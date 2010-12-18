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2012 BMW 5-Series Hybrid kameralara yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,6b
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18
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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2012 BMW 5-Series Hybrid kameralara yakalandı
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BMW'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ilk olarak 2010 Cenevre otomobil fuarında konsept olarak tanıttığı 5- Series Hybrid Münih'te test sırasında kameralara yakalandı.

Carscoop sitesinin spy fotoğrafçıları tarafından yakalanan otomobil test aracı olduğundan dolayı standart 5-Series karoseri üzerinde geliştirilmiş. Üretim versiyonunda ise özel jantlar ve LED detayların bulunacağı tahmin ediliyor. Otomobile hayat veren hybrid motor ünitesinin özellikleri ise gerçekten etkileyici. 5-Series Hybrid'de, 535i'de kullanılan 6 silindirli TwinPower Turbo teknolojili 300 beygir gücünde geleneksel içten yanmalı motor ve 54 beygir gücünde bir elektrikli motor beraber kullanılıyor. Toplamda yaklaşık 340 beygir güç üreteceği tahmin edilen motor ünitesi, hybrid versiyonun standart versiyona göre en az %10 daha az yakıt tüketeceği ve emisyon değerlerine sahip olacağı belirtiliyor.

Otomobilin bu yıl içerisindeki büyük otomobil fuarlarından birinde tanıtılması ve 2012 yılında üretim versiyonunun satışa çıkarılması planlanıyor.

2012 BMW 5-Series Hybrid kameralara yakalandı
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Carscoop Yorum Yaz
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sevko35 8 yıl

ben mi içtim yoksa sizin kafa mı güzel
şaka bir yana anlamadım hocam ne demek istediğinizi ?....
2012 de dünya sona ericek diyosanız o ayrı
Yani şunu diyom 2012 model araba piyasaya 2012 yılında çıkmazmı?
fotoğrafçıları tarafından yakalanan otomobil test aracı olduğundan dolayı standart 5-Series karoseri üzerinde geliştirilmiş. Üretim versiyonunda ise özel jantlar ve LED detayların bulunacağı tahmin ediliyor diye not var gözden kaçırmışsınız herhalde
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YEKAROSS 8 yıl

sevko35


ben mi içtim yoksa sizin kafa mı güzel

şaka bir yana anlamadım hocam ne demek istediğinizi ?....

2012 de dünya sona ericek diyosanız o ayrı


Yani şunu diyom 2012 model araba piyasaya 2012 yılında çıkmazmı?







fotoğrafçıları tarafından yakalanan otomobil test aracı olduğundan dolayı standart 5-Series karoseri üzerinde geliştirilmiş. Üretim versiyonunda ise özel jantlar ve LED detayların bulunacağı tahmin ediliyor diye not var gözden kaçırmışsınız herhalde




Noktayı koymuşsun vallahi :)
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Rouvax 8 yıl
Bu araba hybrid olsa da kilometrede 400 den aşağı yakmaz
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hapocod 8 yıl
E30 Hybrid çıkmayacakmı
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sefakucuk 8 yıl
''hybrid versiyonun standart versiyona göre en az %10 daha az yakıt tüketeceği'' şaka mı bu.yuzde 10 ne demek ya.
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fotifoti 8 yıl
klişe, artık göze görünmüyo bmw ,auid, vosvos.. hep aynı çizgile. sıktı doğrusu
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AAT.BH 8 yıl
Benmi geleceğe gittim sizmi geçmişe geldiniz. Biz 2010 da diilmiyiz nerden çıkmış 2012
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Whisper911 8 yıl

AAT.BH

Benmi geleceğe gittim sizmi geçmişe geldiniz. Biz 2010 da diilmiyiz nerden çıkmış 2012

ben mi içtim yoksa sizin kafa mı güzel


şaka bir yana anlamadım hocam ne demek istediğinizi ?....

2012 de dünya sona ericek diyosanız o ayrı
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HoLY.oNE 8 yıl
aynı s400 hybrid gibi hikayeden hyrbrid..
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