2015 yılında ülkemizde Google’da en çok ne arandı?

Haber Müdürü
Her yıl en çok aranan kelimeleri paylaşan Google bu yıl da 2015’in en’lerini kamuoyuna sundu. Küresel ölçekte yılın en çok arananları listesinde bu yıl zirveyi 897 Milyon’dan fazla arama sorgusu ile Paris saldırıları aldı. İkinci sırada ise 155 Milyon’dan fazla arama ile Yıldız Savaşları’nın yeni filmi geliyor. Kızıl Gezegen Mars’ta su bulunması da 10 Milyon arama ile en çok sorgulananlardan oldu. Kullanıcılar Kızıl Gezegen’de yaşam var mı? Sorusuna cevap bulmaya çalıştı.
Bunun dışında Rugby Dünya Kupası, Tahtta en uzun süre kalan Kraliçe olarak 2. Elizabeth, Volkswagen Emisyon skandalı, Göçmen Krizi, Aslan Cecil, Kadınlar Dünya Kupası, İran nükleer anlaşması en çok sorgulanan içeriklerden oldu.
Türk Halkı 2015'te Google'da En Çok Ne Aradı?
Türkiye’den yapılan arama sonuçlarında ise kategorilere göre en çok gerçekleştirilen 10 sorgu şu şekilde verilmiş:
Türkiye’de Yükselen Aramalar - İsimler
- Özgecan Aslan
- Hande Erçel
- Mutlu Kaya
- Seren Şirince
- Ankaralı Namık
- Zeki Alasya
- Demba Ba
- Elçin Sangu
- Erol Büyükburç
- Sertaç Boztepe
Türkiye’de Yükselen Genel Aramalar
- Seçim Sonuçları
- LYS Sonuçları
- Charlie Hebdo
- FIFA 16
- Elbise ne renk? (mavi mi siyah mı?)
- Saatler ne zaman geri alınacak?
- Koalisyon
- Suruç
- Domuz Gribi Belirtileri
- TEOG
Türkiye’de Yükselen Arama - Şarkılar
- Bangır Bangır - Gülşen
- Gül Rengi - Mustafa Ceceli
- Yıllarım Gitti - Ferhat Göçer
- Sen - Koray Avcı
- Gel - Mabel Matiz
- İstersen - Buray
- Balım - Serdar Ortaç
- Olan Var Olmayan Var - Beyza Durmaz
- Gölge - Demet Akalın
- İlle de Aşk - Mustafa Ceceli
Türkiye’de Yükselen Arama - Diziler
- Kiralık Aşk
- Poyraz Karayel
- Çilek Kokusu
- Aşk Yeniden
- Güneşin Kızları
- Acil Aşk Aranıyor
- İnadına Aşk
- Kırgın Çiçekler
- Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Kara Ekmek
Türkiye’de Yükselen Arama - TV Programları
- Survivor All Star
- İşte Benim Stilim
- Nursel’in Mutfağı
- Harika Kanatlar
- Evleneceksen Gel
- Ütopya
- Miss Turkey
- Rising Star
- Arda'nın Mutfağı
En Popüler 10 Tüketici Elektroniği Ürünü
- iPhone 6S
- Samsung Galaxy S6
- Apple Watch
- iPad Pro
- LG G4
- Samsung Galaxy Note 5
- Samsung Galaxy J5
- HTC One M9
- Nexus 6P
- Surface Pro 4
https://www.google.com/trends/story/2015_GLOBAL Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1.iPhone 6S
Umarım seneye 9 milyara çıkarda gene satar sömürsünler sizi ...
O gün geldiğinde kimse size zengin diye bakmayacak keriz diye bakacak...
(Bu dediklerimi sadece iphone 6s olupta bir tarifesi, dk'sı olmayan habire interneti paylaş diyen 16gblılara yazdım diğerleri üstüne alınmasın)