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2016'da kurulan tesislerden elde edilen elektriğin yüzde 65'i temiz olacak

FERC tarafından yayınlanan son rapora göre 2016'da kurulan enerji tesislerinden elde edilen elektriğin yüzde 65'i yenilenebilir olacak. Bu durumda Çin ve ABD'nin katkısı büyük.
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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2016 yenilenebilir enerji için son derece verimli bir yıl oldu. Dünya genelinde birçok ülke, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek için önemli yatırımlar yaptı. Bu ülkelerin başında gelen Çin, 2016'da güneş enerjisi kapasitesine 34 gigawatt ekledi. 2010 yılında tüm dünyada elde edilen güneş enerjisinin 40 gigawatt olduğu göz önüne alındığında, yenilenebilir enerji alanında ne kadar yol katetildiği açıkça görülüyor.
ABD Fedaral Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) tarafından yayınlanan son rapor da 2016 yılında yenilenebilir enerji alanında atılan bu önemli adımları gözler önüne serdi. FERC tarafından hazırlanan rapora göre; 2016 yılında kurulan enerji tesislerinden elde edilen enerjinin yüzde 65'i yenilenebilir enerji olacak. Üstelik bu tesisler uzun yıllar kullanılmaya devam edecek.
2016 yılında özellikle Çin ve ABD'nin büyük atılımı sayesinde dünyanın toplam yenilenebilir enerji kapasitesi önemli ölçüde arttı. 2016 yılında yenilenebilir enerji kapasitesine toplamda 75 gigawatt eklendi ki bu da bir önceki yıla oranla yüzde 50'lik artış anlamına geliyor. Bu kayda değer artışın ardından dünyanın toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 330 gigawatt'a ulaştı.
Bu yıl yenilenebilir enerji kapasitesine 75 gigawatt daha eklenmesi bekleniyor. Çin ve ABD geçtiğimiz yılki atılımlarının ardından bu yıl biraz daha durgun olacak ama bu kez de Hindistan devreye girecek. Hindistan'ın bu yıl yenilenebilir enerji kaynaklarını önemli ölçüde arttırması bekleniyor.
Hindistan tek başında Çin ve ABD kadar büyük bir etki yaratmayacak da, buna diğer ülkelerin artan yatırımları da eklendiğinde 2017 de yenilenebilir enerji için son derece verimli bir yıl olacak gibi görünüyor.

https://electrek.co/2017/02/12/65-of-electricity-from-2016-infrastructure-will-be-clean-for-decades/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Yenilenebilir enerji de çok geriyiz bu konuya bir el atılması lazım...
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BekirTemel 2 yıl kadirirdem
Senin ülkende kaçak enerji kullanan ve devletin el atamadığı büyük bir güruh var önce onlara bir diş geçirebilsin sonra böyle tesisler kurulur.
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