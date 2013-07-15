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2013 MacBook Air modellerinde bazı sorunlar rapor ediliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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2013 MacBook Air modellerinde bazı sorunlar rapor ediliyor

Apple'ın geçen ay WWDC 2013 konferansında lansmanını yaptığı yeni MacBook Air, bir ay bir bir süre zarfında ülkemizde de satışa sunulmuştu. Ancak modelle ilgili bazı sorunlar rapor edilmeye başlandı.

Bu sorunlardan ilki ses düzeyi ile ilgili. Destek forumlarına bırakılan şikayetlere göre bazı MacBook Air modellerinde otomatik olarak ses düzeyi değişiyor. Bu problem VLC, iTunes, Chrome ve QuickTime gibi yazılımlar ile video izlerken ortaya çıkıyor.

Diğer bir sorun ise WiFi bağlantısı ile ilgili. Kullanıcılar dizüstü cihazlarının sık sık WiFi ağından kendisini attığına şahit olduklarını belirtiyor. Bir anda gelişen bu problemin neye bağlı olarak gerçekleştiğine dair bir bilgi yok.

Apple konunun farkında ve sorunu giderecek bir yama hazırlığı içerisinde. Ancak şimdilik ne tür sebeplerin bu problemleri tetiklediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MacBook Air modellerini Haswell tabanlı Core işlemcilerle güncelleyen Apple, 11.6 inçlik modellerde 9 saate, 13.3 inçlik modellerde 12 saate kadar kullanım süresi sunmayı başarıyor. Modeller ülkemizde 2600TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.


http://www.ubergizmo.com/2013/07/2013-macbook-air-users-complain-of-fluctuating-volume/ Yorum Yaz
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neo01470 6 yıl en beğenilen
Son paragrafı reklam banner ı olarak ayirsaydinizya
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mxfxi 6 yıl
nhttt
Yeni aldim bu mac ten boyle sorunlar yasamadim

Ben suan wifi sorununu yasiyorum ve cok sinir bozucu
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lovelysy 6 yıl mxfxi
mxfxi

nhttt

Yeni aldim bu mac ten boyle sorunlar yasamadim


Ben suan wifi sorununu yasiyorum ve cok sinir bozucu

Wifi sorunu eski modemlerle olabiliyor. Eski modemle baglanirken ara ara kopmalar oluyodu bende de. Suan ttnetin verdigi yeni modemlerden var, hic bi sıkıntı yok..
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tolgatelli 6 yıl
Hasan07-36
Wifidan atma gibi bir sorunu yoktur bence. Kullananlar bilgisayarı yanlış tutuyordur.

he he bu çok iyiydi:))
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
Teknoloji sayfalarına göre Apple'ın bütün modelleri hata dolu zaten
.İyi prim yaptılar bu işten nabza göre şerbet misali.
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murdocklawless 6 yıl
steve gitti apple bitti demiştik taa ne zaman?
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nhttt 6 yıl
Yeni aldim bu mac ten boyle sorunlar yasamadim
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Hasan07-36 6 yıl
Wifi'dan atma gibi bir sorunu yoktur bence. Kullananlar bilgisayarı yanlış tutuyordur.
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balcis 6 yıl
arkadaşlar fiyat bilgisinin adı ne zaman reklam oldu? konu apple olduğu zaman fanatikliğiniz aklınıza vuruyor.
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fuckulteli 6 yıl
Evet Apple onbinlerce dolar gönderiyor Donanım Haber reklamını yapsın diye..
Yeni Lumia 1020'nin de Türkiye'de 1799 liradan raflardaki yerini alacak olması beklentiside Nokia'nın reklam çalışmalarının sonucu.. Diğer amiral gemi modellerinin raflara giriş fiyatının 1999 liralık psikolojik sınırdan olduğu söylenirkende HTC ve Samsung gibi markalar bunların yazılması için para ödüyor Donanım Haber'e..
Bu saydığım markalar bu yorumu yazmam için de bana para ödediler mesela..
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oktayakgoz 6 yıl
Yeni bir reklam biçimi mi bu?
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Deist_25 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Yeni bir reklam biçimi mi bu?

Yani
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neo01470 6 yıl en beğenilen
Son paragrafı reklam banner ı olarak ayirsaydinizya
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