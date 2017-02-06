Çin dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi haline geldi

Dünyanın en kalabalık nüfusu ve fosil yakıtlara olarak bağımlılığı ile genellikle hava kirliliği haberleri ile karşımıza çıkan Çin, bu kez son derece umut verici bir haber ile gündemde. Son dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli yatırımlar yapan Çin, bu atılımı sonrasında dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi olmayı başardı.

Çin Ulusla Enerji İdaresi (NEA), geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınladı ve fotovoltaik kapasitesini geçtiğimiz yıl iki katına çıkaran ülkenin böylece dünyanın en büyük güneş enerijisi haline geldiğini duyurdu. 2016 sonunda Çin'in fotovoltaik, yani güneşten elde ettiği elektrik kapasitesi 77.42 gigawatt'a ulaştı.

Bu rakam güneş enerjisi üretiminde Çin'i bir numaralı ülke konumuna getirmiş olsa da, ülkenin devasa nüfusu göz önüne alındığında bu rakamın yeterli olduğunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü günümüz itibariyle güneş enerjisi ülkenin enerji ihtiyacının sadece yüzde 1'ini karşılıyor.

Çin ve dünyanın geleceği için sevindirici haber ise ülkenin güneş enerjisine yatırım yapmaya devam edecek olması. Yenilenebilir enerjiye her geçen gün daha fazla yatırım yapan Çin, önümüzdeki üç yıl içinde fotovoltaik kapasitesine 110 gigawatt daha eklemeyi planlıyor.

Şu anda enerji ihtiyacının yüzde 11'ini yenilenebilir enerjiden sağlayan Çin'in güneş enerjisine bu yatırımları yapmaya devam ettiği taktirde, 2030 yılına gelindiğinde enerji ihtiyacının yüzde 20'sini yenilenebilir enerjiden elde edebileceği düşünülüyor.

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/china-solar-energy/