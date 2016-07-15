2016 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı

Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, bu yıl 68. kez sahiplerini bulacak. 18 Eylül'de düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak olan 68.Emmy Ödülleri için yarışacak adaylar dün düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Bu yıl en çok adaylık kazanan dizi, tam 23 dalda Emmy'e aday gösterilen Game of Thrones oldu. HBO'nun popüler dizisini, 22 dalda Emmy'e aday gösterilen American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson ve 18 dalda adaylık kazanan Fargo izledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adaylar arasında hem sevindirici sürprizler hem de şaşırtan eksikler vardı.

The Walking Dead, The Leftovers, Penny Dreadful ve Daredevil gibi fantastik öğeler taşıyan diziler bir kez daha Televizyon Akademisi tarafından göz ardı edildi. Bunun yanı sıra Orange is the New Black ve The Good Wife gibi bu güne kadar Emmy'lerde adını sıkça duyduğumuz bazı diziler de bu yıl adaylık alamadılar.

Adaylıklar konusunda bu yılın en dikkat çekici çıkışını The Americans yaptı. İlk üç sezonu ile televizyon eleştirmenlerinin beğenisini kazanmasına rağmen bir türlü ana dallarda Emmy adaylığı alamayan The Americans, bu yıl şeytanın bacağını kırdı ve başta en iyi dizi (drama), en iyi erkek oyuncu (drama) ve en iyi kadın oyuncu (drama) olmak üzere tam 5 dalda Emmy adaylığı kazandı. 68.Emmy Ödülleri'nin aday listesi şu şekilde:

En İyi Drama

The Americans

Better Call Saul

Downton Abbey

Game of Thrones

Homeland

House of Cards

Mr Robot



En İyi Erkek Oyuncu / Drama

Kyle Chandler, Bloodline

Rami Malek, Mr Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Kevin Spacey, House of Cards



En İyi Kadın Oyuncu / Drama

Claire Danes, Homeland

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Taraji P Henson, Empire

Tatiana Maslany, Orphan Black

Keri Russell, The Americans

Robin Wright, House of Cards



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama

Maggie Smith, Downton Abbey

Lena Headey, Game of Thrones

Emilia Clarke, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Maura Tierney, The Affair

Constance Zimmer, UnREAL



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama

Jonathan Banks, Better Call Saul

Ben Mendelsohn, Bloodline

Peter Dinklage, Game of Thrones

Kit Harington, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Jon Voight, Ray Donovan



En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Drama

Laurie Metcalf, Horace and Pete

Molly Parker, House of Cards

Ellen Burstyn, House of Cards

Allison Janney, Masters of Sex

Margo Martindale, The Americans

Carrie Preston, The Good Wife



En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Drama

Max von Sydow, Game of Thrones

Reg E. Cathey, House of Cards

Mahershala Ali, House of Cards

Paul Sparks, House of Cards

Hank Azaria, Ray Donovan

Michael J. Fox, The Good Wife



Tam Boyutta Gör

En İyi Komedi

black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Transparent

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep



En İyi Kadın Oyuncu / Komedi

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Laurie Metcalfe, Getting On

Tracee Ellis Ross, black-ish

Amy Schumer, Inside Amy Schumer

Lily Tomlin, Grace and Frankie



En İyi Erkek Oyuncu / Komedi

Anthony Anderson, black-ish

Aziz Ansari, Masters of None

Will Forte, The Last Man on Earth

William H Macy, Shameless

Thomas Middleditch, Silicon Valley

Jeffrey Tambor, Transparent



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi

Niecy Nash, Getting On

Kate McKinnon, SNL

Gaby Hoffmann, Transparent

Allison Janney, Mom

Judith Light, Transparent

Anna Chlumsky, Veep



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi

Louie Anderson, Baskets

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Keegan-Michael Key, Key & Peele

Ty Burrell, Modern Family

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Tony Hale, Veep

Matt Walsh, Veep



En İyi Konuk Kadın Oyuncu / Komedi

Tina Fey & Amy Poehler, Saturday Night Live

Melissa McCarthy, Saturday Night Live

Amy Schumer, Saturday Night Live

Christine Baranski, The Big Bang Theory

Laurie Metcalf, The Big Bang Theory

Melora Hardin, Transparent



En İyi Konuk Erkek Oyuncu / Komedi

Bob Newhart, The Big Bang Theory

Tracy Morgan, Saturday Night Live

Larry David, Saturday Night Live

Bradley Whitford, Transparent

Martin Mull, Veep

Peter MacNicol, Veep



En İyi TV Filmi

A Very Murray Christmas

All the Way

Confirmation

Luther

Sherlock: The Abominable Bride black-ishMaster of NoneModern FamilySilicon ValleyTransparentUnbreakable Kimmy SchmidtVeepEllie Kemper, Unbreakable Kimmy SchmidtJulia Louis-Dreyfus, VeepLaurie Metcalfe, Getting OnTracee Ellis Ross, black-ishAmy Schumer, Inside Amy SchumerLily Tomlin, Grace and FrankieAnthony Anderson, black-ishAziz Ansari, Masters of NoneWill Forte, The Last Man on EarthWilliam H Macy, ShamelessThomas Middleditch, Silicon ValleyJeffrey Tambor, TransparentNiecy Nash, Getting OnKate McKinnon, SNLGaby Hoffmann, TransparentAllison Janney, MomJudith Light, TransparentAnna Chlumsky, VeepLouie Anderson, BasketsAndre Braugher, Brooklyn Nine-NineKeegan-Michael Key, Key & PeeleTy Burrell, Modern FamilyTituss Burgess, Unbreakable Kimmy SchmidtTony Hale, VeepMatt Walsh, VeepTina Fey & Amy Poehler, Saturday Night LiveMelissa McCarthy, Saturday Night LiveAmy Schumer, Saturday Night LiveChristine Baranski, The Big Bang TheoryLaurie Metcalf, The Big Bang TheoryMelora Hardin, TransparentBob Newhart, The Big Bang TheoryTracy Morgan, Saturday Night LiveLarry David, Saturday Night LiveBradley Whitford, TransparentMartin Mull, VeepPeter MacNicol, VeepA Very Murray ChristmasAll the WayConfirmationLutherSherlock: The Abominable Bride



Tam Boyutta Gör

En İyi Mini Dizi

American Crime

Fargo

The Night Manager

The People v. OJ Simpson

Roots



En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Kirsten Dunst, Fargo

Felicity Huffman, American Crime

Audra McDonald, Billie Holiday: Lady Day at Emerson’s Bar & Grill

Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson

Lili Taylor, American Crime

Kerry Washington, Confirmation



En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Bryan Cranston, All The Way

Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Abominable Bride

Idris Elba, Luther

Cuba Gooding Jr, The People v. O.J. Simpson

Tom Hiddleston, The Night Manager

Courtney B. Vance, The People v. O.J. Simpson



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Melissa Leo, All The Way

Regina King, American Crime

Sarah Paulson, American Horror Story: Hotel

Kathy Bates, American Horror Story: Hotel

Jean Smart, Fargo

Olivia Colman, The Night Manager



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Jesse Plemons, Fargo

Bokeem Woodbine, Fargo

Hugh Laurie, The Night Manager

Sterling K. Brown, The People v. O.J. Simpson

David Schwimmer, The People v. O.J. Simpson

John Travolta, The People v. O.J. Simpson American CrimeFargoThe Night ManagerThe People v. OJ SimpsonRootsKirsten Dunst, FargoFelicity Huffman, American CrimeAudra McDonald, Billie Holiday: Lady Day at Emerson’s Bar & GrillSarah Paulson, The People v. O.J. SimpsonLili Taylor, American CrimeKerry Washington, ConfirmationBryan Cranston, All The WayBenedict Cumberbatch, Sherlock: The Abominable BrideIdris Elba, LutherCuba Gooding Jr, The People v. O.J. SimpsonTom Hiddleston, The Night ManagerCourtney B. Vance, The People v. O.J. SimpsonMelissa Leo, All The WayRegina King, American CrimeSarah Paulson, American Horror Story: HotelKathy Bates, American Horror Story: HotelJean Smart, FargoOlivia Colman, The Night ManagerJesse Plemons, FargoBokeem Woodbine, FargoHugh Laurie, The Night ManagerSterling K. Brown, The People v. O.J. SimpsonDavid Schwimmer, The People v. O.J. SimpsonJohn Travolta, The People v. O.J. Simpson