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2017 yılından itibaren "F” klavye zorunlu hale geliyor

Gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte 2017 itibariyle kamu kuruluşlarında "Q" klavyeler kaldırılacak ve bunun yerine Türkçe yazımına daha uygun, yeni standartlara sahip "F"klavye kullanılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem katıldığı bir etkinlikte yeni yıldan itibaren kamu kurumlarında önemli bir değişikliğe gidileceğini, bu kapsamda 2017'de ilgili birimlerdeki tüm "Q" klavyelerin yerini "F" klavyelerin alacağını açıkladı.
En eski dillerden biri olan Türkçe’nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ve bünyesine yeni kelimeler eklediğini belirten Erdem, vatandaşların dilimizi doğru kullanmadığının altını çizdi. Öyle ki başta Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları olmak üzere günümüzde kullanıcılarının büyük bölümü birçok yazım yanlışı yapıyor, noktalama işaretlerine ise neredeyse hiç dikkat etmiyor.
Diğer taraftan düzenleme ile standartları yeniden belirlenen "F" klavyede kelimelerin tamamı Türkçe olacak, inceltme tuşları yer alacak ve avro ve dolar simgelerinin yanına TL de eklenecek. Kamu kurumları 2017 yılında bu özellikleri sağlayan yeni klavyeleri kademeli olarak Türkiye genelinde kullanmaya başlayacak.

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Ghost2003 2 yıl en beğenilen
Kamu kuruluşlarındakiler gerçekten çok hızlı yazıyorlardı. Şimdi hızlarına hız katacaklar!
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K E N 2 yıl
Tek eksiğimiz buydu zannedersem. =)
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ITürkologI 2 yıl
Birilerini zengin edeceğiz desenize bahanelere gerek yok.
1 Yanıt Yanıtla +195
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fthkn 2 yıl
F klavyelerin kimden kaç paraya alındığını takip edin. birilerini zengin etmek isteyen bir hükümet oyunu olduğunu anlarsınız. Yüzbinlerce klavye dile kolay. Yüz milyonlarca dolar verecekler çünkü Türkiye klavye de üretmiyor. Dışarıdan ithal edilecek hükümete kârıyla satılacak. İhaleler Türkiye'de en düşük teklifi gizli olarak verene gider. AKP bunu kaldırdı. Artık istediğine istediği ihaleyi veriyor. Devlet ihalelerinde yararlık esastır. O yüzden en düşük teklifi verene gider. AKP ekonomiyi gümletti gümletecek. Birilerini kağıt üstünde zengin etmeniz ne sizden ne de onlardan hesap sorulmayacağı anlamına gelmez. Elde ettiği milyon dolarları yatırıma harcamayan herkesten hesap sorulacak. Hele bir de o paraları yurt dışına taşımış AKP'liler ifşa edildiğinde dolarınızı bozdurun diye milleti uyuttukları ortaya çıktığında kıyamet kopacak. Çok şey olacak önümüzdeki 2017 yılında.
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DH Misafiri 2 yıl
F klavye, Türkçe için özel olarak geliştirilmiş bir klavye olduğundan Türkçe bir metni bu klavyede yazmak, Q klavyede yazmaktan daha kısa sürer. F klavyede Türkçede çok kullanılan harfler parmaklara daha uygun yerlere yerleştirilmiştir. Art arda gelen harflerin yazım hızı da farklı parmaklara dağılımı daha iyi olduğundan standart Q klavyeye göre daha yüksektir.[5][6] Q klavyede hızlı yazılamamasının temel nedeni bu klavyenin İngilizceye özel hazırlanmış olması değil, daktilonun harf çubuklarının hızlı yazmada sıkışmaması için tasarlanmış olmasıdır. Ayrıca, parmakların klavyede harften harfe geçerken kaybettiği zamana ilişkin yapılan simülasyonlarda, F klavyenin Q klavyeden ortalama %11 daha hızlı olduğu saptanmıştır. Yine aynı araştırmada, günümüz Türkçesine göre F klavye'de birkaç tuşun yeri hafifçe değiştirilirse Q klavye'ye göre %46 daha çabuk yazılabileceği de görülmüştür.
Ayrıca Q klavye İngilizce için bile uygun değildir.Daktilo icadında bu şekilde kaldığı gibi hız konusunda hiç bir çalışma yapılmamıştır.
F klavye Türk icadıdır.
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DH Misafiri 2 yıl
Devlet dairelerinde bilgisayar kullanan personelin neredeyse %90'ı klavye kullanırken en fazla 3-4 parmak kullanıyor. :) Hızlı yazdıkları da bu 3-4 parmağın ezberlediği kadardır. Durum buyken boşuna kimsenin bir yerlerini zorlamasına gerek yok. Başta biraz bocalar, harflerin yerini öğrenince yine 3-4 parmak devam ederler. Üstelik Türkçe'de en sık kullanılan harfler klavyeye serpiştirilmiş olarak değil de bir arada olduğu için F klavyede daha rahat yazacaklardır. Bu konuyu sulandırıp bir yerlere saldırmak ahlâki değildir. Kimse gelip senin evindeki klavyeye karışmayacak, karışmaz da. Geçmişte bu konuda ciddi bir çalışma yapılmamış, kullanıcılar üretici ve satıcıların dayatmasına terkedilmiştir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, devlet dairelerindeki klavyeler muhakkak yerlidir. Dolayısıyla üreticiler de artık Türk kullanıcılarını adam yerine koymayı öğrenmelidir.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
10 parmak f klavye kullanıcısı olarak taktir ettiğim uygulama.
Devlet devlet olsaydı son 30 yıldır q klavyeyi gümrükten geçirtmezdi, o zaman böyle tartışmalara gerek kalmazdı zaten.

ama şu da var ki;
Q klavyeyi 10 parmak yazabilen bir adama gidip de "sen f klavye ile yazacaksın" dersen sana söver.
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haydarali34 2 yıl
Memurlar diz üstü bilgisayarları ne yapacak peki?
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MMistanbul 2 yıl
Önemli olan F klavyeye geçmek değil, klavye üretebilecek/tasarlayabilecek gençleri yetiştirmeye yönelik eğitim sistemini kurmak. Üretirim diyeni desteklemek.
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-Atletli 2 yıl MMistanbul
MMistanbul
Önemli olan F klavyeye geçmek değil, klavye üretebilecek/tasarlayabilecek gençleri yetiştirmeye yönelik eğitim sistemini kurmak. Üretirim diyeni desteklemek.

sen ne anlatiyorsun o uretim tasarim 30 yil once yapildi zaten
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Kraven 2 yıl MMistanbul
MMistanbul
Önemli olan F klavyeye geçmek değil, klavye üretebilecek/tasarlayabilecek gençleri yetiştirmeye yönelik eğitim sistemini kurmak. Üretirim diyeni desteklemek.

Benim kaç yaşındaki annem de benim bilgisayarımda yazı yazamıyor Q klavye nedeniyle.
Klavye değişecek falan diye abartmak cahilliğin dik alasıdır. 30 küsür sene önce ortaya çıkan bir tasarımdır F klavye ve Türkçe olarak çok daha hızlı ve doğru yazılmasına olanak sağlar. Annem 10 parmak daktilo yazar ama F ile yazar, Q ile yazamaz. Bir ara ben de öğrenmiştim, çok daha rahat ve akıcıdır.
Devletin resmî kurumlarının bir an önce tamamen milli sistemlere geçmesi gerekiyor. Tamam bilgisayarın donanımını üretemiyoruz ama en azından yerli bir işletim sistemi olmak zorundadır milli güvenlik açısından. Bunun yanında da F klavye gelmesinin hiçbir mahsuru yok. Yeni birşey yapılmayacak, eskiden varolan bir uygulamaya dönülmüş olacak.
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Phantom II 2 yıl
Meydanlarda söylenecek sözler;
"Benim halkımı yıllarca Q klavyeye muhtaç bıraktılarrrr...."
"Biz niye Hans'ın John'un klavyesini kullanalım,bizim milli klavyemiz F klavyedir bunu da böyle biliniz."
"GençlerimizibQ klavyeyle kandırdılar,oyaladılar ama artık milli klavyemiz F klavyeyle yükselişe geçeceğiz."
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ReDDerhan 2 yıl
Bu mesajı Q klavye üzerinden yazıyorum. Acaba yazım hatalarımla ilgili veya Türkçemizi öldüren bir durum mevcutmu sizce. Bu zamane gençliğimizin çıkardığı, "cnm nasılsn", "tmm", "qendine iyi baq" özentiliği dolayısıyla olan birşey. Bu özentilik öldürülmedikçe sen F kalvyeden yazsan ne olur Q klavyeden yazsan ne olur. Eğer Türkçe'nin doğru yazılmasına önem gösterilecekse insanlara bunun bilincinde olmaları için bir amaç vermelisiniz. F klavyeye geçmekle bu ne kadar gerçekleştirileebilir ümitsizim.
Umuyorum ki güzel bir adım olur F klavyeye geçilmesi.
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Nickola Tesla 2 yıl
Gene birilerinin cepleri dolacak.Hiç gerek yok bence.Zaten memur arkadaşların yazma hızı,kaplumbağanın attığı adım sayısından bile yavaş.Bence mevcut olan kullanım için 10 barnak klavye eğitimi verilsin.Hem masrafı az olur hem de hız konusunda artış sağlanır ama bu hükümetle olacak iş değil ne yazık ki

Malum peşkeş olayı
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Virtual Reality 2 yıl
Saçmalığın daniskası
İsraf!
İsraf!
İsraf!
Bizim ödediğimiz vergiler ile birilerine para kazandırma arzusu!

Bizim ödediğimiz vergiler ile birilerine para kazandırma arzusu!
Bizim ödediğimiz vergiler ile birilerine para kazandırma arzusu!
Masaüstü klavyelerin tuşları zaten tak çıkar özellikli. Her odaya bi tuş çıkarma aparatı dağıtılsın. İsteyen, mevcut klavyesinin tuşlarını söküp istediği gibi düzenler.

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