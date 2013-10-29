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2014'e kadar Retina iPad Mini satın almak kolay olmayacak

5 yıl
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20
iPad
Shady
Haber Editörü
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2014'e kadar Retina iPad Mini satın almak kolay olmayacak
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Çıkıp çıkmayacağı son güne kadar belirsizliğini koruyan Retina iPad Mini, tanıtıltı tanıtılmasına ancak ne zaman satışa sunulacağı tam olarak netleşmiş değil.Gelen son bilgilere göre Apple'ın bu tarihi netleştirememesinin en büyük sebebi ise Retina iPad Mini'nin düşük hacimli üretimi.

İş dünyasının önemli araştırma şirketlerinin başında gelen IHS iSuppli'nin tablet ve görüntüleme cihazlarından sorumlu analistlerinden olan Rhoda Alexander, Retina iPad Mini'nin üretim kapasitesinin talebi karşılayacak seviyeye hala ulaşmadığını ve pazar için anlamlı üretim kapasitesinin ancak 2014'ün ilk çeyreğiyle birlikte başlayacağını söyledi.

Uzmanlara göre Retina iPad Mini'nin üretimindeki sıkıntının temel kaynağı Retina Ekran'ların üretilmesi. Apple ve iş ortakları, her ne kadar 9.7 inçte 2048x1536 çözünürlüğündeki ekranları üretmekte olsa da aynı çözünürlükte 7.9 inçlik panel üretimi için, üretimdeki prosesleri tekrardan ele alması gerekiyor. Bu da Retina iPad Mini'nin üretimini ilk döneminde çok daha düşük hacimlerde kalmasına sebep oluyor.

Hatırlanacağı gibi Rhoda Alexander gibi Apple'a yakınlığıyla bilinen KGI Securities analistlerinden Ming Chi Kuo da Apple'ın 4.çeyrek içerisinde ancak 2,2 milyon adet Retina iPad Mini üretimi gerçekleştirebileceğini dile getirmişti.

Yeni Retina iPad Mini ile ilgili hazırladığımız haberimize buradan ulaşabilirsiniz


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okan_cehapelioglu 5 yıl
2014 de hacimli üretceksen neden şimdi tanıtıyosun bu apple'da tam cakal ha
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Nokia Specialist 5 yıl Shady
Glance e yeni özellikler eklendi 4gun önce siz hala elma haberi yapıyorsunuz
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LilTunechi 5 yıl
Bulunaa zaten çıkmaz
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Trecc11 5 yıl
almak istediğim bir cihaz, çıkar çıkmaz alma gibi bir acelem yok fakat çok geç gelirse ipad air e yönelirim artık :)
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SystemApps 5 yıl
napak yani? sanırım donanım haber apple markasının attığı tüm tweetleri haber yapıyor.
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Nerevarine 5 yıl SystemApps
SystemApps

napak yani? sanırım donanım haber apple markasının attığı tüm tweetleri haber yapıyor.

Yorum yapmamak gibi bir şeyler yapabilirsin.


Neyse az üretildi diye kimse almaz herkes iPad Air'e yönelir.


edit: Düzeltme.
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Crimson 5 yıl
hastayım şu haber başlıklarına...
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Lion 5 yıl
Çıktığı gün almayı düşünüyorum
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WaywardSon 5 yıl
Uretiminin zor oldugunu apple kabul etti mi peki?

Aylar once bir analistin ongorusuydu da bu...
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TempleJoker 5 yıl
Şimdi bu retina ekranlı ipad mini lkardeşi gibi uygun fiyatlı mı olucak? Yoksa eski ipad mininin f/p oranı güzel
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cengizhan1903 5 yıl
Kapiş kapiş gitcek varya bende benim 4.nesili satip miniye geccem
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Jack Rabbit Slims 5 yıl
Mini fiyatı uygun, retina modeliyle tam f/p ürünü oldu resmen. Hiç ihtiyacım olmamasına rağmen beni bile cezbediyor, ama almayacağım.
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Brky 5 yıl
Öyle bişey yok. Yine insanlar beklesin, çıkınca hücum etsin diye kurgulanmış bi oyun. Bi elma akıllı zaten.
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