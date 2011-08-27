2012 Toyota Camry'nin uluslarası versiyonu ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japon otomobil devi Toyota bu yılın sonuna doğru duyurmayı planladığı yeni nesil Camry modelinin uluslararası versiyonuna ait görüntüleri yayınladı. Firmanın stratejisi gereği Amerika pazarı için hazırlanan versiyonuna göre daha rafine görünen 2012 model Camry'nin uluslararası versiyonu farklı olarak daha büyük ızgara, farklı ön tampon, dairesel sis farları, farklı çamurluklar ve stop lambalarıyla geliyor.
Toyota'nın lüks segmentteki markası Lexus'un tasarımlarına benzeyen iç kabindeki yüksek kalitel ahşap kalite hissini arttırırken, aynı zamanda yeni bir gösterge tablosuna ve metalik köşelere yer verildiğini görüyoruz. 2.5 litre hacminde 4 silindirli ve 3.5 litre hacminde V6 motor seçenekleri ile çıkacağı ifade edilen yeni Camry için teknik detaylar açıklanmazken, motorların 178 beygir ve 268 beygir güç üreteceği ifade ediliyor.
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Yok yok öyle demeyin, armutun tipi bozuk olursa yemeyi boşverin elinize bile almazsınız.
Anacak, artık bir seyler yapmalı.
"Türkiye'nin Avrupa'nın en yaşlı araç parkına sahip olduğu ve hurdaya çıkması gereken çevreyi kirleten binlerce aracın yollarda olduğu düşünülürse böyle bir yönetmeliğin oluşturulması ve merkezlerin açılması şarttı."
otohaber.com.tr/...
Bilgi tamamiyle yanlıştır. Türkiye'deki ortalama araç yaşı 16 dır. Binek araç yaşı ise 10'un üzerindedir. Biraz araştırmanızı tavsiye ederim. Türkiye araç yaşı 3 olacak kadar zengin bir ülke değildir!
Maalesef resmi rakamlara gore evet 16 gorunuyor olabilir ancak bu rakamlara trafikten cekilmis yuzbinlerce arac da dahil edildiginden rakam yuksek cikabilir.En basiti etrafinizdaki araclara goz gezdirin,2000 modelin altindaki arac sayisini % ile ifade edebilirmisiniz?
Not: bir sigorta sirketinde hasar departmaninda
calistigim icin bu reel bir istatistiktir,bu bilgide kiralama sirketleri ve filo araclar dahil,trafikten cekilmis (pert,hurda,cekme belgeli,plakasiz,traktor vb.) araclar harictir.
Ortalama arac yasi ile ulke gayri milli hasilasinin dolayisi ile zenginliginin hicbir alakasi yoktur,bence siz biraz arastirin.
Saygilar.
dostum mesele toyota'nın kaliteli olup olmadığı değil yoksa toyota klasik japon arabaları gibi az silindirli güçlü motorlu arabalar yapar gayet de güzel yapar ama asıl konu: Çok nadir model değişikliğine gidiyor yani az rötuş desen bile değil yoksa kaliteye performansına dil uzatamaz kimse.
Zaten sizinde bahsettiginiz gibi buyuk markalarin neyi yapip neyi yapamayacagi belli oldugundan (buna biraz olgunluk biraz daha fazla da burun havalanmasi diyebiliriz) asiri tasarim degisikliklerine yonelmiyorlar cunku bu buyuk bir risktir.
Keza 99 yilinda yuvarlak farli bir corolla modeli pesinden gelen vvt-i corolla kasasi cok radikal degisimler iceriyordu (cekik gozlu bir kasa ustelik tam 5 sene boyunca satilmis pesinden yuvarlak far gibi) Turkiyede neredeyse Toyotanin satislarini durma noktasina kadar getirmistir.
Neden kimse BMW markasi biraksin artik su bobrek tarzi panjur tasarimini demiyor? Cunku adamlar kullanicilarinin hafizasinda o imaj ile yer edinmisler ve bu onlarin imaji, cizgilerinin gostergesi olmus, markalar icin kimlik , urettigi urundeki cogu seyden daha onemli bir olgudur.
Anlatmaya calistigim bu umarim anlatabilmisimdir.
Not: 2010 yili Turkiye arac satis adedi 35.000 olan Toyota markasinin, bu rakam dunyadaki pazar payinin sadece %2`sini olusturmaktadir ve sizlerde hak verirsiniz ki buyuk markalar daha cok pazar payi orani yuksek ulkelerdeki talepleri dikkate alarak arge ve tasarim uzerine yogunlasir.
Saygilar.
Saygilar.
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