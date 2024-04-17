Tam Boyutta Gör Renault, Dacia markası altında Duster'ı temel alan yeni bir model piyasaya sürmeyi planlıyor. Şu an için C-Neo kod adıyla bilinen araç pazara hem sedan hem de station wagon gövde tipleriyle sunulacak. Görünüşe bakılırsa C-Neo, Dacia'nın daha önce ürettiği Logan gibi uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkacak.

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Yeni modelin Skoda Octavia ile rekabet etmesi bekleniyor. Aracın station wagon versiyonu ise Peugeot 308 SW ve Skoda Octavia Combi'ye daha ekonomik bir alternatif olarak konumlandırılacak. Bu varyant özellikle aileler ve yük taşıma ihtiyacı olanlar için ideal bir seçenek olacak.

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2026'da çıkış yapacak

L'Automobile Magazine internet sitesine göre C-Neo, yeni Duster ile aynı CMF-B platformunu paylaşacak. Bu da demek oluyor ki, modelde Duster'dan tanıdığımız motor seçeneklerini göreceğiz. Dış ve iç tasarım da benzer olacak. Fransız medyası tarafından yayınlanan görseller hem sedan hem de station wagon versiyonlarının muhtemel tasarımını gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör Station wagon varyantının 4.6 metre uzunluğunda olacağı bilinen C-Neo'nun sedan versiyonunun uzunluğu ise henüz belli değil. Fiyat etiketinin 22.000 euro civarında olması bekleniyor. Duster'ı temel alan yeni modelin 2026 yılında piyasaya sürüleceğini hatırlatalım.

Kaynak: L'Automobile Magazine

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Renault'dan Duster'ı temel alan sedan ve station wagon geliyor