyrek Final
  • 3 Temmuz,  16:00 - Çeyrek Final
  • 3 Temmuz,  20:30 - Çeyrek Final
  • 6 Temmuz,  20:30 - Yarı Final
  • 7 Temmuz,  20:30 - Yarı Final
  • 10 Temmuz, 20:30 - Üçüncülük (3.) maçı
  • 11 Temmuz, 20:30 - FİNAL

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Schevko 9 yıl
3D'yi geçtik bakalım HD izleyebilecek miyiz?
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bodrumlu2 8 yıl
Bu maçları 3D olarak hangi kanalların vereceği belli mi arkadaşlar?
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Hobar 9 yıl
Türkiye de yayın yok. doğru düsürt 3d tv yok. belki elinde 3d vision olan bir kaç kişi maçı daha sonra internetten indirip izler. biz de bir dahaki dünya kupasında takımımız belki 3d izleyebiliriz. tabi katılabilmeyi becerirsek. ayrıca tv lerin yaygınlaşmasının dışında 3d gözlüklerin de ucuzlaması lazım. 3-4 kişi bir tv karşşısında izlemek için bir tv parası kadar daha gözlüğü para bayılmak gerekiyor
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