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2013 model MacBook Air'lar ülkemizde satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,3b
1
97
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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2013 model MacBook Air'lar ülkemizde satışa sunuldu
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Apple'ın geçtiğimiz ay lanse ettiği ve özellikle sunduğu pil ömrüyle göz dolduran 2013 model MacBook Air'lar ülkemizde satışa sunuldu.

Şimdilik özel konfigürasyonları (işlemci, bellek, depolama alanı farklılık gösteren) satışa sunulmayan 2013 model MacBook Air'ların ülkemizde tavsiye edilen satış fiyatları şöyle:

  • MacBook Air 11" i5 1.3GHz/ 4GB/ 128GB (MD711TU/A) : 2861 TL
  • MacBook Air 11" i5 1.3GHz/ 4GB/ 256GB (MD712TU/A) : 3338 TL
  • MacBook Air 13" i5 1.3GHz/ 4GB/ 128GB (MD760TU/A) : 3100 TL
  • MacBook Air 13" i5 1.3GHz/ 4GB/ 256GB (MD761TU/A) : 3588 TL

Ancak bu fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatı olduğu için 2013 model MacBook Air'ların, Apple Premium Reseller'larında bu fiyatlar üzerinden yaklaşık 200-300 TL daha uygun fiyata alınabildiğini hatırlatalım. Öte yandan özel konfigürasyonlar, ilerleyen dönemlerde mağazaların stoklarındaki yerlerini alacak.

Intel'in yeni Haswell işlemcilerinden gücünü alan 2013 MacBook Air ailesi, özellikle pil ömürleriyle dikkat çekiyor. 11" MacBook Air, 9 saate kadar kablosuz internette gezinme, 8 saate kadar iTunes'dan film oynatma ve 30 güne kadar bekleme sunarken; 13" MacBook Air ise 12 saate kadar kablosuz internet gezinme, 10 saate kadar iTunes'dan film oynatma ve 30 güne kadar bekleme sunuyor. (Kıyaslama yapabilmek açısından: geçtiğimiz yılın 11 inçlik modeli 5 saate kadar internette gezinme, 13 inçlik model ise 7 saate kadar internette gezinme imkanı sunuyordu.)

Ülkemizde, ABD'den 1 ay gibi kısa bir süre sonra satışa sunulan Yeni MacBook Air'lar ile ilgili detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


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homeedition88 6 yıl en beğenilen
Zordion
Bu aletin fiyati ABDde 999$, TR fiyatlariyla degerlendirmek anlamsiz. Ayrica Intel Applein en buyuk kankalarindandir. Ultrabook sinifini yaratan da Appledir. Intelin ilk ultrabook islemcileri (xxxxU serileri) Applela birlikte gelistirilmistir; ilk kullanilan model de MacBook Airdir. Vergi farkindan diyen arkadaslar, bundaki tek vergi KDV. Ulkemizde %18 olan KDV Avrupada %19-21 arasi degisiyor, vergiden olan bir fark yok. Gumruk vergileri de ayni. Reseller kaziklamasidir fiyatin tek sebebi.

Avrupa fiyatlari rakam olarak abd'dekiler ile ayni fakat euro uzerinden satiliyor avrupada. Yani 999 dolar olan urun avrupadaki apple'larda 999 euro olarak satiliyor.
Turkiye de sony, acer, Samsung, apple urunleride avrupadaki euro'nun tl'ye kura gore donusturulmesi ile satilir. Bagli olunan gumruk anlasmalari, firmalarin turkiyeyi hangi kanalda gordugu ile ilgili olarak avrupa uzerinden satis yapmasi dogal.
Paramizin euro karsisinda degeri az oldugu icin urunler bu kadar pahali geliyor. Buna paranin satin alma gucu diyoruz.
Avrupada (almanya, fransa, birlesik krallik, ispanya bildiklerim) teknolojiye uyguladiklari vergi %9-17 arasinda.
Cokca goruyorum fiyatlardan sikayetleri forumda. Genelde hep vergi uzerinden devlet yada kar uzerinden sirketler suclaniyor. Arkadaslar biraz bilincli olalim. Uretmeden tuketirsek paramiz deger kazanamaz. Alinan vergi uygulanan karlar anormal denebilecek kadar asiri degil. Ancak gelirimiz dusuk, paramizin degeri dusuk oldugu icin satin alma gucumuz yok. Lutfen paranizin degerini bilin, satin aldiginiz urunleri biraz da uretmek icin kullanmaya gayret edin.
Yanlis anlasilmasin ne ekonomiyi elestiriyorum ne polemige girmek istiyorum. Sadece kendimizden baslayalim duzetmeye bazi seyleri demek istiyorum. :))
ZordionBu aletin fiyati ABDde 999$, TR fiyatlariyla degerlendirmek anlamsiz. Ayrica Intel Applein en buyuk kankalarindandir. Ultrabook sinifin...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Başlık araba misali olmuş.
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java 6 yıl Tosun911
Tosun911

Apple dan nefret ediyorum



Apple yönetimi bu yazıyı gördükten sonra hep beraber Golden Gate Köprüsü'ne çıkıp intihar ederler artık...
Tosun911Apple dan nefret ediyorumApple yönetimi bu yazıyı gördükten sonra hep beraber Golden Gate Köprü...
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leyla281 6 yıl
Az önce bende baktim USD=Euro aynı fiyat olunca amerika daha ucuzda ordada ne akraba var nede tanıdık :)
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leyla281 6 yıl
Almanya'da vergi iadesiyle çok uyguna geliyor
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TheMarjinaLs 6 yıl leyla281
leyla281
Almanya'da vergi iadesiyle çok uyguna geliyor

Troy APR'da çalışıyorum . Fiyat şuan 2.889 ₺ ve bu fiyattan %12 indirim yapiyoruz

ABD ve diger ulkelerden makul fiyata geliyor
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leyla281 6 yıl
İphone yeni model çıktığında yeni MacBook air ler tanıtılacakmı yoksa en son çıkan ekrankartı 5000 olanı en sonmu yeni almayı düşünüyorumda
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Elder Wand 6 yıl
Türkiye'den almak son çare olmalı bunları bu fiyatlarla.
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bLind 6 yıl leyla281
leyla281

İphone yeni model çıktığında yeni MacBook air ler tanıtılacakmı yoksa en son çıkan ekrankartı 5000 olanı en sonmu yeni almayı düşünüyorumda

Yeni model tanıtmazlar artık seneye.Şuan tam macbook air alınacak zaman.
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xmasx 6 yıl
Simdi ekran 1080p olmamis mi bu guncellemeyle ?
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Daima İleri 6 yıl
Bunların ıTunes yazılımlarını nereden indirebiliriz. Sonuçta bilgisayara bağlayıp uygulama felan yükleyebilmeliyiz.
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Fear of the Dark 6 yıl Daima İleri
Zıplayan fil

Bunların ıTunes yazılımlarını nereden indirebiliriz. Sonuçta bilgisayara bağlayıp uygulama felan yükleyebilmeliyiz.

Apple'ın sitesinden.
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octawa 6 yıl
Ülkemiz vergi konusunda bir rekpr daha kırdı muhtemelen
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imagoodman 6 yıl
Bir arkadaşım Amerika'ya gitti mac air almak istiyoruz.
Uygun fiyatlı Nereyi tavsiye edersiniz arkadaşlar.
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FReeStyLeMaSTeR 6 yıl
Pupa Bilişim (Apple Official Reseller) Eskişehir mağazasından bir kaç gün önce 13 inch 128 GB yeni macbook air'ı 2660 TL'ye aldım. 2 sene garantili. Hatta şuan ondan yazıyorum, harika bir cihaz. Bu yaşıma kadar neden almamışım ona yanıyorum.
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danGerfuLL 6 yıl
Amerika'da 999 usd'ye satilan(vergi haric) macbook'ta da Avrupa'da 999 euro'ya satilan macbook'ta da kar var. Forumun genel yanlisi perakende satis fiyati uzerinden hesap yapmasi.

999 euro'luk cihazin ithalat fiyati 699 euro ise, siz 699 euro uzerinden hesap yapmalisiniz yoksa 1000 *2,5 + % 18 kdv hesabiniz yanlis olur.
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etlik 6 yıl
Apple kullanıcısıyım fakat almış olduğum ürünleri Japonya ve Abd'den tedarik ediyorum bu fiyatları görünce afallamamak elde değil.
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Stanislas Xavier 6 yıl
ozangunay

Apple mağazası Zorlu Center' da açılacak, Zorlu Center bu sene sonuna doğru açılması bekleniyor.

Bilgi için teşekkürler
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dix1 6 yıl
No Retina No interest
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Krauser ll 6 yıl
apple = gereksiz arttırılan özellikler ve fazla para.
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