Apple'ın geçtiğimiz ay lanse ettiği ve özellikle sunduğu pil ömrüyle göz dolduran 2013 model MacBook Air'lar ülkemizde satışa sunuldu.

Şimdilik özel konfigürasyonları (işlemci, bellek, depolama alanı farklılık gösteren) satışa sunulmayan 2013 model MacBook Air'ların ülkemizde tavsiye edilen satış fiyatları şöyle:

MacBook Air 11" i5 1.3GHz/ 4GB/ 128GB (MD711TU/A) : 2861 TL

MacBook Air 11" i5 1.3GHz/ 4GB/ 256GB (MD712TU/A) : 3338 TL

MacBook Air 13" i5 1.3GHz/ 4GB/ 128GB (MD760TU/A) : 3100 TL

MacBook Air 13" i5 1.3GHz/ 4GB/ 256GB (MD761TU/A) : 3588 TL

Ancak bu fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatı olduğu için 2013 model MacBook Air'ların, Apple Premium Reseller'larında bu fiyatlar üzerinden yaklaşık 200-300 TL daha uygun fiyata alınabildiğini hatırlatalım. Öte yandan özel konfigürasyonlar, ilerleyen dönemlerde mağazaların stoklarındaki yerlerini alacak.

Intel'in yeni Haswell işlemcilerinden gücünü alan 2013 MacBook Air ailesi, özellikle pil ömürleriyle dikkat çekiyor. 11" MacBook Air, 9 saate kadar kablosuz internette gezinme, 8 saate kadar iTunes'dan film oynatma ve 30 güne kadar bekleme sunarken; 13" MacBook Air ise 12 saate kadar kablosuz internet gezinme, 10 saate kadar iTunes'dan film oynatma ve 30 güne kadar bekleme sunuyor. (Kıyaslama yapabilmek açısından: geçtiğimiz yılın 11 inçlik modeli 5 saate kadar internette gezinme, 13 inçlik model ise 7 saate kadar internette gezinme imkanı sunuyordu.)

Ülkemizde, ABD'den 1 ay gibi kısa bir süre sonra satışa sunulan Yeni MacBook Air'lar ile ilgili detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.