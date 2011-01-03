2010 yılının en dikkat çekici akıllı telefonları

Donanımhaber olarak sizler için geride bıraktığımız 2010 yılının en dikkat çekici akıllı telefonlarını inceledik. Olumlu ve olumsuz yanlarını ele aldığımız bu yazımızda 2010 yılında adından sıkça söz etttiren akıllı telefonlar hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi dilerseniz 2010 yılında gündemden düşmeyen telefonları tanıyalım.

Apple iPhone 4

Dünya'nın en önemli teknoloji firmalarından biri olan Apple'ın ürettiği iPhone serisinin son üyesi olan iPhone 4, piyasaya çıkmadan önce de piyasaya sunulduktan sonra da sürekli gündemdeki yerini koruyan telefonlardan biri oldu. Apple'ın iOS 4 işletim sistemiyle ürettiği iPhone 4, resmi tanıtımı yapılmadan önce protopinin bir barda unutulmasıyla gündemdeki yerini aldı. Barda unutulan prototip gerçek iPhone 4 mü değil mi sorularıyla teknoloji tutkunlarının en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. iPhone 4'ün gün ışığına çıkmasının ardından yapılan resmi tanıtımı da bir bakıma gövde gösterisi oldu. iPhone 4 sahip olduğu teknik özellikleri ve yeni tasarımıyla da dikkat çekeceğini gösterdi .Apple'ın kendi üretimi olan A4 işlemcisine sahip olan iPhone 4, 3.5 inç boyutunda IPS panelli ekranı ve 960x640 çözünürlüklü Retina ekran teknolojisi sayesinde piyasada bulunan birçok telefona oranla daha kaliteli ve can alıcı görsellik sunuyor. Apple'ın FaceTime uygulaması sayesinde görüntülü görüşme imkanı da sunan iPhone 4, Apple hayranlarını kendine bir kez daha hayran bıraktı dersek yanlış olmaz. iPhone 4'teki yeniliklerden biri de hiç süphesizki 720p çözünürlükte video çekebilen 5 mp'lik arka kamera oldu.

Apple iPhone 4 için herşey bu kadar yolundayken bir anda gündeme bomba gibi düşen anten sorunu, Apple karşıtı kitleler için büyük malzeme oldu. iPhone 4'ün anten sorunu için birçok şey yazıldı, birçok şey söylendi. Apple'ın rakip firmaları bile bu konudan kendilerine pay çıkartıp iPhone 4'ü eleştirme yoluna gitt. Kimi kullanıcı anten sorununun varlığını videolarla ıspatlarken kimi kullanıcılar da böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti. Anten sorunu yaşayan iPhone 4, 3. parti üreticilere ilham kaynağı oldu ve iPhone 4 için çeşitli akseuarlar kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yaşanan olumlu ve olumsuz bütün gelişmeler iPhone 4'ün yüksek satış rakamları elde etmesini ve dünyanın en popüler akıllı telefonlardan biri olmasını engelleyemedi. Yaptığı her yenilikle gündeme oturmayı bilen Apple'ın iPhone 4'ü 2010 yılının en çok konuşulan akıllı telefonlarından biri olmayı başardı.

HTC Desire

Akıllı telefon sektöründe özellikle Android işletim sistemli telefonlarıyla zirveye oynayan firmalardan olan HTC, Google için üretmiş olduğu Nexun One'ın tasarımında ve bazı donanımında bazı değişiklikler yaparak Amiral Gemisi olarak nitelendirilebilecek Desire adını verdiği akıllı telefonunu kullanıcılarının beğenisine sundu. HTC Desire, sahip olduğu 3.7 inç boyutunda 840x480 çözünürlüklü AMOLED ekranı, 1GHz hızında işlemcisi ve şık tasarımıyla dikkat çekti. Nexus One ile kıyaslandığı zaman tasarımındaki farklılığın ardından, ilk dikkat çeken değişiklik trackpad adı verilen toplu yönetim sistemi yerine optik trackpad kullanılması oldu. Bunun dışında Nexus One'da bulunan 2. mikrofon, Desire'a dahil edilmemiş. Nexus One'da kullanılan dokunmatik menü tuşlarının yerini HTC Desire'da fiziksel menü tuşları aldı. Donanım özelliklerindeki farklılıklardan en dikkat çekici olanı ise Nexus One'daki 512MB bellek miktarının Desire'da 576MB olarak belirlenmesi oldu. HTC Desire, HTC'nin geliştirmiş olduğu Sense arayüzü sayesinde Android kullanıcılarına daha kaliteli ve göze hitap eden bir kullanım deneyimi vaadediyor. HTC, Desire ile yakaladığı başarıyı daha da üst seviyelere taşımak için QWERTY klavyeli Desire Z ve 4.3 inç'lik ekrana sahip olan Desire HD modellerini piyasaya sundu.

Her telefonda olduğu gibi Desire'ın eleştiriye açık yönleri oldu doğal olarak. Bunlardan ilkli batarya performansı. HTC Desire, ortalama 1 - 1.5 günlük batarya ömrüne sahip. Şimdi "diğer akıllı telefonların batarya ömrü çok daha mı uzun?" diye soranlar mutlaka olacaktır fakat sürekli gelişen akıllı telefon pazarında bataryaların halen daha çok kısa ömürlü olması piyasada telefonları tekil olarak incelediğimiz zaman olumsuz özellik olarak göze çarpıyor. HTC'nin üretmiş olduğu Desire, gerek tasarımı gerekse donanım özellikleriyle 2010'un en çok konuşulan akıllı telefonları arasında yer aldı ve hatta bazı teknoloji dergileri tarafından yılın telefonu olarak ödüllendirildi.

HTC Desire inceleme videosu için buraya tıklayın.

HTC Desire Z ve HTC Desire HD öninceleme videosu için buraya tıklayın

Nokia N8

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Nokia, Symbian ^3 işletim sistemini duyurduktan sonra bu işletim sistemini en iyi şekilde temsil edecek olan N8'i duyurdu. Nokia'nın Symbian'dan bir türlü vazgeçmeyişi, Android veya Windows Mobile tabanlı telefon pazarına girmeyişi eleştirilirken, Nokia N8'in tasarımı ve teknik özellikleri Nokia hayranlarını Symbian işletim sistemi için yeniden umutlandırdı. Nokia'ın amiral gemisi olan N8, 3.5 inç boyuta, 640 x 360 çözünürlüğe sahip AMOLED ekranı, yekpara alüminyum gövdesi, farklı renk seçenekleriyle dikkat çekmeyi başardı. Nokia N8, donanım özellikleriyle 680 Mhz işlem hızına sahip ARM V11 işlemcisi, 256 MB sistem belleği gibi özellikleriyle piyasada bulunan telefonların gerisinde kaldı fakat, Carl Zeiss optikli, Xenon flaş destekli 12mp çözünürlüklü kamerasıyla fotoğraf ve video çekimi konusunda rakiplerini geride bırakmayı başardı. Nokia'nın N8' dahil ettiği mini HDMI çıkışı da bu telefonun dikkat çekici özellikleri arasında yer aldı.

Nokia N8'in video incelemesi için buraya tıklayın.

Samsung Galaxy S

Akıllı telefon pazarının en önemli üretici firmalarından Samsung, forumlarda iPhone 4 katili olarka nitelendirilen Android işletim sistemli telefonu Galaxy S'le 2010 yılında adından sıkça söz ettiren firmalardan biri oldu. Samsung Galaxy S, ilk bakışta iPhone 4'ü andıran tasarımıyla oldukça tepki çekmiş, fakat sahip olduğu özellikler, işletim sistemi gibi teknik detaylarıyla tamamen farklı bir telefon olduğunu ortaya koymuştu.

Samsung Galaxy S, sahip olduğu 1 Ghz hızında Hummingbird işlemcisiyle piyasadaki 1 Ghz Snapdragon işlemcili modellere oranla daha performanslı bir telefon olarak dikkat çekti. Galaxy S'in en önemli özelliklerinden biri de hiç süphesizki sahip olduğu Super AMOLED ekrandı. 4 inç boyutunda ve 800x480 çözünürlüğünde olan Super Amoled ekran, Galaxy S'in daha canlı renkler sunmasına ve çok hafif olmasına yardımcı oldu. Samsung'un Nexus S öncesi amiral gemisi olan Galaxy S, 16 GB dahili hafızasıyla da piyasadaki rakiplerini üstünlük kurmayı başarmıştı.

Donanım olarak oldukça başarılı olan Samsung Galaxy S, teknoloji tutkunları ve incelemelerde bulunan editörlerden, kamerasında flaş desteği olmadığı için ve 2 GB kapasiteli ROM'un sebep olduğu bazı aksaklıklardan dolayı olumsuz eleştiriler aldı. Özellikle ülkemizde resmi olarak satılan Galaxy S'lerin Android Market'ten yoksun olması Türkiye'deki teknoloji takipçileri tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. (Android Market'in olmayışının Galaxy S'e özel bir durum olmadığını belirtelim)

Samsung'un Android işletim sistemli Super AMOLED ekranlı telefonu Galaxy S, 2010 yılının en dikkat çekici telefonları arasında yer almayı başardı.

Sony Ericsson Xperia X10

2010 yılının en dikkat çekici telefonlarını incelerken Sony Ericsson'un Xperia X10'una da değinmemek olmaz. Sony Ericsson Xperia X10, farklı tasarımı ve şık görüntüsüyle ilk bakışta kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran telefonlardan biri oldu. Peki ilk bakışta son derece etkileyici olan Xperia X10, teknik özellikleriyle de bu etkiyi bırakabildi mi? Sony Ericsson Xperia X10, 4 inç boyutunda 480 x 854 çözünürlüklü kapasitif ekrana sahip. Xperia X10'un ekranı boyut ve çözünürlük olarak ideal olsa da sahip olduğu 65K renk desteği yüzünden sınıfındaki rakiplerinin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Xperia X10'da yer alan 1 Ghz hızında Snapdragon işlemci ve 1 GB ROM gibi detaylar başarılı görünürken, sahip olduğu 384 MB sistem belleği bir miktar yetersiz kalmış gibi görünüyor.

Tasarımıyla ön plana çıkan Xperia X10'un en önemli özelliklerinin arasında 8 mp çözünürlüklü kamera yer alıyor. Bu kamera Android 2.1 güncellemesinden sonra 720p video kaydı özelliğine kavuştu. Android 2.1 güncellemesi dedik, çünkü Xperia X10 fabrika çıkışlı olarak Android 1.6 Donut işletim sistemiyle satışa sunulmuştu.

Sony Ericsson Xperia X10, hakkında yapılan olumlu ve olumsuz eleştirilerle 2010 yılının en çok konuşulan telefonları arasında yer almayı başardı.

Samsung Wave

Akıllı telefon dünyasının yeni işletim sistemlerinden Bada ve bu telefona sahip ilk telefon olan Samsung Wave, 2010 yılında konuşulan telefonlar listemizin son konuğu oldu. Android, Windows Mobile veya iOS dışında alternatif işletim sistemi deneyimi yaşamak isteyenlerin ilgisini çeken Samsung Wave, 3.3 inç boyutunda 800x480 çözünürlüklü Super AMOLED ekranıyla ilk bakışta iyi bir izlenim bıraktı. Samsung'un Galaxy S'te de yer verdiği TouchWiz arayüzü tıpkı Galaxy S gibi Samsung Wave'inde benzer eleştirilere maruz kalmasına sebep oldu.

Samsung Wave, 1 GHz'lık ARM Cortex A8 işlemicisi, 2 GB dahili hafızası ve 32GB'ye kadar destek veren MicroSD girişi, 720p video kayıt destekli 5 mp kamerası ve Bluetooth 3.0 gibi özellikleriyle 2010 yılında alternatif telefon arayanlar için oldukça iyi bir tercih oldu ve telefon kullanıcılarının gündeminde kalmayı başardı.