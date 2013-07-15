2013 MacBook Air modellerinde bazı sorunlar rapor ediliyor





Apple'ın geçen ay WWDC 2013 konferansında lansmanını yaptığı yeni MacBook Air, bir ay bir bir süre zarfında ülkemizde de satışa sunulmuştu. Ancak modelle ilgili bazı sorunlar rapor edilmeye başlandı.





Bu sorunlardan ilki ses düzeyi ile ilgili. Destek forumlarına bırakılan şikayetlere göre bazı MacBook Air modellerinde otomatik olarak ses düzeyi değişiyor. Bu problem VLC, iTunes, Chrome ve QuickTime gibi yazılımlar ile video izlerken ortaya çıkıyor.





Diğer bir sorun ise WiFi bağlantısı ile ilgili. Kullanıcılar dizüstü cihazlarının sık sık WiFi ağından kendisini attığına şahit olduklarını belirtiyor. Bir anda gelişen bu problemin neye bağlı olarak gerçekleştiğine dair bir bilgi yok.





Apple konunun farkında ve sorunu giderecek bir yama hazırlığı içerisinde. Ancak şimdilik ne tür sebeplerin bu problemleri tetiklediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.





MacBook Air modellerini Haswell tabanlı Core işlemcilerle güncelleyen Apple, 11.6 inçlik modellerde 9 saate, 13.3 inçlik modellerde 12 saate kadar kullanım süresi sunmayı başarıyor. Modeller ülkemizde 2600TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.





http://www.ubergizmo.com/2013/07/2013-macbook-air-users-complain-of-fluctuating-volume/