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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2012 Toyota Camry'nin uluslarası versiyonu ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,1b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2012 Toyota Camry'nin uluslarası versiyonu ortaya çıktı
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Japon otomobil devi Toyota bu yılın sonuna doğru duyurmayı planladığı yeni nesil Camry modelinin uluslararası versiyonuna ait görüntüleri yayınladı. Firmanın stratejisi gereği Amerika pazarı için hazırlanan versiyonuna göre daha rafine görünen 2012 model Camry'nin uluslararası versiyonu farklı olarak daha büyük ızgara, farklı ön tampon, dairesel sis farları, farklı çamurluklar ve stop lambalarıyla geliyor.
Toyota'nın lüks segmentteki markası Lexus'un tasarımlarına benzeyen iç kabindeki yüksek kalitel ahşap kalite hissini arttırırken, aynı zamanda yeni bir gösterge tablosuna ve metalik köşelere yer verildiğini görüyoruz. 2.5 litre hacminde 4 silindirli ve 3.5 litre hacminde V6 motor seçenekleri ile çıkacağı ifade edilen yeni Camry için teknik detaylar açıklanmazken, motorların 178 beygir ve 268 beygir güç üreteceği ifade ediliyor. 
2012 Toyota Camry'nin uluslarası versiyonu ortaya çıktı
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2012 Toyota Camry'nin uluslarası versiyonu ortaya çıktı
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ay61n 8 yıl en beğenilen
Sorunsuzluguna kalitesine konforuna bisi diyemem ama toyotanin acilen yeni bir tasarim ekibi kurmasi sart ustunde toyota yazmasa bu araclari zor satarlar
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vectracdx 8 yıl
Arabanin diışına o kadar takılmayın. Sonuçta içine biniyorsunuz. Koltukları rahat mı, içi ferah mı, sürüşü zevkli mi, kullanımı ekonomik mi esas onlara bakmak lazım. Yüzü güzel dağ armudunu ne yapacaksınız?
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harunresitz 8 yıl vectracdx
vectracdx

Arabanin diışına o kadar takılmayın. Sonuçta içine biniyorsunuz. Koltukları rahat mı, içi ferah mı, sürüşü zevkli mi, kullanımı ekonomik mi esas onlara bakmak lazım. Yüzü güzel dağ armudunu ne yapacaksınız?

Yok yok öyle demeyin, armutun tipi bozuk olursa yemeyi boşverin elinize bile almazsınız.
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ogkasa 8 yıl
Bence tasarım gayet hoş toyota kalitesini hissettiren yine aynı çizgilere sahip çok farklı bişeyde beklemeyin bmw nin hangi arabalaarı birbirinden çok farklıki yada audi.
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Aydoğan* 8 yıl
Yılda bir adet satılsa da Cammry Türkiye'de olmalı diyorum. (2011 Ocak'tan itibaren ithalatı durduruldu.)

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theraptorx 8 yıl
"Toyota diğer markalara benzemez, diğer markalar sık kasa değiştirirler ama Toyota kalite öncelikli olduğu için görünüm ikinci sıradadır" demişti maliyet muhasebesi hocamız, yuksek lisans dersimizde.
Anacak, artık bir seyler yapmalı.
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engink 8 yıl
uyduruk avrupa araçlarını alacağıma bunu tercih ederim.
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PingPon 8 yıl
Fiat markasınnı tasarımcıları gibi olamadılar :D adamlar bu sene aktı resmen fiat doblo(yeni) fiorino ve linea
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DH Misafiri 8 yıl
Arabanın arka tarafı aynı yeni VW Passat gibi olmuş, beğenmedim...
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yc#1 8 yıl
ozan387
ufuks36Buyuk markalarin tasarim felsefeleri vardir TOYOTA da avrupada (ulkemiz bu gruba dahil) belli bir imaj cercevesinde tasarimlar uygulayarak geleneksellik elde etmek istemektedir.Piyasada marka imaji oturmamis yada yeni oturmaya baslayan markalar (Orn: Hyundai) gibi cesur tasarimlar ile macera yasamak yerine,kendi kitlesine hitap etmeyi yegeliyor.Tabi biz Turk halki olarak herseyde oldugu gibi gorsellige daha cok onem gosterdigimiz icin, uzun vade kullanim maliyeti (ne yazik ki ulkemizde ortalama arac yasi 3`tur , Japonyada 16, Almanyada 12 vs.) ,sorunsuzluk,satis sonrasi hizmet kalitesi gibi etkenleri goz onunde bulundurulmamaktadir.Otomobil konusu derinlestirildiginde dunya uzerinde Toyota ile yarisabilecek bir marka olduguna inanmiyorum.Saygilar.
Bilgi tamamiyle yanlıştır. Türkiyedeki ortalama araç yaşı 16 dır. Binek araç yaşı ise 10un üzerindedir. Biraz araştırmanızı tavsiye ederim. Türkiye araç yaşı 3 olacak kadar zengin bir ülke değildir!

"Türkiye'nin Avrupa'nın en yaşlı araç parkına sahip olduğu ve hurdaya çıkması gereken çevreyi kirleten binlerce aracın yollarda olduğu düşünülürse böyle bir yönetmeliğin oluşturulması ve merkezlerin açılması şarttı."
otohaber.com.tr/...
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ozan387 8 yıl
ufuks36
Buyuk markalarin tasarim felsefeleri vardir TOYOTA da avrupada (ulkemiz bu gruba dahil) belli bir imaj cercevesinde tasarimlar uygulayarak geleneksellik elde etmek istemektedir.Piyasada marka imaji oturmamis yada yeni oturmaya baslayan markalar (Orn: Hyundai) gibi cesur tasarimlar ile macera yasamak yerine,kendi kitlesine hitap etmeyi yegeliyor.Tabi biz Turk halki olarak herseyde oldugu gibi gorsellige daha cok onem gosterdigimiz icin, uzun vade kullanim maliyeti (ne yazik ki ulkemizde ortalama arac yasi 3`tur , Japonyada 16, Almanyada 12 vs.) ,sorunsuzluk,satis sonrasi hizmet kalitesi gibi etkenleri goz onunde bulundurulmamaktadir.Otomobil konusu derinlestirildiginde dunya uzerinde Toyota ile yarisabilecek bir marka olduguna inanmiyorum.Saygilar.

Bilgi tamamiyle yanlıştır. Türkiye'deki ortalama araç yaşı 16 dır. Binek araç yaşı ise 10'un üzerindedir. Biraz araştırmanızı tavsiye ederim. Türkiye araç yaşı 3 olacak kadar zengin bir ülke değildir!
1 Yanıt Yanıtla +1
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ufuks36 8 yıl ozan387
ozan387

ufuks36

Buyuk markalarin tasarim felsefeleri vardir TOYOTA da avrupada (ulkemiz bu gruba dahil) belli bir imaj cercevesinde tasarimlar uygulayarak geleneksellik elde etmek istemektedir.Piyasada marka imaji oturmamis yada yeni oturmaya baslayan markalar (Orn: Hyundai) gibi cesur tasarimlar ile macera yasamak yerine,kendi kitlesine hitap etmeyi yegeliyor.Tabi biz Turk halki olarak herseyde oldugu gibi gorsellige daha cok onem gosterdigimiz icin, uzun vade kullanim maliyeti (ne yazik ki ulkemizde ortalama arac yasi 3`tur , Japonyada 16, Almanyada 12 vs.) ,sorunsuzluk,satis sonrasi hizmet kalitesi gibi etkenleri goz onunde bulundurulmamaktadir.Otomobil konusu derinlestirildiginde dunya uzerinde Toyota ile yarisabilecek bir marka olduguna inanmiyorum.Saygilar.



Bilgi tamamiyle yanlıştır. Türkiye'deki ortalama araç yaşı 16 dır. Binek araç yaşı ise 10'un üzerindedir. Biraz araştırmanızı tavsiye ederim. Türkiye araç yaşı 3 olacak kadar zengin bir ülke değildir!



Maalesef resmi rakamlara gore evet 16 gorunuyor olabilir ancak bu rakamlara trafikten cekilmis yuzbinlerce arac da dahil edildiginden rakam yuksek cikabilir.En basiti etrafinizdaki araclara goz gezdirin,2000 modelin altindaki arac sayisini % ile ifade edebilirmisiniz?


Not: bir sigorta sirketinde hasar departmaninda
calistigim icin bu reel bir istatistiktir,bu bilgide kiralama sirketleri ve filo araclar dahil,trafikten cekilmis (pert,hurda,cekme belgeli,plakasiz,traktor vb.) araclar harictir.

Ortalama arac yasi ile ulke gayri milli hasilasinin dolayisi ile zenginliginin hicbir alakasi yoktur,bence siz biraz arastirin.

Saygilar.
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IceRulez 8 yıl
çok tipsiz yada bana öyledir.
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OvernightSensation 8 yıl
ufuks36
Buyuk markalarin tasarim felsefeleri vardir TOYOTA da avrupada (ulkemiz bu gruba dahil) belli bir imaj cercevesinde tasarimlar uygulayarak geleneksellik elde etmek istemektedir.Piyasada marka imaji oturmamis yada yeni oturmaya baslayan markalar (Orn: Hyundai) gibi cesur tasarimlar ile macera yasamak yerine,kendi kitlesine hitap etmeyi yegeliyor.Tabi biz Turk halki olarak herseyde oldugu gibi gorsellige daha cok onem gosterdigimiz icin, uzun vade kullanim maliyeti (ne yazik ki ulkemizde ortalama arac yasi 3`tur , Japonyada 16, Almanyada 12 vs.) ,sorunsuzluk,satis sonrasi hizmet kalitesi gibi etkenleri goz onunde bulundurulmamaktadir.Otomobil konusu derinlestirildiginde dunya uzerinde Toyota ile yarisabilecek bir marka olduguna inanmiyorum.Saygilar.

dostum mesele toyota'nın kaliteli olup olmadığı değil yoksa toyota klasik japon arabaları gibi az silindirli güçlü motorlu arabalar yapar gayet de güzel yapar ama asıl konu: Çok nadir model değişikliğine gidiyor yani az rötuş desen bile değil yoksa kaliteye performansına dil uzatamaz kimse.
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ufuks36 8 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
ufuks36
Buyuk markalarin tasarim felsefeleri vardir TOYOTA da avrupada (ulkemiz bu gruba dahil) belli bir imaj cercevesinde tasarimlar uygulayarak geleneksellik elde etmek istemektedir.Piyasada marka imaji oturmamis yada yeni oturmaya baslayan markalar (Orn: Hyundai) gibi cesur tasarimlar ile macera yasamak yerine,kendi kitlesine hitap etmeyi yegeliyor.Tabi biz Turk halki olarak herseyde oldugu gibi gorsellige daha cok onem gosterdigimiz icin, uzun vade kullanim maliyeti (ne yazik ki ulkemizde ortalama arac yasi 3`tur , Japonyada 16, Almanyada 12 vs.) ,sorunsuzluk,satis sonrasi hizmet kalitesi gibi etkenleri goz onunde bulundurulmamaktadir.Otomobil konusu derinlestirildiginde dunya uzerinde Toyota ile yarisabilecek bir marka olduguna inanmiyorum.Saygilar.

dostum mesele toyota'nın kaliteli olup olmadığı değil yoksa toyota klasik japon arabaları gibi az silindirli güçlü motorlu arabalar yapar gayet de güzel yapar ama asıl konu: Çok nadir model değişikliğine gidiyor yani az rötuş desen bile değil yoksa kaliteye performansına dil uzatamaz kimse.

Zaten sizinde bahsettiginiz gibi buyuk markalarin neyi yapip neyi yapamayacagi belli oldugundan (buna biraz olgunluk biraz daha fazla da burun havalanmasi diyebiliriz) asiri tasarim degisikliklerine yonelmiyorlar cunku bu buyuk bir risktir.

Keza 99 yilinda yuvarlak farli bir corolla modeli pesinden gelen vvt-i corolla kasasi cok radikal degisimler iceriyordu (cekik gozlu bir kasa ustelik tam 5 sene boyunca satilmis pesinden yuvarlak far gibi) Turkiyede neredeyse Toyotanin satislarini durma noktasina kadar getirmistir.

Neden kimse BMW markasi biraksin artik su bobrek tarzi panjur tasarimini demiyor? Cunku adamlar kullanicilarinin hafizasinda o imaj ile yer edinmisler ve bu onlarin imaji, cizgilerinin gostergesi olmus, markalar icin kimlik , urettigi urundeki cogu seyden daha onemli bir olgudur.

Anlatmaya calistigim bu umarim anlatabilmisimdir.

Not: 2010 yili Turkiye arac satis adedi 35.000 olan Toyota markasinin, bu rakam dunyadaki pazar payinin sadece %2`sini olusturmaktadir ve sizlerde hak verirsiniz ki buyuk markalar daha cok pazar payi orani yuksek ulkelerdeki talepleri dikkate alarak arge ve tasarim uzerine yogunlasir.

Saygilar.
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ufuks36 8 yıl
Buyuk markalarin tasarim felsefeleri vardir TOYOTA da avrupada (ulkemiz bu gruba dahil) belli bir imaj cercevesinde tasarimlar uygulayarak geleneksellik elde etmek istemektedir.Piyasada marka imaji oturmamis yada yeni oturmaya baslayan markalar (Orn: Hyundai) gibi cesur tasarimlar ile macera yasamak yerine,kendi kitlesine hitap etmeyi yegeliyor.Tabi biz Turk halki olarak herseyde oldugu gibi gorsellige daha cok onem gosterdigimiz icin, uzun vade kullanim maliyeti (ne yazik ki ulkemizde ortalama arac yasi 3`tur , Japonyada 16, Almanyada 12 vs.) ,sorunsuzluk,satis sonrasi hizmet kalitesi gibi etkenleri goz onunde bulundurulmamaktadir.Otomobil konusu derinlestirildiginde dunya uzerinde Toyota ile yarisabilecek bir marka olduguna inanmiyorum.
Saygilar.
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