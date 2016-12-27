2017 yılından itibaren "F” klavye zorunlu hale geliyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem katıldığı bir etkinlikte yeni yıldan itibaren kamu kurumlarında önemli bir değişikliğe gidileceğini, bu kapsamda 2017'de ilgili birimlerdeki tüm "Q" klavyelerin yerini "F" klavyelerin alacağını açıkladı.

En eski dillerden biri olan Türkçe’nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ve bünyesine yeni kelimeler eklediğini belirten Erdem, vatandaşların dilimizi doğru kullanmadığının altını çizdi. Öyle ki başta Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları olmak üzere günümüzde kullanıcılarının büyük bölümü birçok yazım yanlışı yapıyor, noktalama işaretlerine ise neredeyse hiç dikkat etmiyor.

Diğer taraftan düzenleme ile standartları yeniden belirlenen "F" klavyede kelimelerin tamamı Türkçe olacak, inceltme tuşları yer alacak ve avro ve dolar simgelerinin yanına TL de eklenecek. Kamu kurumları 2017 yılında bu özellikleri sağlayan yeni klavyeleri kademeli olarak Türkiye genelinde kullanmaya başlayacak.