2012 BMW 5-Series Hybrid kameralara yakalandı

BMW'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ilk olarak 2010 Cenevre otomobil fuarında konsept olarak tanıttığı 5- Series Hybrid Münih'te test sırasında kameralara yakalandı.

Carscoop sitesinin spy fotoğrafçıları tarafından yakalanan otomobil test aracı olduğundan dolayı standart 5-Series karoseri üzerinde geliştirilmiş. Üretim versiyonunda ise özel jantlar ve LED detayların bulunacağı tahmin ediliyor. Otomobile hayat veren hybrid motor ünitesinin özellikleri ise gerçekten etkileyici. 5-Series Hybrid'de, 535i'de kullanılan 6 silindirli TwinPower Turbo teknolojili 300 beygir gücünde geleneksel içten yanmalı motor ve 54 beygir gücünde bir elektrikli motor beraber kullanılıyor. Toplamda yaklaşık 340 beygir güç üreteceği tahmin edilen motor ünitesi, hybrid versiyonun standart versiyona göre en az %10 daha az yakıt tüketeceği ve emisyon değerlerine sahip olacağı belirtiliyor.

Otomobilin bu yıl içerisindeki büyük otomobil fuarlarından birinde tanıtılması ve 2012 yılında üretim versiyonunun satışa çıkarılması planlanıyor.

Carscoop