2011 Ford Explorer iddia edilen yakıt tüketim değerlerini yakaladı

Tasarımıyla ve iç mekan kalitesiyle ön plana çıkan Ford'un öncelikle Amerika pazarı için ürettiği SUV modeli Explorer'ın yol koşullarındaki yakıt tüketim değerleri büyük merak konusuydu.Ford'un bir önceki versiyonuna göre %30 civarında daha az yakıt tükettiğini iddia ettiği Explorer'ın yol koşullarındaki yakıt tüketim değerlerini referans kabul edilen EPA açıkladı.

2011 Ford Explorer; 6 silindirli, değişken kam mili zamanlama teknolojili (bilinen adıyla Ti-VCT) benzinli bir motora sahip. 3.5 litre hacmindeki bu motor maksimum olarak 292 beygir güç üretebiliyor. Bir önceki versiyonun 4.0 litrelik motoru düşünüldüğünde hem motor hacmi yarım litre azalmış hem de yeni 3.5 litrelik motor 4.0 litrelik motordan tam 80 beygir daha güçlü.

Özellikle yeni elektrikli direksiyon sistemi kullanılması, eski modele göre daha aerodinamik bir karosere sahip olması, motor içerisinde daha az sürtünmeye sahip parçaların kullanılması ve yine eski versiyona göre 45 kilogram ağırlık azalması sayesinde yakıt tüketimi değerleri %25 civarında azalmış. EPA'nın testlerinde 2011 Ford Explorer'in şehir içi yakıt tüketimi 13.8 litre/100 kilometre, şehir dışı yakıt tüketimi ise 9.4 litre/100 kilometre olarak belirlendi. Değerler yüksek gibi görünse de 3.5 litre hacminde 6 silindirli benzinli bir motora sahip SUV modeli için başarılı değerler sayılabilir.

Ford mühendisleri bu değerlerle de yetinmeyerek Amerikalıların daha az tercih ettiği turbo motorları Ford modellerine entegre edecekler. Ford Explorer'a daha sonradan eklenecek 2.0 litre turbo beslemeli benzinli motor sayesinde yakıt tüketim değerlerinin bu verilen değerlere göre %30 civarında azalacağı belirtiliyor.