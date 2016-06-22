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2017 model Renault Mégane sedan kameralara yakalandı

Yeni çıkan dördüncü nesil Renault Mégane’ın sedan versiyonu kamuflajlı bir şekilde Avrupa’da test edilirken kameralara yakalandı. Aracın 2017’nin ilk çeyreğinde yollarda olması planlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,5b
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17
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Ülkemiz piyasasına yeni çıkan modeller arasında yer alan Renault’nun C sınıfındaki temsilcisi 4. nesil Renault Mégane’ın sedan versiyonu Avrupa’da test edilirken yakalandı. Kamuflajla kapatılan otomobilin arka stop lambalarının hatchback kardeşininkine oldukça benzediğini görebiliyoruz. Neredeyse otomobilin ortasına kadar uzayan arka far grubunun, Renault ürün gamındaki büyük kardeş Talisman’dan esintiler taşıdığını da söyleyebiliriz.
Aracın önünde herhangi bir değişiklik gözlenmiyor. Her ne kadar fotoğraflarda iç mekanı göremesek de aracın iç mekanının, piyasada bulunan hatchback kardeşininkinden farklı olmasını beklemek hata olur. Ancak aracın çok erken bir şekilde alçalmayan tavan çizgisi sayesinde arkadaki yolculara rahat bir yaşam alanı sunacağını tahmin ediyoruz.
Firmanın içinden edinilen bilgilere göre aracın motor seçenekleri hatchback ile aynı olacak. Dolayısıyla ülkemizdeki 90, 110 ve 130 beygirlik dizel üniteler ile 130 beygirlik benzinli motorun sedan ile birlikte sunulmasını bekleyebiliriz.
Aracın fiyatı konusunda henüz bir bilgi bulunmamakta ancak sedan modelin hatchback kardeşine oranla aynı donanım ve motor seçeneklerini sunarken biraz daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2017-renault-mégane-saloon-spotted-testing Yorum Yaz
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Cihat_, 3 yıl en beğenilen veyrongt
veyrongt

yeni nesil teneke..

megane hiçbir zaman teneke olmamıştır clio dersen anlarımda, her arabaya mok atmayı bırakın artık



edit: Şu okullar açılsa keşke ya
veyrongtyeni nesil teneke..megane hiçbir zaman teneke olmamıştır clio dersen anlarımda, her arabaya mok atmayı bırakın ar...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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umut_baris 3 yıl Cihat_,
Cihat_,

veyrongt

yeni nesil teneke..

megane hiçbir zaman teneke olmamıştır clio dersen anlarımda, her arabaya mok atmayı bırakın artık



edit: Şu okullar açılsa keşke ya

Teneke tabi. Neresi teneke değil?

Hantal teneke. Latitude'un makyajsız hali.
Cihat_,veyrongtyeni nesil teneke..megane hiçbir zaman teneke olmamıştır clio dersen anlarım...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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bordoomavii 3 yıl
Cihat_,
veyrongt yeni nesil teneke..
megane hiçbir zaman teneke olmamıştır clio dersen anlarımda, her arabaya mok atmayı bırakın artık edit: Şu okullar açılsa keşke ya

hayırdır evde çokmu sıkılıyosun.
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RaptorFX 3 yıl
Fransız araçlarının kalitesiz malzemeden yapıldığını düşünsem de( zaman içinde dayanımını kastediyorum ) bu aracın hem çok güzel, hem de yakıt yönünden sınıf liderliğine oynayacak kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bolca da satış yapacaktır.
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kadirirdem 3 yıl
bu renkte bir arabamı alsak :))) :D
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ozmenakif 3 yıl
Şu Megane'a Talisman'da kullanılan 160 beygirlik 1.6 dizel motoru da koysalar keşke. Bu motorla bu araba efsane olur bence
1 Yanıt Yanıtla +1
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Interceptor_0000 3 yıl ozmenakif
ozmenakif
Şu Megane'a Talisman'da kullanılan 160 beygirlik 1.6 dizel motoru da koysalar keşke. Bu motorla bu araba efsane olur bence

Yakında 1.6 165 hp gelicek
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filteke 3 yıl
toyota camry'inin çakması gibi duruyor, buu arada kamufulaj yerine araba çadırını direk geçirseler daha iyi olurdu
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Ozzy 3 yıl
biz talismanın hatchback versiyonu megane zannediyorduk dolayısıyla meganın sedanı talisman değilmiydi. Renault kendi bacağına sıkıyor jetta vs megane sedan, passat vs talisman yapmak istiyorlar ama herşeyden en başta fiyatlarda kaybediyor renault. bu fiyatlarla ve bu kafayla zor işleri.
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stalker(1979) 3 yıl
Geç bile kaldılar bence. Şimdiye kadar sedan versiyon çıkmalıydı.
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Pi 3 yıl
Merak eden var mi? Heyecan kipirtisi bile olusturmadi bende
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Master_Evil 3 yıl
fluence yerine her yer bundan dolacak çıkınca
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11 etiket daha mégane sedan 2017 kamuflaj casus kamera yeni model otomobiller otomotiv Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Popüler
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