Yeni Renault Duster, Hindistan'da farklı yüzüyle ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Renault, Hindistan pazarı için ikinci nesil Duster’ı tanıttı. Türkiye'de satılan yeni Duster ile benzer silüete sahip olan yeni model, kendine has detayları ve farklı altyapısıyla dikkat çekiyor.

Yeni Duster, CMF-B platformunun Hindistan pazarı için uyarlanmış bir versiyonunu kullanıyor. Hindistan’da kurulan yeni mühendislik merkezi, aracın zorlu yol koşullarına uygun bir şasi ve boyutlarla üretilmesini sağladı.

Dış tasarımda, geniş alt panjur ve LED ışık imzaları gibi Renault’nun küresel tasarım diline uygun detaylar yer alıyor. İç mekânda ise tamamen bağımsız bir tasarım uygulanmış. 7 inç veya 10,25 inç sürücü ekranı ve 10,1 inç dikey dokunmatik ekran ile en güncel Google tabanlı sistem ve Gemini AI desteği sunuluyor. Yükseltilmiş orta konsol, Renault’nun Austral ve Rafale gibi üst segment modellerinden ilham alıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Renault Duster'ın donanım listesinde ise elektrikli ve havalandırmalı koltuklar, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve akıllı telefon uygulamasıyla uzaktan kontrol özellikleri dikkat çekiyor. Renault, özellikle Hindistan’daki sıcak iklimler için klima ve havalandırma sistemlerinin uzaktan açılabilmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Tesla Model S’in batarya değişimi aracın kendisinden daha pahalı 12 sa. önce eklendi

Yeni Duster, 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen TCe 100 hafif hibrit benzinli motor veya daha güçlü TCe 160 tam hibrit motor ile sunulacak. TCe 160 seçeneğinde çift kavramalı otomatik şanzıman da tercih edilebilecek.

Hindistan’daki Renault fabrikasında üretilecek Duster'ın satışları bahar aylarında Hindistan’da başlayacak, daha sonra Güney Afrika ve Orta Doğu’ya ihraç edilecek.

