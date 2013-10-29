2014'e kadar Retina iPad Mini satın almak kolay olmayacak

Çıkıp çıkmayacağı son güne kadar belirsizliğini koruyan Retina iPad Mini, tanıtıltı tanıtılmasına ancak ne zaman satışa sunulacağı tam olarak netleşmiş değil.Gelen son bilgilere göre Apple'ın bu tarihi netleştirememesinin en büyük sebebi ise Retina iPad Mini'nin düşük hacimli üretimi.

İş dünyasının önemli araştırma şirketlerinin başında gelen IHS iSuppli'nin tablet ve görüntüleme cihazlarından sorumlu analistlerinden olan Rhoda Alexander, Retina iPad Mini'nin üretim kapasitesinin talebi karşılayacak seviyeye hala ulaşmadığını ve pazar için anlamlı üretim kapasitesinin ancak 2014'ün ilk çeyreğiyle birlikte başlayacağını söyledi.

Uzmanlara göre Retina iPad Mini'nin üretimindeki sıkıntının temel kaynağı Retina Ekran'ların üretilmesi. Apple ve iş ortakları, her ne kadar 9.7 inçte 2048x1536 çözünürlüğündeki ekranları üretmekte olsa da aynı çözünürlükte 7.9 inçlik panel üretimi için, üretimdeki prosesleri tekrardan ele alması gerekiyor. Bu da Retina iPad Mini'nin üretimini ilk döneminde çok daha düşük hacimlerde kalmasına sebep oluyor.

Hatırlanacağı gibi Rhoda Alexander gibi Apple'a yakınlığıyla bilinen KGI Securities analistlerinden Ming Chi Kuo da Apple'ın 4.çeyrek içerisinde ancak 2,2 milyon adet Retina iPad Mini üretimi gerçekleştirebileceğini dile getirmişti.

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