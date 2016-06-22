2017 model Renault Mégane sedan kameralara yakalandı

Ülkemiz piyasasına yeni çıkan modeller arasında yer alan Renault’nun C sınıfındaki temsilcisi 4. nesil Renault Mégane’ın sedan versiyonu Avrupa’da test edilirken yakalandı. Kamuflajla kapatılan otomobilin arka stop lambalarının hatchback kardeşininkine oldukça benzediğini görebiliyoruz. Neredeyse otomobilin ortasına kadar uzayan arka far grubunun, Renault ürün gamındaki büyük kardeş Talisman’dan esintiler taşıdığını da söyleyebiliriz.

Aracın önünde herhangi bir değişiklik gözlenmiyor. Her ne kadar fotoğraflarda iç mekanı göremesek de aracın iç mekanının, piyasada bulunan hatchback kardeşininkinden farklı olmasını beklemek hata olur. Ancak aracın çok erken bir şekilde alçalmayan tavan çizgisi sayesinde arkadaki yolculara rahat bir yaşam alanı sunacağını tahmin ediyoruz.

Firmanın içinden edinilen bilgilere göre aracın motor seçenekleri hatchback ile aynı olacak. Dolayısıyla ülkemizdeki 90, 110 ve 130 beygirlik dizel üniteler ile 130 beygirlik benzinli motorun sedan ile birlikte sunulmasını bekleyebiliriz.

Aracın fiyatı konusunda henüz bir bilgi bulunmamakta ancak sedan modelin hatchback kardeşine oranla aynı donanım ve motor seçeneklerini sunarken biraz daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2017-renault-mégane-saloon-spotted-testing