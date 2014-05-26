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2014 Dünya Kupası başlama vuruşunu beyin kontrollü robotik iskelet yardımıyla felçli birisi gerçekleştirecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Önümüzdeki ay Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Kupasının heyecanı yavaş yavaş duyulmaya başlarken, turnuvanın başlangıç törenine ilişkin yeni detaylar da duyurulmaya başladı.
Daha önceki turnuvalarda gördüklerimizin aksine farklı bir başlama vuruşuna sahne olacak ilk maçı, felçli genç birinin başlatması planlanıyor. Dünya çapındaki Colorado Üniversitesi, Münih Teknik Üniversitesi ve Duke Üniversitelerinin ortak çalışması olan Tekrar Yürüme Projesi kapsamında geliştirilen beyin kontrollü robotik dış iskelet yardımıyla felçli bireyin sandalyesinden kalkarak turnuvanın başlangıç vuruşunu yapması planlanıyor.
Bireyin kafasına bağlanan kasktaki elektrotların beyin sinyallerini daha rahat algılaması için bireyin kafa yapısına özel olarak 3D yazıcıyla üretilen kaskın yapım aşamasını ve projenin diğer detaylarını haberimizdeki videodan öğrenebilirsiniz.
 


http://techcrunch.com/2014/05/23/a-paralyzed-brazilian-will-stand-up-and-kick-the-first-world-cup-ball-thanks-to-an-exoskeleton-and-electrode-helmet/?ncid=fb&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=fb&utm_content=FaceBook Yorum Yaz
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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
Teknolojinin böyle işlerde kullanılabileceğini unuttuğumuzu sanıyordum. Mükemmel düşünülmüş. Bundan daha mutluluk verici ne olabilir ki o kişi için.
1 Yanıt Yanıtla +15
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deadric 5 yıl The Times
The Times

Her ülke belli miktarda bütçe ayırsa bu sektöre çok iyi olur. Sonuçta Başbakanda aniden felç geçirebilir, simitçi de, işçi de...

Fakat sadece başbakan bu aletten faydalanabilir, işçi veya simitçi değil.
The TimesHer ülke belli miktarda bütçe ayırsa bu sektöre çok iyi olur. Sonuçta Başbakanda aniden felç geçirebilir, simitçi de, işçi de.....
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1 Yanıt Yanıtla +7
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mares626 5 yıl
Böyle haberleri görmek güzel keşke bu tip icatlar daha fazla yaygınlaşsa ve fiyatları daha uygun bir hale gelebilse herkesin bütçesi yeterli olmuyor malesef
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injun 5 yıl
Dünya kupası başlamadan önce bu haberi görmüştüm çok ilgimi çekmişti.Görüntüleri izleyememiştim teşekkürler
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any77 5 yıl
EEG teknolojisi ile zaten 10 yıl önce yapılmış bi şey bu. Yeni değil. Sadece ilk kez böyle dünya kupası başlangıç vuruşu uygulaması yapılmış... Projenin ilk mimari profesör kevin warwick, brain gate projesidir...
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GülleciFaruk 5 yıl
Mükemmel bir duygudur o kişi icin
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BekirTemel 5 yıl
Geleceği tahmin etmemizde yardımcı olacak bir olay
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Virtual Reality 5 yıl BekirTemel
BekirTemel

Geleceği tahmin etmemizde yardımcı olacak bir olay

Gelecek tahmincilerinin kitaplarına ilgi duyar mısınız? Önerebileceğiniz bir kitap var mı?
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GülleciFaruk 5 yıl
Yapılırsa gercekten mükemme olur
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arel.gr 5 yıl
temennilerden ote fiziki gerceklesen girisim.
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ouzqan 5 yıl
Sağlık alanında çok eksik var teknoloji buraya yoğunlaşması lazım .
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kımyasal 5 yıl
Belkide sahadaki yada dunyadaki tum insanlarin duygulanacağı bir sahne olacak.Güzel gelişme,her teknolojik gelişmenin kòtü amaçlar için kullanilabileceği paranoyasi ruhumuzu kòreltti.
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matmuhendisi 5 yıl
Güzel olmus
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The Times 5 yıl
Her ülke belli miktarda bütçe ayırsa bu sektöre çok iyi olur. Sonuçta Başbakanda aniden felç geçirebilir, simitçi de, işçi de...
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deadric 5 yıl The Times
The Times

Her ülke belli miktarda bütçe ayırsa bu sektöre çok iyi olur. Sonuçta Başbakanda aniden felç geçirebilir, simitçi de, işçi de...

Fakat sadece başbakan bu aletten faydalanabilir, işçi veya simitçi değil.
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