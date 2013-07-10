Apple'ın geçtiğimiz ay lanse ettiği ve özellikle sunduğu pil ömrüyle göz dolduran 2013 model MacBook Air'lar ülkemizde satışa sunuldu.
Şimdilik özel konfigürasyonları (işlemci, bellek, depolama alanı farklılık gösteren) satışa sunulmayan 2013 model MacBook Air'ların ülkemizde tavsiye edilen satış fiyatları şöyle:
- MacBook Air 11" i5 1.3GHz/ 4GB/ 128GB (MD711TU/A) : 2861 TL
- MacBook Air 11" i5 1.3GHz/ 4GB/ 256GB (MD712TU/A) : 3338 TL
- MacBook Air 13" i5 1.3GHz/ 4GB/ 128GB (MD760TU/A) : 3100 TL
- MacBook Air 13" i5 1.3GHz/ 4GB/ 256GB (MD761TU/A) : 3588 TL
Ancak bu fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatı olduğu için 2013 model MacBook Air'ların, Apple Premium Reseller'larında bu fiyatlar üzerinden yaklaşık 200-300 TL daha uygun fiyata alınabildiğini hatırlatalım. Öte yandan özel konfigürasyonlar, ilerleyen dönemlerde mağazaların stoklarındaki yerlerini alacak.
Intel'in yeni Haswell işlemcilerinden gücünü alan 2013 MacBook Air ailesi, özellikle pil ömürleriyle dikkat çekiyor. 11" MacBook Air, 9 saate kadar kablosuz internette gezinme, 8 saate kadar iTunes'dan film oynatma ve 30 güne kadar bekleme sunarken; 13" MacBook Air ise 12 saate kadar kablosuz internet gezinme, 10 saate kadar iTunes'dan film oynatma ve 30 güne kadar bekleme sunuyor. (Kıyaslama yapabilmek açısından: geçtiğimiz yılın 11 inçlik modeli 5 saate kadar internette gezinme, 13 inçlik model ise 7 saate kadar internette gezinme imkanı sunuyordu.)
Ülkemizde, ABD'den 1 ay gibi kısa bir süre sonra satışa sunulan Yeni MacBook Air'lar ile ilgili detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
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Avrupa fiyatlari rakam olarak abd'dekiler ile ayni fakat euro uzerinden satiliyor avrupada. Yani 999 dolar olan urun avrupadaki apple'larda 999 euro olarak satiliyor.
Turkiye de sony, acer, Samsung, apple urunleride avrupadaki euro'nun tl'ye kura gore donusturulmesi ile satilir. Bagli olunan gumruk anlasmalari, firmalarin turkiyeyi hangi kanalda gordugu ile ilgili olarak avrupa uzerinden satis yapmasi dogal.
Paramizin euro karsisinda degeri az oldugu icin urunler bu kadar pahali geliyor. Buna paranin satin alma gucu diyoruz.
Avrupada (almanya, fransa, birlesik krallik, ispanya bildiklerim) teknolojiye uyguladiklari vergi %9-17 arasinda.
Cokca goruyorum fiyatlardan sikayetleri forumda. Genelde hep vergi uzerinden devlet yada kar uzerinden sirketler suclaniyor. Arkadaslar biraz bilincli olalim. Uretmeden tuketirsek paramiz deger kazanamaz. Alinan vergi uygulanan karlar anormal denebilecek kadar asiri degil. Ancak gelirimiz dusuk, paramizin degeri dusuk oldugu icin satin alma gucumuz yok. Lutfen paranizin degerini bilin, satin aldiginiz urunleri biraz da uretmek icin kullanmaya gayret edin.
Yanlis anlasilmasin ne ekonomiyi elestiriyorum ne polemige girmek istiyorum. Sadece kendimizden baslayalim duzetmeye bazi seyleri demek istiyorum. :))
Apple yönetimi bu yazıyı gördükten sonra hep beraber Golden Gate Köprüsü'ne çıkıp intihar ederler artık...