2013 yılı Panasonic LUMIX serisi Nisan ayında Türkiye'de





LUMIX ailesine mensup dijital kameralarla büyük beğeni toplayan Panasonic, CES 2013 fuarında 2013 model yeni üyeleri ziyaretçilere tanıtmıştı. Fuarda tanıtılan yeni modeller; LUMIX TZ40, LUMIX TZ35, LUMIX FT5, LUMIX FT25, LUMIX XS1, LUMIX FS50, LUMIX SZ9 ve LUMIX SZ3 şeklinde sıralanıyordu. Panasonic Convention 2013 etkinliği ile de modellerin ülkemizdeki satış tarihi ve fiyatları netleşti.

LUMIX TZ40 modeli firmanın sevilen TZ (Travel Zoom) serisinin son üyesi. 18.1MP çözünürlükte yüksek hassasiyetli MOS yığınlı 1/2.3 inçlik sensör, 20x optik zoom, LEICA DC VARIO-ELMAR 12 katmanlı lens, normal veya dokunmatik otomatik odaklama, 3 inçlik 920 bin noktalı dokunmatik ekran, WiFi, GPS/GLONASS, NFC, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 12MB dahili hafıza, 30 veya 25 kare/saniye hızında Full HD video çekimi şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





LUMIX TZ35 modeli 16.1MP çözünürlükte kamera taşıyan versiyonu olarak dikkat çekiyor. LUMIX TZ40 modeli 1.399 TL, LUMIX TZ35 ise 1.099 TL'lik KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatıyla Nisan ayında satışa çıkacak.









LUMIX FT5 modeli firmanın dayanıklılık sınıfında yer alan son üyesi. 13 metre derinlikte suya, 2 metre yükseklikten düşmeye, -10 derece soğuğa ve 100kg basınca dayanıklı. 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.33 inçlik MOS yığınlı sensör, LEICA DC VARIO-ELMAR 10 katmanlı lens, 4.6x optik zoom, 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekran, WiFi, GPS/GLONASS, NFC, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 10MB dahili hafıza, 30 veya 25 kare/saniye hızında Full HD video çekimi şeklinde özellikleri bulunuyor.





Aynı sınıftaki FT25 ise, 7 metre derinliğe kadar suya, 1,5 metre yükseklikten düşmeye ve eksi 10 derece kadar donmaya dayanıklılık gösteriyor. LUMIX FT5 modeli 1.599 TL, LUMIX FT25 modeli ise 749 TL'lik KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatıyla Nisan ayında piyasaya çıkacak.





LUMIX XS1 modeli gündelik ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış ince bir ürün. 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.33 inçlik CCD sensör, LUMIX DC VARIO 6 katmanlı lens, 14mm kalınlık, 2.7 inçlik 230 bin noktalı LCD ekran, 30 kare/saniye hızında HD video çekimi, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 9MB dahili depolama kapasitesi, 13 farklı filtre ve Yaratıcı Kontrol seçenekleri şeklinde özellikleri bulunuyor.

LUMIX FS50, XS1'e çok yakın bir performansı (Yaratıcı Kontrol filtreleri hariç) biraz daha büyük bir gövdede sunan diğer bir fotoğraf makinesi olarak seride yer alıyor. LUMIX XS1 modeli 439 TL, LUMIX FS50 modeli ise 349 TL'lik KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatıyla Nisan ayında pazarda olacak.





LUMIX SZ9 modeli ise 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.33 inçlik MOS yığınlı sensör, 10x optik zoom, LEICA DC VARIO-ELMAR 9 katmanlı lens, 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekran, WiFi, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 60MB dahili hafıza, 30 veya 25 kare/saniye hızında Full HD video çekimi gibi özelliklere sahip.





Serinin diğer modeli SZ3 ise daha küçük bütçeler için uygun özellikler sunan bir model olarak öne çıkıyor. LUMIX SZ9 modeli 849 TL, LUMIX SZ3 modeli ise 549 TL'lik KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatıyla Nisan ayında raflara çıkacak.





Modellerin ne zaman ve hangi fiyattan pazara sunulacağı açıklanmadı.