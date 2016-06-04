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2017 Volvo V90 Cross Country kameralara yakalandı

Casus kameramanların güney Avrupa’da yapılan denemeleri sırasında yakaladıkları kamuflajlı 2017 model Volvo V90 Cross Country ile ilgili bütün detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Güney Avrupa’da denemeleri gerçekleştirilen yeni V90 Cross Country, casus kameralar tarafından kamuflajlı bir şekilde yakalandı. Audi’nin A6 Allroad modeliyle doğrudan rakip olacak olan modelin yerden yüksek yapısı ve kendine has tasarlanmış tamponları dikkat çekiyor. Tavan rayları ise böyle bir araçtan beklenecek şekilde yerli yerinde.
Normal V90’dan daha kaslı ve sert görünen otomobil, bu görüntüsünü siyah dış detaylara ve ön ve arka tamponlarının altından dışa doğru çıkıntı yapan gövde korumasına borçlu. Normal V90'a göre daha küçük boyutlara sahip alüminyum jantlara sahip otomobilde arazi görünümünü destekleyecek şekilde daha yüksek profilli lastiklere de yer verilmiş.
Aracın içiyle ilgili herhangi elimizde bir fotoğraf bulunmasa da, iç mekanda aracın karakterinin ayırt edilmesini sağlayacak küçük detaylara yer verileceğini tahmin edebiliriz. Ancak aracın iç tasarımının büyük çoğunluğunun normal V90 ile aynı olacağını söyleyebiliriz.
Yüksek donanım seçenekleri sadece dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelecek olan modelin düşük donanımlı seçeneklerinde ise tıpkı normal V90’da olduğu gibi önden çekişli sistem sunulacak. Dört tekerlekten çekişli tek bir versiyonu olan normal V90 ise bu seçenekle sadece D5 motor ile satın alınabiliyor.
Normal araçla aynı güvenlik ekipmanlarını barındıracak olan Cross Country’de, Volvo’nun IntelliSafe Assist sistemi, adaptif hız sabitleyici, yarı otonom Pilot Assist II sistemi ve mesafe uyarı sistemi standart olarak sunulacak. Bunların yanında şerit takip asistanı, sürücü uyanıklık tespit ve uyarı sistemi, hız limitleyiciye bağlı çalışacak olan yol tabelası okuma sistemi ve yoldan çıkmayı önleyici sistem de standart güvenlik donanımları arasında olacak.
Yayaları, araçları, bisiklet ve büyük hayvanları algılayabilen ve uyarı ışıklı otonom acil fren sistemi, ön emniyet kemerinde çarpışma öncesi hazırlık ve muhtemel kavşak kazalarına karşı otomatik fren sistemi de yine araçla birlikte sunulacak.
Volvo’nun IntelliSafe çevre ve kör nokta algılama, arkadan çarpışma uyarı ve çapraz trafik uyarı sistemleri ise opsiyonel olarak sunulacak. Bunlara ek olarak 360 derece kamera, Park Assist Pilot ve dahili bebek koltuğu da opsiyon olarak sunulacak donanımlar arasında yer alıyor.
Ülkemizde ne zaman çıkacağı ve hangi fiyatlarla satışa çıkacağı belli olmayan V90 Cross Country’nin 200.000 bin liranın üstünde bir başlangıç fiyatına sahip olacağını ise tahmin ediyoruz. Rakibi olan A6 Allroad Quattro ise 3 litrelik motoru ile %145'lik ÖTV dilimine girdiği için 442 bin liralık bir başlangıç fiyatına sahip.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2017-volvo-v90-cross-country-spotted-testing Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lazeran 3 yıl en beğenilen
gördüğüm en iyi kamufulaj :D
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sniper23 3 yıl
Fotoğrafı ilk gördüğümde arabanın çatışmadan çıktığını sandım.
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alemburda34 3 yıl
Bu ne yahu kamuflajli arac gordumde bunlar abartmis bu bildigin oto sanayide bekleyen perte cikmis araclar gibi
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atheet 3 yıl
önü bmw diyenler normal v90 önüne bir baksınlar, kamufulaj sizin kaanızı da karıştırmış
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Mr. Jingles 3 yıl
Ön taraf bildiğin BMW arak.
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Ken Block43 3 yıl
Önü bmw?
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Kamuflaja göre araba yapmışlar
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RushEpicsTR 3 yıl
Bizim yerli arabanın kamuflajı daha iyi, hiç bir şey anlaşılmıyor.
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Master_Evil 3 yıl
kamuflajda bile tank gibi göstermeyi başarmışlar aracı
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DraGonS 3 yıl
Fotoğrafcı boşuna uğraşmış. Gerçek görüntüsü zaten anlaşılmıyor.
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Captain_Ivy 3 yıl
Yeteri kadar ipucu veriyor ayrıntılar
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artenis 3 yıl
%145 vergi
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Barni Moloztaş 3 yıl
Önünü bmw den araklamışlar
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Axkerim 3 yıl
Abi mükemmel olmuş alüminyum jant falan ondan sonra bide çelik kaplama zaten araba tam bi güvenlik donanımına sahip
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JMaharaja 3 yıl
La yorumları okumasam araba daha bitmemiş heralde dicektim. Demiştim yani.
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