2017’de oyun gelirleri %8 artacak: Beklenen gelir 110 milyar dolara dayandı

Oyun dünyasında dünya genelinde araştırmalar yapan Newzoo firması 2017 Küresel Oyun Pazarı Raporu’nu yayınladı. 5 yıl önce ilk raporunu yayınladığında oyun pazarında toplam gelirin 70 milyar dolar civarında olduğunun altını çizen şirket, bu süre zarfında pazardaki gelirin yüzde 56 oranında arttığını ve 100 milyar doların üstünde olması beklenen oyun geliri ile 2017 yılının bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Mobil Oyunlar Zirvede

Dünya genelinde 2.2 milyar aktif oyuncu olduğu bildiren rapora göre oyuncuların yüzde 47’si yani 1 milyar oyuncu oyun oynarken para harcıyor. Newzoo, 2017 yılında oyun için harcanan toplam miktarın geçen yıla kıyasla yüzde 7.8 artmasını ve 108.9 milyar dolar olmasını bekliyor. Gelirin dağılımında ise en büyük pay mobil oyun dünyasına ait. Bu yıl gelirlerini geçen yıla kıyasla yüzde 19.3 arttıracağı tahmin edilen mobil oyunlar, 46.1 milyar dolarlık geliri ile oyun pazarındaki tüm gelirin yüzde 42’sini oluşturuyor.

Bilgisayar oyunlarına baktığımızda ise gelirlerde geçen yıla kıyasla yüzde 2.6’lık bir azalma görüyoruz. Bilgisayar oyunlarının bu yıl toplamda 29.4 milyar dolarlık gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Tabi bilgisayar oyunları denilince sadece; 4K ekranların, güçlü işlemcilerin ve ekran kartlarının oynatabileceği oyunları değil eski dizüstü bilgisayarlar ve donanımlarla dahi erişilebilen oyunları da dikkate almak gerekiyor zira oyuncuların güçlü donanımlara sahip olmasa da oynayabildikleri web tabanlı oyunlar 4.5 milyar dolarlık gelirle bilgisayar oyunlarındaki toplam gelirin yüzde 15’ini oluşturuyor.

Konsol Dünyası Yükselişte

Bilgisayar oyunlarında gelir düşüşü beklense de konsol dünyasının 2017’yi geçen yıla oranla yüzde 3.6’lık bir artışla kapatması ve 33.5 milyar dolarlık gelir elde etmesi bekleniyor. Bu durumun 2017 yılında çıkacak olan Call of Duty WWII, Destiny 2, Star Wars: Battlefront II, ve Assassin's Creed: Origins ile bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca Sony’nin toplamda 60 milyon adet PlayStation 4, Microsoft’un ise yaklaşık 39 milyon adet Xbox One satmasının da bu gelirlerde önemli bir yer elde ettiğini söyleyebiliriz.

Bölgesel olarak oyun harcamalarına baktığımızda ilk sırada 51.2 milyar dolar(oyun pazarındaki tüm gelirin yüzde 47’si) ile Asya-Pasifik bölgesini görüyoruz. İkinci sırada 27 milyar dolarla Kuzey Amerika yer alırken 3.sırada ise 26.2 milyar dolarlık harcama ile Türkiye’nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Afrika bölgesi bulunuyor. Ülke bazında oyun gelirlerine baktığımızda ilk sırada 27 milyar dolarla Çin yer alıyor. Çin’i 25 milyar dolarlık gelirle ABD ve 12.5 milyar dolarlık gelirle Japonya takip ediyor.

Türkiye'de Durum Nasıl?

Rapora göre Orta Doğu ve Afrika bölgesinde oyun gelirinin en yüksek ülke olduğu Türkiye’de 40 milyon akıllı telefon kullanıcısı ve 22.4 milyon oyuncu bulunuyor. Bu oyuncu kitlesinin 13.6 milyonu oyun oynarken harcama yapıyor. Bu harcamalar sonucunda oyun gelirlerinin 774 milyon dolara ulaştığı ülkemiz, ülkelerin oyun gelirlerine göre sıralandığı listede 18.sırada yer alarak bu alanda ilk 20’ye girmiş durumda.

https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-2017-report-insights-into-the-108-9-billion-global-games-market/