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2015 yılında ülkemizde Google’da en çok ne arandı?

Google 2015 yılında en çok aranan kelimeleri paylaştı. Ülkemize özel olarak paylaşılan listede en çok seçim sonuçlarını aradığımız görülüyor. İşte en çok aranan şarkılardan, tv programına kadar o list
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Her yıl en çok aranan kelimeleri paylaşan Google bu yıl da 2015’in en’lerini kamuoyuna sundu. Küresel ölçekte yılın en çok arananları listesinde bu yıl zirveyi 897 Milyon’dan fazla arama sorgusu ile Paris saldırıları aldı. İkinci sırada ise 155 Milyon’dan fazla arama ile Yıldız Savaşları’nın yeni filmi geliyor. Kızıl Gezegen Mars’ta su bulunması da 10 Milyon arama ile en çok sorgulananlardan oldu. Kullanıcılar Kızıl Gezegen’de yaşam var mı? Sorusuna cevap bulmaya çalıştı.
2015 yılında ülkemizde Google’da en çok ne arandı?
 

Bunun dışında Rugby Dünya Kupası, Tahtta en uzun süre kalan Kraliçe olarak 2. Elizabeth, Volkswagen Emisyon skandalı, Göçmen Krizi, Aslan Cecil, Kadınlar Dünya Kupası, İran nükleer anlaşması en çok sorgulanan içeriklerden oldu.

Türk Halkı 2015'te Google'da En Çok Ne Aradı?

Türkiye’den yapılan arama sonuçlarında ise kategorilere göre en çok gerçekleştirilen 10 sorgu şu şekilde verilmiş:

Türkiye’de Yükselen Aramalar - İsimler
  1. Özgecan Aslan
  2. Hande Erçel
  3. Mutlu Kaya
  4. Seren Şirince
  5. Ankaralı Namık
  6. Zeki Alasya
  7. Demba Ba
  8. Elçin Sangu
  9. Erol Büyükburç
  10. Sertaç Boztepe

Türkiye’de Yükselen Genel Aramalar
  1. Seçim Sonuçları
  2. LYS Sonuçları
  3. Charlie Hebdo
  4. FIFA 16

2015 yılında ülkemizde Google’da en çok ne arandı?
  1. Elbise ne renk? (mavi mi siyah mı?)
  2. Saatler ne zaman geri alınacak?
  3. Koalisyon
  4. Suruç
  5. Domuz Gribi Belirtileri
  6. TEOG

Türkiye’de Yükselen Arama - Şarkılar
  1. Bangır Bangır - Gülşen
  2. Gül Rengi - Mustafa Ceceli
  3. Yıllarım Gitti - Ferhat Göçer
  4. Sen - Koray Avcı
  5. Gel - Mabel Matiz
  6. İstersen - Buray
  7. Balım - Serdar Ortaç
  8. Olan Var Olmayan Var - Beyza Durmaz
  9. Gölge - Demet Akalın
  10. İlle de Aşk - Mustafa Ceceli

Türkiye’de Yükselen Arama - Diziler
  1. Kiralık Aşk
  2. Poyraz Karayel
  3. Çilek Kokusu
  4. Aşk Yeniden
  5. Güneşin Kızları
  6. Acil Aşk Aranıyor
  7. İnadına Aşk
  8. Kırgın Çiçekler
  9. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  10. Kara Ekmek

Türkiye’de Yükselen Arama - TV Programları
  1. Survivor All Star
  2. İşte Benim Stilim
  3. Nursel’in Mutfağı
  4. Harika Kanatlar
  5. Evleneceksen Gel
  6. Ütopya
  7. Miss Turkey
  8. Rising Star
  9. Arda'nın Mutfağı 

En Popüler 10 Tüketici Elektroniği Ürünü 
  1. iPhone 6S
  2. Samsung Galaxy S6
  3. Apple Watch
  4. iPad Pro
  5. LG G4
  6. Samsung Galaxy Note 5
  7. Samsung Galaxy J5
  8. HTC One M9
  9. Nexus 6P
  10. Surface Pro 4


https://www.google.com/trends/story/2015_GLOBAL Yorum Yaz
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metalman133 3 yıl en beğenilen
sanırım +18 şeylerin hepsini eledikten sonra kalanları yayınlıyorlar
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Crashlone 3 yıl
En Popüler 10 Tüketici Elektroniği Ürünü
1.iPhone 6S

Umarım seneye 9 milyara çıkarda gene satar sömürsünler sizi ...
O gün geldiğinde kimse size zengin diye bakmayacak keriz diye bakacak...
(Bu dediklerimi sadece iphone 6s olupta bir tarifesi, dk'sı olmayan habire interneti paylaş diyen 16gblılara yazdım diğerleri üstüne alınmasın)
En Popüler 10 Tüketici Elektroniği Ürünü1.iPhone 6SUmarım seneye 9 milyara çıkarda gene satar sömürsünler sizi ...O gün geldiğinde kimse ...
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Yanıtla +23
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ssbrutality 3 yıl
Koyunlar Bunlarımı Aramış..
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taner_bnz 3 yıl
Volkswagen olayı yılın sonlarında patlak vermesine rağmen listeye girmiş artık ne kadar tepki aldıysa
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Aranan şarkıları gorunce utandım la
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BLacKeLDiaBLo 3 yıl
Aranan isimlerde tanıdığım Zeki Alasya, Demba Ba ve Erol Büyükburç... Diğerlerinin hiç adını,sanını duymadım. Onlar kim ki?
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TrMhMt 3 yıl
O degilde su en cok aranan sarkilar nelermis diye Youtub'da izledim. Arkadas ulkede sarki diye dinlediginiz seyin hayavant bahecesindeki hipopotamin videosundaki cikardigi sesten hic bir farki yok.



Nasil bir erozyondur? Nasil bir bitistir bu arkadas?
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Ryan Oreily 3 yıl
Dizilere bak 4ünde aşk kelimesi var


Cahil millet deyincede hakaret ediyosun diyolar.
Belli işte ne mal olduğu ülkenin.
En çok aranan dizi kiralık aşk, en çok aranan ürün 6s
Durmak yok yola devam
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Pi 3 yıl
Yav ne sacma sapan milletiz
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RevivaL 3 yıl
Wv amblemi koymuşsunuz ama Wv ile ilgili haber yok
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orithyia 3 yıl
elbise ne renk ahha
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kadirirdem 3 yıl
@metalman133 un de dediği gibi bence de +18 şeyleri eledikten sonraki şeyler bunlar...
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ssbrutality 3 yıl
Koyunlar Bunlarımı Aramış..
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emre1393 3 yıl
Görünen köy kılavuz istemez
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Seyrim 3 yıl
Ne cahil bir toplumuz.. Aradıklarımıza bak..
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