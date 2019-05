2016 yılında torrent üzerinden en çok indirilen diziler belli oldu

Çekimleri haftalar süren ve yayınlanan her yeni bölümüyle büyük ses getiren popüler diziler dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşmayı başarıyor. Yurt dışında olduğu gibi ülkemizdeki kullanıcıların da büyük bir çoğunluğu izledikleri dizilerin bölümlerine ya da yeni takip etmeye başlayacakları yapımlara genellikle korsan platformlardan ulaşıyorlar.

Her sene olduğu gibi bu yıl da torrent sitelerinden en çok indirilen dizileri yayınlayan TorrentFreak’in listesinde bir numara yine değişmedi. Açıklamaya göre son 5 yılın en çok ilgi gören ismi "Game of Thrones" geleneği bozmadı ve 2016'nın da lideri oldu. Açıklanan bilgilere göre sezon finalinin yayınlanmasıyla birlikte aynı anda 350 bin kişinin bu bölümü paylaştığı belirtiliyor.

Listenin iki numarasında son dönemde giderek gözden düşmeye devam eden "The Walking Dead" gelirken, onun hemen arkasında ise ilk sezonuyla karşımıza gelen HBO'nun bilim kurgu türündeki dizisi "Westworld" yer alıyor. Birçok ödüle layık görülen "The Big Bang Theory" ve Amazon'un efsane yapımı "The Grand Tour" da listede dikkat çeken isimler arasında.

İşte 2016 yılında korsan yollarla en çok indirilen 10 dizi:

Game of Thrones The Walking Dead Westworld The Flash Arrow The Big Bang Theory Vikings Lucifer Suits The Grand Tour