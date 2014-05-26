2014 Dünya Kupası başlama vuruşunu beyin kontrollü robotik iskelet yardımıyla felçli birisi gerçekleştirecek

Önümüzdeki ay Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Kupasının heyecanı yavaş yavaş duyulmaya başlarken, turnuvanın başlangıç törenine ilişkin yeni detaylar da duyurulmaya başladı.

Daha önceki turnuvalarda gördüklerimizin aksine farklı bir başlama vuruşuna sahne olacak ilk maçı, felçli genç birinin başlatması planlanıyor. Dünya çapındaki Colorado Üniversitesi, Münih Teknik Üniversitesi ve Duke Üniversitelerinin ortak çalışması olan Tekrar Yürüme Projesi kapsamında geliştirilen beyin kontrollü robotik dış iskelet yardımıyla felçli bireyin sandalyesinden kalkarak turnuvanın başlangıç vuruşunu yapması planlanıyor.

Bireyin kafasına bağlanan kasktaki elektrotların beyin sinyallerini daha rahat algılaması için bireyin kafa yapısına özel olarak 3D yazıcıyla üretilen kaskın yapım aşamasını ve projenin diğer detaylarını haberimizdeki videodan öğrenebilirsiniz.







http://techcrunch.com/2014/05/23/a-paralyzed-brazilian-will-stand-up-and-kick-the-first-world-cup-ball-thanks-to-an-exoskeleton-and-electrode-helmet/?ncid=fb&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=fb&utm_content=FaceBook