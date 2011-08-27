2012 Toyota Camry'nin uluslarası versiyonu ortaya çıktı

Japon otomobil devi Toyota bu yılın sonuna doğru duyurmayı planladığı yeni nesil Camry modelinin uluslararası versiyonuna ait görüntüleri yayınladı. Firmanın stratejisi gereği Amerika pazarı için hazırlanan versiyonuna göre daha rafine görünen 2012 model Camry'nin uluslararası versiyonu farklı olarak daha büyük ızgara, farklı ön tampon, dairesel sis farları, farklı çamurluklar ve stop lambalarıyla geliyor.

Toyota'nın lüks segmentteki markası Lexus'un tasarımlarına benzeyen iç kabindeki yüksek kalitel ahşap kalite hissini arttırırken, aynı zamanda yeni bir gösterge tablosuna ve metalik köşelere yer verildiğini görüyoruz. 2.5 litre hacminde 4 silindirli ve 3.5 litre hacminde V6 motor seçenekleri ile çıkacağı ifade edilen yeni Camry için teknik detaylar açıklanmazken, motorların 178 beygir ve 268 beygir güç üreteceği ifade ediliyor.