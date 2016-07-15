2016 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı

Haber Editörü
Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, bu yıl 68. kez sahiplerini bulacak. 18 Eylül'de düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak olan 68.Emmy Ödülleri için yarışacak adaylar dün düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.
Bu yıl en çok adaylık kazanan dizi, tam 23 dalda Emmy'e aday gösterilen Game of Thrones oldu. HBO'nun popüler dizisini, 22 dalda Emmy'e aday gösterilen American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson ve 18 dalda adaylık kazanan Fargo izledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adaylar arasında hem sevindirici sürprizler hem de şaşırtan eksikler vardı.
The Walking Dead, The Leftovers, Penny Dreadful ve Daredevil gibi fantastik öğeler taşıyan diziler bir kez daha Televizyon Akademisi tarafından göz ardı edildi. Bunun yanı sıra Orange is the New Black ve The Good Wife gibi bu güne kadar Emmy'lerde adını sıkça duyduğumuz bazı diziler de bu yıl adaylık alamadılar.
Adaylıklar konusunda bu yılın en dikkat çekici çıkışını The Americans yaptı. İlk üç sezonu ile televizyon eleştirmenlerinin beğenisini kazanmasına rağmen bir türlü ana dallarda Emmy adaylığı alamayan The Americans, bu yıl şeytanın bacağını kırdı ve başta en iyi dizi (drama), en iyi erkek oyuncu (drama) ve en iyi kadın oyuncu (drama) olmak üzere tam 5 dalda Emmy adaylığı kazandı. 68.Emmy Ödülleri'nin aday listesi şu şekilde:
En İyi Drama
The Americans
Better Call Saul
Downton Abbey
Game of Thrones
Homeland
House of Cards
Mr Robot
En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Kyle Chandler, Bloodline
Rami Malek, Mr Robot
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Matthew Rhys, The Americans
Liev Schreiber, Ray Donovan
Kevin Spacey, House of Cards
En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Claire Danes, Homeland
Viola Davis, How to Get Away With Murder
Taraji P Henson, Empire
Tatiana Maslany, Orphan Black
Keri Russell, The Americans
Robin Wright, House of Cards
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama
Maggie Smith, Downton Abbey
Lena Headey, Game of Thrones
Emilia Clarke, Game of Thrones
Maisie Williams, Game of Thrones
Maura Tierney, The Affair
Constance Zimmer, UnREAL
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama
Jonathan Banks, Better Call Saul
Ben Mendelsohn, Bloodline
Peter Dinklage, Game of Thrones
Kit Harington, Game of Thrones
Michael Kelly, House of Cards
Jon Voight, Ray Donovan
En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Drama
Laurie Metcalf, Horace and Pete
Molly Parker, House of Cards
Ellen Burstyn, House of Cards
Allison Janney, Masters of Sex
Margo Martindale, The Americans
Carrie Preston, The Good Wife
En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Drama
Max von Sydow, Game of Thrones
Reg E. Cathey, House of Cards
Mahershala Ali, House of Cards
Paul Sparks, House of Cards
Hank Azaria, Ray Donovan
Michael J. Fox, The Good Wife
The Americans
Better Call Saul
Downton Abbey
Game of Thrones
Homeland
House of Cards
Mr Robot
En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Kyle Chandler, Bloodline
Rami Malek, Mr Robot
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Matthew Rhys, The Americans
Liev Schreiber, Ray Donovan
Kevin Spacey, House of Cards
En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Claire Danes, Homeland
Viola Davis, How to Get Away With Murder
Taraji P Henson, Empire
Tatiana Maslany, Orphan Black
Keri Russell, The Americans
Robin Wright, House of Cards
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama
Maggie Smith, Downton Abbey
Lena Headey, Game of Thrones
Emilia Clarke, Game of Thrones
Maisie Williams, Game of Thrones
Maura Tierney, The Affair
Constance Zimmer, UnREAL
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama
Jonathan Banks, Better Call Saul
Ben Mendelsohn, Bloodline
Peter Dinklage, Game of Thrones
Kit Harington, Game of Thrones
Michael Kelly, House of Cards
Jon Voight, Ray Donovan
En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Drama
Laurie Metcalf, Horace and Pete
Molly Parker, House of Cards
Ellen Burstyn, House of Cards
Allison Janney, Masters of Sex
Margo Martindale, The Americans
Carrie Preston, The Good Wife
En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Drama
Max von Sydow, Game of Thrones
Reg E. Cathey, House of Cards
Mahershala Ali, House of Cards
Paul Sparks, House of Cards
Hank Azaria, Ray Donovan
Michael J. Fox, The Good Wife
En İyi Komedi
black-ish
Master of None
Modern Family
Silicon Valley
Transparent
Unbreakable Kimmy Schmidt
Veep
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi
Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt
Julia Louis-Dreyfus, Veep
Laurie Metcalfe, Getting On
Tracee Ellis Ross, black-ish
Amy Schumer, Inside Amy Schumer
Lily Tomlin, Grace and Frankie
En İyi Erkek Oyuncu / Komedi
Anthony Anderson, black-ish
Aziz Ansari, Masters of None
Will Forte, The Last Man on Earth
William H Macy, Shameless
Thomas Middleditch, Silicon Valley
Jeffrey Tambor, Transparent
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi
Niecy Nash, Getting On
Kate McKinnon, SNL
Gaby Hoffmann, Transparent
Allison Janney, Mom
Judith Light, Transparent
Anna Chlumsky, Veep
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi
Louie Anderson, Baskets
Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine
Keegan-Michael Key, Key & Peele
Ty Burrell, Modern Family
Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt
Tony Hale, Veep
Matt Walsh, Veep
En İyi Konuk Kadın Oyuncu / Komedi
Tina Fey & Amy Poehler, Saturday Night Live
Melissa McCarthy, Saturday Night Live
Amy Schumer, Saturday Night Live
Christine Baranski, The Big Bang Theory
Laurie Metcalf, The Big Bang Theory
Melora Hardin, Transparent
En İyi Konuk Erkek Oyuncu / Komedi
Bob Newhart, The Big Bang Theory
Tracy Morgan, Saturday Night Live
Larry David, Saturday Night Live
Bradley Whitford, Transparent
Martin Mull, Veep
Peter MacNicol, Veep
En İyi TV Filmi
A Very Murray Christmas
All the Way
Confirmation
Luther
Sherlock: The Abominable Bride
En İyi Mini Dizi
American Crime
Fargo
The Night Manager
The People v. OJ Simpson
Roots
En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Kirsten Dunst, Fargo
Felicity Huffman, American Crime
Audra McDonald, Billie Holiday: Lady Day at Emerson’s Bar & Grill
Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson
Lili Taylor, American Crime
Kerry Washington, Confirmation
En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Bryan Cranston, All The Way
Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Abominable Bride
Idris Elba, Luther
Cuba Gooding Jr, The People v. O.J. Simpson
Tom Hiddleston, The Night Manager
Courtney B. Vance, The People v. O.J. Simpson
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Melissa Leo, All The Way
Regina King, American Crime
Sarah Paulson, American Horror Story: Hotel
Kathy Bates, American Horror Story: Hotel
Jean Smart, Fargo
Olivia Colman, The Night Manager
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Jesse Plemons, Fargo
Bokeem Woodbine, Fargo
Hugh Laurie, The Night Manager
Sterling K. Brown, The People v. O.J. Simpson
David Schwimmer, The People v. O.J. Simpson
John Travolta, The People v. O.J. Simpson
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Matthew Rhys-Kevin Spacey (diğer adaylarda sevdiğim aktörler üzülmem ama bu ikisinden biri alırsa daha güzel olur benim açımdan )
Kadında da Keri Russell Robin Wright ve Tatiana üçlüsünden biri alır umarım en iyi kadın ve erkek kategorisini
Game Of Thrones da efekt/kostüm dışında bana göre hiç bir ödülü haketmiyor ama ödüle boğacaklar kesin
olmaması normal
senin buna şasırman garip
olması hata olurdu zaten. bu sene doğru duzgun gülmedim bile tbbt'de
En iyi dramayı kesin alır.
En iyi yardımcı erkek oyuncuyu kesin alır. Özellikle 9. bölümdeki savaş sahneleriyle Kit Harington sonuna kadar haketti.
En iyi yardımcı kadın oyuncuyu da bence alır. Özellikle son bölümdeki performansıyla Cercei karakterini oynayan Lena Headey'de kesin alır diye düşünüyorum. Son bölümle birlikte Cercei diziye resmen damgasını vurdu zaten.
En iyi erkek konuk oyuncu da emin değilim ama Three Eyed Raven karakterini oynayan Max von Sydow'da rolünün hakkını çok iyi verdi bu sezon. Dizinin konusuyla ilgili en önemli ve en merak edilen sahneleri bu adam sayesinde izledik bu sezon.