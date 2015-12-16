2015 yılında ülkemizde Google’da en çok ne arandı?

Her yıl en çok aranan kelimeleri paylaşan Google bu yıl da 2015’in en’lerini kamuoyuna sundu. Küresel ölçekte yılın en çok arananları listesinde bu yıl zirveyi 897 Milyon’dan fazla arama sorgusu ile Paris saldırıları aldı. İkinci sırada ise 155 Milyon’dan fazla arama ile Yıldız Savaşları’nın yeni filmi geliyor. Kızıl Gezegen Mars’ta su bulunması da 10 Milyon arama ile en çok sorgulananlardan oldu. Kullanıcılar Kızıl Gezegen’de yaşam var mı? Sorusuna cevap bulmaya çalıştı.

Özgecan Aslan Hande Erçel Mutlu Kaya Seren Şirince Ankaralı Namık Zeki Alasya Demba Ba Elçin Sangu Erol Büyükburç Sertaç Boztepe





Türkiye’de Yükselen Genel Aramalar

Seçim Sonuçları LYS Sonuçları Charlie Hebdo FIFA 16





Elbise ne renk? (mavi mi siyah mı?) Saatler ne zaman geri alınacak? Koalisyon Suruç Domuz Gribi Belirtileri TEOG





Türkiye’de Yükselen Arama - Şarkılar

Bangır Bangır - Gülşen Gül Rengi - Mustafa Ceceli Yıllarım Gitti - Ferhat Göçer Sen - Koray Avcı Gel - Mabel Matiz İstersen - Buray Balım - Serdar Ortaç Olan Var Olmayan Var - Beyza Durmaz Gölge - Demet Akalın İlle de Aşk - Mustafa Ceceli



Türkiye’de Yükselen Arama - Diziler

Kiralık Aşk Poyraz Karayel Çilek Kokusu Aşk Yeniden Güneşin Kızları Acil Aşk Aranıyor İnadına Aşk Kırgın Çiçekler Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kara Ekmek





Türkiye’de Yükselen Arama - TV Programları

Survivor All Star İşte Benim Stilim Nursel’in Mutfağı Harika Kanatlar Evleneceksen Gel Ütopya Miss Turkey Rising Star Arda'nın Mutfağı





En Popüler 10 Tüketici Elektroniği Ürünü iPhone 6S Samsung Galaxy S6 Apple Watch iPad Pro LG G4 Samsung Galaxy Note 5 Samsung Galaxy J5 HTC One M9 Nexus 6P Surface Pro 4



https://www.google.com/trends/story/2015_GLOBAL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bunun dışında Rugby Dünya Kupası, Tahtta en uzun süre kalan Kraliçe olarak 2. Elizabeth, Volkswagen Emisyon skandalı, Göçmen Krizi, Aslan Cecil, Kadınlar Dünya Kupası, İran nükleer anlaşması en çok sorgulanan içeriklerden oldu.Türkiye’den yapılan arama sonuçlarında ise kategorilere göre en çok gerçekleştirilen 10 sorgu şu şekilde verilmiş: