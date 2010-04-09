2010 Dünya Kupası boyunca hergün 1 maç 3D olarak yayınlanacak

FIFA'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada, bu yıl yaz aylarında düzenlenecek Afrika'nın ev sahipliğini yapacağı 2010 Dünya Kupası'nda her gün 1 maçın 3D olarak yayınlanacağı yer alıyor. Sony ve FIFA tarafından yayınlanacak olan karşılaşmalar dünya çapında ilk 3D deneyimi olarak lanse ediliyor. Sony'nin profesyonel HDC kameralarının ve çoklu görüntü işleme birimlerinin 3D yayın akışını sağlayacağı belirtiliyor.

2010 Dünya Kupasının oynanacağı 10 stadyumdan 5 tanesinde 3D yayın yapılacağı açıklandı. Bu statlar:

Johannesburg'daki Soccer City ve Ellis Park stadyumları

Durban, Cape Town ve Port Elizabeth stadyumları

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Toplamda 25 maçın 3D olarak yayınlanacağı ve 3D Dünya Kupası deneyiminin 11 Haziran'da Güney Afrika-Meksika karşılaşmasıyla başlatılacağı açıklandı. Dünya Kupası boyunca yayınlanacak olan 25 karşılaşma şu şekilde listelendi.

11 Haziran, 16:00 - Güney Afrika - Meksika

12 Haziran, 16:00 - Arjantin - Nijerya

13 Haziran, 20:30 - Almanya - Avustralya

14 Haziran, 13:30 - Hollanda - Danimarka

15 Haziran, 20:30 - Brezilya - Kuzey Kore

16 Haziran, 16:00 - İspanya - İsviçre

17 Haziran, 13:30 - Arjantin - Güney Kore

18 Haziran, 16:00 - Slovenya - ABD

19 Haziran, 13:30 - Hollanda - Japonya

20 Haziran, 20:30 - Brezilya - Fil Dişi Sahilleri

21 Haziran, 20:30 - İspanya - Honduras

22 Haziran, 20:30 - Nijerya - Kuzey Kore

23 Haziran, 20:30 - Gana - Almanya

24 Haziran, 16:00 - Slovakya - İtalya

25 Haziran, 16:00 - Portekiz - Brezilya

27 Haziran, 20:30 - B grubu 1. - A grubu 2.

28 Haziran, 16:00 - E grubu 1. - F grubu 2.

28 Haziran, 20:30 - G grubu 1. - H grubu 2.

2 Temmuz, 20:30 - Çeyrek Final

3 Temmuz, 16:00 - Çeyrek Final

3 Temmuz, 20:30 - Çeyrek Final

6 Temmuz, 20:30 - Yarı Final

7 Temmuz, 20:30 - Yarı Final

10 Temmuz, 20:30 - Üçüncülük (3.) maçı

11 Temmuz, 20:30 - FİNAL