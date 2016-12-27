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2016 yılında torrent üzerinden en çok indirilen diziler belli oldu

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen popüler diziler korsan içerik barındıran platformlarda da büyük ilgi görüyor. İşte 2016 yılında kullanıcıların en çok indirdikleri diziler.
2 yıl
5,3b
1
26
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Çekimleri haftalar süren ve yayınlanan her yeni bölümüyle büyük ses getiren popüler diziler dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşmayı başarıyor. Yurt dışında olduğu gibi ülkemizdeki kullanıcıların da büyük bir çoğunluğu izledikleri dizilerin bölümlerine ya da yeni takip etmeye başlayacakları yapımlara genellikle korsan platformlardan ulaşıyorlar.
Her sene olduğu gibi bu yıl da torrent sitelerinden en çok indirilen dizileri yayınlayan TorrentFreak’in listesinde bir numara yine değişmedi. Açıklamaya göre son 5 yılın en çok ilgi gören ismi "Game of Thrones" geleneği bozmadı ve 2016'nın da lideri oldu. Açıklanan bilgilere göre sezon finalinin yayınlanmasıyla birlikte aynı anda 350 bin kişinin bu bölümü paylaştığı belirtiliyor.
Listenin iki numarasında son dönemde giderek gözden düşmeye devam eden "The Walking Dead" gelirken, onun hemen arkasında ise ilk sezonuyla karşımıza gelen HBO'nun bilim kurgu türündeki dizisi "Westworld" yer alıyor. Birçok ödüle layık görülen "The Big Bang Theory" ve Amazon'un efsane yapımı "The Grand Tour" da listede dikkat çeken isimler arasında.

İşte 2016 yılında korsan yollarla en çok indirilen 10 dizi:

  1. Game of Thrones 
  2. The Walking Dead 
  3. Westworld 
  4. The Flash 
  5. Arrow 
  6. The Big Bang Theory 
  7. Vikings 
  8. Lucifer 
  9. Suits 
  10. The Grand Tour 

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zultaran 2 yıl en beğenilen
Torrentçiler
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strathmorea 2 yıl
Lg V20 incelemesi ne zaman yayınlanacak. Geçin dizileri filmleri fragmanları artık ya.
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1 Avatar
DeanWinchester. 2 yıl
Game of thrones candır 3
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ByBaterist 2 yıl
Game of Thrones olduğuna şaşırmadım.
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pcwolf28 2 yıl
The big bang theory önceden kaçıncıydı acaba?
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volkanbravo 2 yıl
Yalan bu.En çok indirilen 5.BOYUT
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MegaWolt38 2 yıl
Mega.co.nz varken torrent nedir aga?
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edessa2017 2 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Mega.co.nz varken torrent nedir aga?

torrent tek tık, digerleri çok tık,aradaki farklar biri saniye digerleri dakikami desem saatmi....
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sistemli adam 2 yıl
westworld en çok indirilen olsa şaşırmazdım.
Ayrıca forumda torrent paylaşımı yasak ama bu ana sayfa haberi serbest.
This is donanımhaber
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zero fear 2 yıl
Ölüsü bile 2. Dirisi ne yapar tahmin bile edemiyorum.
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dumprep 2 yıl
Torrentten en çok indirilenler umarım aynı zamanda en popüler diziler değildir .
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Mephalay 2 yıl
Westworld nasil bir sey, merak ediyorum.
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snomask 2 yıl Mephalay
Bence 10/7.5 bir dizi. Sebebi de sanırım başlarken çok büyük beklentilerle izledim sonra hayal kırıklığı oldu. Oyunculuklar çok iyi.
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Lord Melkor 2 yıl
Aralarından çıkar çıkmaz izleme isteği duyduğum tek dizi Lucifer. Başrol efsane
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HABERİN ETİKETLERİ
Game of Thrones, the walking dead ve
14 etiket daha dizi the flash torrent westworld korsan arrow the big bang theory vikings lucifer suits the grand tour Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan
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