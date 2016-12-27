2017 yılından itibaren "F” klavye zorunlu hale geliyor

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem katıldığı bir etkinlikte yeni yıldan itibaren kamu kurumlarında önemli bir değişikliğe gidileceğini, bu kapsamda 2017'de ilgili birimlerdeki tüm "Q" klavyelerin yerini "F" klavyelerin alacağını açıkladı.
En eski dillerden biri olan Türkçe’nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ve bünyesine yeni kelimeler eklediğini belirten Erdem, vatandaşların dilimizi doğru kullanmadığının altını çizdi. Öyle ki başta Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları olmak üzere günümüzde kullanıcılarının büyük bölümü birçok yazım yanlışı yapıyor, noktalama işaretlerine ise neredeyse hiç dikkat etmiyor.
Diğer taraftan düzenleme ile standartları yeniden belirlenen "F" klavyede kelimelerin tamamı Türkçe olacak, inceltme tuşları yer alacak ve avro ve dolar simgelerinin yanına TL de eklenecek. Kamu kurumları 2017 yılında bu özellikleri sağlayan yeni klavyeleri kademeli olarak Türkiye genelinde kullanmaya başlayacak.
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Ayrıca Q klavye İngilizce için bile uygun değildir.Daktilo icadında bu şekilde kaldığı gibi hız konusunda hiç bir çalışma yapılmamıştır.
F klavye Türk icadıdır.
Devlet devlet olsaydı son 30 yıldır q klavyeyi gümrükten geçirtmezdi, o zaman böyle tartışmalara gerek kalmazdı zaten.
ama şu da var ki;
Q klavyeyi 10 parmak yazabilen bir adama gidip de "sen f klavye ile yazacaksın" dersen sana söver.
sen ne anlatiyorsun o uretim tasarim 30 yil once yapildi zaten
Benim kaç yaşındaki annem de benim bilgisayarımda yazı yazamıyor Q klavye nedeniyle.
Klavye değişecek falan diye abartmak cahilliğin dik alasıdır. 30 küsür sene önce ortaya çıkan bir tasarımdır F klavye ve Türkçe olarak çok daha hızlı ve doğru yazılmasına olanak sağlar. Annem 10 parmak daktilo yazar ama F ile yazar, Q ile yazamaz. Bir ara ben de öğrenmiştim, çok daha rahat ve akıcıdır.
Devletin resmî kurumlarının bir an önce tamamen milli sistemlere geçmesi gerekiyor. Tamam bilgisayarın donanımını üretemiyoruz ama en azından yerli bir işletim sistemi olmak zorundadır milli güvenlik açısından. Bunun yanında da F klavye gelmesinin hiçbir mahsuru yok. Yeni birşey yapılmayacak, eskiden varolan bir uygulamaya dönülmüş olacak.
"Benim halkımı yıllarca Q klavyeye muhtaç bıraktılarrrr...."
"Biz niye Hans'ın John'un klavyesini kullanalım,bizim milli klavyemiz F klavyedir bunu da böyle biliniz."
"GençlerimizibQ klavyeyle kandırdılar,oyaladılar ama artık milli klavyemiz F klavyeyle yükselişe geçeceğiz."
Umuyorum ki güzel bir adım olur F klavyeye geçilmesi.
Malum peşkeş olayı
İsraf!
İsraf!
İsraf!
Bizim ödediğimiz vergiler ile birilerine para kazandırma arzusu!
Bizim ödediğimiz vergiler ile birilerine para kazandırma arzusu!
Bizim ödediğimiz vergiler ile birilerine para kazandırma arzusu!
Masaüstü klavyelerin tuşları zaten tak çıkar özellikli. Her odaya bi tuş çıkarma aparatı dağıtılsın. İsteyen, mevcut klavyesinin tuşlarını söküp istediği gibi düzenler.
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